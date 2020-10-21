Житель Ивано-Франковщины создавал пиратские кинотеатры, чем нанес ущерба на 1 млн грн, - Нацполиция

Отдел противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области совместно со следователями полиции области, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили гражданина в нарушении авторских прав.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "Установлено, что 30-летний житель Ивано-Франковской создал вебсайты, где на платной основе предоставлял доступ к просмотру фильмов. Основатель онлайн-кинотеатров не имел разрешений от правообладателей на распространение их произведений. Таким образом фигурант нарушил авторские права двух иностранных кинокомпаний.

По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

В доме фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до шести лет. Досудебное расследование продолжается".

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