Житель Ивано-Франковщины создавал пиратские кинотеатры, чем нанес ущерба на 1 млн грн, - Нацполиция
Отдел противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области совместно со следователями полиции области, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили гражданина в нарушении авторских прав.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.
В сообщении отмечается: "Установлено, что 30-летний житель Ивано-Франковской создал вебсайты, где на платной основе предоставлял доступ к просмотру фильмов. Основатель онлайн-кинотеатров не имел разрешений от правообладателей на распространение их произведений. Таким образом фигурант нарушил авторские права двух иностранных кинокомпаний.
По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб более чем на миллион гривен.
В доме фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до шести лет. Досудебное расследование продолжается".
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Не Ворнер Бразерс, а копирастам, которые живут за счёт этого.
О них можно сказать так:
Мечтой копирастов является не фотографирование, а жизнь за счет исков.
Цю країну врятують тільки розстріли
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.