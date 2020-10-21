Людей со всей Беларуси сгоняют на митинг за Лукашенко в Минске: в столице угрожают увольнениями, а в Гомеле обещают два отгула

По всей Беларуси собирают людей, чтобы провести в воскресенье, 25 октября, большой "проправительственный" митинг.

Согласно сообщениям в социальных сетях, Минск решил провести 25 октября грандиозный митинг в поддержку Лукашенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

"На выходные, в пятницу или субботу, только из Могилева отправляются два поезда из 18 вагонов в Минск на проправительственный митинг", - сказал "Свабоде" на условиях анонимности железнодорожник. Два поезда по 18 вагонов - это более тысячи человек.

Некоторых людей принуждают ехать под угрозой непродления контракта. Так, читатель сообщил изданию, что сотрудники филиалов ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"" Могилевской области, в том числе руководители, вынуждены ехать в Минск.

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Сообщения о массовом собрании государственных чиновников для поездки в Минск 25 октября поступают практически из всех регионов.

"В Гомеле в школах собирают людей на поездку 25 октября в Минск. Люди отказываются, поэтому уходят в основном директора и завучи", - пишет читатель из Гомеля.

На некоторых предприятиях в этом городе за такую ​​поездку обещают два отгула на работе.

Также в Минск приглашают сотрудников "Гомсельмаша", за что им обещают два отгула.

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Людей будут везти из Полоцка в Минск в 7 утра. С какой целью - не говорят открыто.

"Каждое образовательное учреждение Полоцка прислало приказ отправить 25 октября в Минск 6 человек (как минимум из дошкольных учреждений). Автобусы будут организованы с прибытием до 7:00 в Минск, возвращение в Полоцк примерно до 19:00. О платеже ничего не указано. Формат мероприятия, маршрут и прочее не уточняются", - говорят читатели.

В Гродно больше всего собирают учителей, как видно из отчетов. "Я работаю в учебном заведении в Гродно. Сегодня отдел образования приказал собрать 5 человек для поездки в Минск", - пишет читатель "Свабоды".

Не отстает и Минск. По словам читателей издания, на проправительственный митинг собираются сотрудники завода "Кристалл".

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"Всем приказано пойти на проправительственный митинг 25 октября под угрозой увольнения", - заявили сотрудники компании.

По словам читателей, в 13-й гимназии Минска их заставляют участвовать в митинге под подпись. Угрожают увольнениями за отказ.

В Минобразования заявили, что "никаких общих мероприятий со стороны министерства не планируется".

В нескольких других компаниях, откуда поступила информация, о поездке официально не сообщили: "Мы слышали что-то подобное, но без конкретики".

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Напомним, митинг в поддержку Лукашенко проходил на площади Независимости в Минске 16 августа.