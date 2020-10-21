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Новости Революция в Беларуси
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Людей со всей Беларуси сгоняют на митинг за Лукашенко в Минске: в столице угрожают увольнениями, а в Гомеле обещают два отгула

Людей со всей Беларуси сгоняют на митинг за Лукашенко в Минске: в столице угрожают увольнениями, а в Гомеле обещают два отгула

По всей Беларуси собирают людей, чтобы провести в воскресенье, 25 октября, большой "проправительственный" митинг.

Согласно сообщениям в социальных сетях, Минск решил провести 25 октября грандиозный митинг в поддержку Лукашенко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радыё Свабода.

"На выходные, в пятницу или субботу, только из Могилева отправляются два поезда из 18 вагонов в Минск на проправительственный митинг", - сказал "Свабоде" на условиях анонимности железнодорожник. Два поезда по 18 вагонов - это более тысячи человек.

Некоторых людей принуждают ехать под угрозой непродления контракта. Так, читатель сообщил изданию, что сотрудники филиалов ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай"" Могилевской области, в том числе руководители, вынуждены ехать в Минск.

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Сообщения о массовом собрании государственных чиновников для поездки в Минск 25 октября поступают практически из всех регионов.

"В Гомеле в школах собирают людей на поездку 25 октября в Минск. Люди отказываются, поэтому уходят в основном директора и завучи", - пишет читатель из Гомеля.

На некоторых предприятиях в этом городе за такую ​​поездку обещают два отгула на работе.

Также в Минск приглашают сотрудников "Гомсельмаша", за что им обещают два отгула.

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Людей будут везти из Полоцка в Минск в 7 утра. С какой целью - не говорят открыто.

"Каждое образовательное учреждение Полоцка прислало приказ отправить 25 октября в Минск 6 человек (как минимум из дошкольных учреждений). Автобусы будут организованы с прибытием до 7:00 в Минск, возвращение в Полоцк примерно до 19:00. О платеже ничего не указано. Формат мероприятия, маршрут и прочее не уточняются", - говорят читатели.

В Гродно больше всего собирают учителей, как видно из отчетов. "Я работаю в учебном заведении в Гродно. Сегодня отдел образования приказал собрать 5 человек для поездки в Минск", - пишет читатель "Свабоды".

Не отстает и Минск. По словам читателей издания, на проправительственный митинг собираются сотрудники завода "Кристалл".

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"Всем приказано пойти на проправительственный митинг 25 октября под угрозой увольнения", - заявили сотрудники компании.

По словам читателей, в 13-й гимназии Минска их заставляют участвовать в митинге под подпись. Угрожают увольнениями за отказ.

В Минобразования заявили, что "никаких общих мероприятий со стороны министерства не планируется".

В нескольких других компаниях, откуда поступила информация, о поездке официально не сообщили: "Мы слышали что-то подобное, но без конкретики".

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Напомним, митинг в поддержку Лукашенко проходил на площади Независимости в Минске 16 августа.

Автор: 

Беларусь (7886) Лукашенко (3611) митинг (2555) Минск (1562)


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Топ комментарии
+14
Это будет эпический марш. Хмурые лица, не дающие интервью, не говорящие даже друг-с другом. Молчаливый марш подневольных людей, дрожащих за свою кормушку. Остановятся на площади Победы. Спикеры прокричат о литовских кукловодах, изойдутся в истерике про польских фашиЗдах. Митинг в ответ вяло заголосит "сабатьку, сабатьку". Прибежит одинокий безпородный кабель - приподымет заднюю лапу...
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21.10.2020 18:22
+8
Ты кому-то , кроме своей кошки нужен, ватный троль?
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21.10.2020 17:14
+4
вот не может бацька красиво уйти , грезит тока - вперед ногами. про судьбу Колюни хоть бы подумал. эгоист какой-то.
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21.10.2020 16:25
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В Грузии захват заложников а они все усатого пытаются в дерьмо мокнуть.
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21.10.2020 16:08 Ответить
Одно другому не мешает. А что там случилось в Грузии?
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21.10.2020 16:21 Ответить
Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули - Цензор.НЕТ 342
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21.10.2020 18:52 Ответить
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22.10.2020 11:19 Ответить
Кстати, а зебилы, если бы Лукашенко им заплатил, поехали бы за него агетировать? Ну хорошо заплатил
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21.10.2020 16:11 Ответить
Чего далеко ходить...

Джамал кипятком сцал от Луки.

