РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7553 посетителя онлайн
Новости
2 871 12

Житель Ивано-Франковщины создавал пиратские кинотеатры, чем нанес ущерба на 1 млн грн, - Нацполиция

Житель Ивано-Франковщины создавал пиратские кинотеатры, чем нанес ущерба на 1 млн грн, - Нацполиция

Отдел противодействия киберпреступности в Ивано-Франковской области совместно со следователями полиции области, под процессуальным руководством местной прокуратуры, разоблачили гражданина в нарушении авторских прав.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается: "Установлено, что 30-летний житель Ивано-Франковской создал вебсайты, где на платной основе предоставлял доступ к просмотру фильмов. Основатель онлайн-кинотеатров не имел разрешений от правообладателей на распространение их произведений. Таким образом фигурант нарушил авторские права двух иностранных кинокомпаний.

По предварительным подсчетам, правообладателям нанесен ущерб более чем на миллион гривен.

В доме фигуранта правоохранители провели санкционированный обыск. По результатам изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карточки. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертных исследований.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (Нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до шести лет. Досудебное расследование продолжается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз внес Украину в список стран-нарушителей интеллектуальной собственности

Автор: 

киберпреступление (762) интеллектуальная собственность (64) Ивано-Франковская область (915)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Кому он нанес ущерб? Ворнер Бразерсу штоле? смищно
показать весь комментарий
21.10.2020 16:12
+9
Как на 800000000 грн зерна пропало- так мыши съели ... и тишина
показать весь комментарий
21.10.2020 16:35
+6
Тобто в країні дофіга криміналу, насильницьких злочинів, наркоти, землі вкрали свіврозмірно з тереторією Словакії. Роботи не міряно.
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому он нанес ущерб? Ворнер Бразерсу штоле? смищно
показать весь комментарий
21.10.2020 16:12 Ответить


Не Ворнер Бразерс, а копирастам, которые живут за счёт этого.
О них можно сказать так:
Мечтой копирастов является не фотографирование, а жизнь за счет исков.
показать весь комментарий
21.10.2020 16:27 Ответить
Возможно Бразерсу, Который не Ворнер, но лысый и из Бразерс
показать весь комментарий
21.10.2020 16:39 Ответить
правильно делал, молодец
показать весь комментарий
21.10.2020 16:15 Ответить
На ПРЯМОМ сообщили, у Хантера новые проблемы...
показать весь комментарий
21.10.2020 16:17 Ответить
Тупорылые кибер.... разведут на лаве. Как окажется в последствии квартиру сдавали кому-то и фигурант выплывет, только за лаве. А фактически доказать сумму ущерба никто не сможет...... И потерпевшая сторона не заявится в процессе. Справа фактова.....
показать весь комментарий
21.10.2020 16:19 Ответить
Как они тот ущерб считают, долбодятлы!
показать весь комментарий
21.10.2020 16:20 Ответить
'Эмануель" крутил?
показать весь комментарий
21.10.2020 16:26 Ответить
Как на 800000000 грн зерна пропало- так мыши съели ... и тишина
показать весь комментарий
21.10.2020 16:35 Ответить
Це не є так страшно як відвідування сотнею людей в місяць даного сайту.
Цю країну врятують тільки розстріли
показать весь комментарий
21.10.2020 20:06 Ответить
Тобто в країні дофіга криміналу, насильницьких злочинів, наркоти, землі вкрали свіврозмірно з тереторією Словакії. Роботи не міряно.
Але ніт, для мєнтів ой поліції головний приорітет, справи на дівчат, які цицьки показують по інтернету, то на компютерщиків, які фільми ретранслюють.
показать весь комментарий
21.10.2020 17:11 Ответить
Мегого и другие пираты придушили конкурента, разве у нас есть хоть один легальный интернет кинотеатр????
показать весь комментарий
22.10.2020 00:14 Ответить
 
 