Зебилы от коммуняк и зажопов отличают только представлениями о цвете "крепкой руки".
А так тот же быдляк.
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21.10.2020 16:14 Ответить
Та с Васи какой спрос..- там диалог из двух фраз, мол, битте (кофе) и данке шьон(за кофе на картинке)))))))))).
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21.10.2020 16:28 Ответить
Извиняюсь за вопрс, бо на лички не хожу, ща против Луки?. Запасаемся попкорном.Вангую, скоро пойдет против зебиков
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21.10.2020 16:30 Ответить
И сцал, и сцыт по сей день.
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21.10.2020 20:30 Ответить
Проде как Петя и петеботы до последнего поддерживали диктатора Луку. Или ты уже позабыл?
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21.10.2020 16:34 Ответить
Не шарят.

Если все совсем хреново, надо не митинги собирать, а ПРОВЕСТИ ОПРОС, как ЗЕ.
И поставить ментов защищать опросников на случай, если хоть кто-то подойдет.

А, если никто так не подойдет, опубликовать то, шо хотелось, и вуаля - ты исполняешь волю народа, который тебя обожает. Все равно ж никто не проверит.
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21.10.2020 16:12 Ответить
Так провели ж опрос совсем недавно. И по его официальным результатам победил Лукашенко. Теперь надо показать как простой народ этому рад.
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21.10.2020 16:25 Ответить
Тихановская платит, Лукашенко платит.
Нужно ходить и туда и туда, чего дома сидеть.
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21.10.2020 16:14 Ответить
Тихановская платит? Откуда у неё бабло, чтоб кому-то за что-то платить? А Луке проще и дешевле ментам премию дать, чтоб те пинками народ согнали. Так что картина там скорее всего безрадостная.
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21.10.2020 16:23 Ответить
Эмм. А на что она живет в Прибалтике.
Просто - кем работает?
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21.10.2020 16:26 Ответить
Это очень хороший вопрос
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21.10.2020 16:31 Ответить
Магазин Кнутов и Пряников!
-мммм как вкусно, ай как больно!
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21.10.2020 16:16 Ответить
Интересно а кто картошку будет с полей убирать ?
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21.10.2020 16:22 Ответить
Титушню свозят - быть майдану.
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21.10.2020 16:23 Ответить
вот не может бацька красиво уйти , грезит тока - вперед ногами. про судьбу Колюни хоть бы подумал. эгоист какой-то.
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21.10.2020 16:25 Ответить
За отгулы никто не пойдет, дураков нет
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21.10.2020 16:24 Ответить
Я бы тоже поехал, только кошку не с кем оставить.
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21.10.2020 16:27 Ответить
Ты кому-то , кроме своей кошки нужен, ватный троль?
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21.10.2020 17:14 Ответить
Vlad Muliak

Как там у вас, бро?
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21.10.2020 17:32 Ответить
Ты уже давно поехал.
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21.10.2020 17:16 Ответить
І я б поїхала, щоб пояснити дебілам, скинете Лукашенка - по світу підете, як українці.
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21.10.2020 17:40 Ответить
не слишком ли щедро : два отгула за Свободу...
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21.10.2020 16:32 Ответить
приедите на митинг и просто молчите.
стойте и молчите..
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21.10.2020 16:34 Ответить
Якщо "зганяють" то можуть отримати протилежний результат - людей звезуть до Мінська де вони масово приєднаються до протестів. І хто ж їх від цього утримає? Наказ диктатора "підтримувати його"? Білорусам потрібно завести щось на зразок нашого сайту "Миротворець". Наприклад "Кати Білорусі" і вносити туди всіх ментів, чиновників та тітушок які придушували протести і фальсифікували результати виборів. А потім по списку "виховувати" за місцем проживання...
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21.10.2020 17:31 Ответить
Это будет эпический марш. Хмурые лица, не дающие интервью, не говорящие даже друг-с другом. Молчаливый марш подневольных людей, дрожащих за свою кормушку. Остановятся на площади Победы. Спикеры прокричат о литовских кукловодах, изойдутся в истерике про польских фашиЗдах. Митинг в ответ вяло заголосит "сабатьку, сабатьку". Прибежит одинокий безпородный кабель - приподымет заднюю лапу...
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21.10.2020 18:22 Ответить
Как это всё знакомо.
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21.10.2020 19:25 Ответить
совок во всей красе, просто дичь
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21.10.2020 18:26 Ответить
Людей з усієї Білорусі зганяють на мітинг за Лукашенка в Мінську: в столиці погрожують звільненнями, а в Гомелі обіцяють два відгули - Цензор.НЕТ 4255
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21.10.2020 18:50 Ответить
возмущен, то шо атрофирован - это факт, а где с бодуна?
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21.10.2020 19:31 Ответить
Что ни делается всё к лучшему. Луй "повышает" свою популярность на периферии. Даже ябатькам не понравится такой регулярный выгон на поля да еще не за бабло а всего лишь под угрозой! ))
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22.10.2020 18:56 Ответить
 
 