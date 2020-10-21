Кабмин одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года
Кабинет министров Украины одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мер о реализации данной стратегии.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии является: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года, уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения и уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма, а также внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения.
По данным Мининфраструктуры, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма вследствие ДТП является очень высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институций. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3,4 тыс. и травмировано 32,7 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.
Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, отмечает ведомство, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах – членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% лиц.
"Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в частности человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее согласно с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принципы, записанные в указанной стратегии, базируются на основах Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 мая 2018 года.
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Т.е. если с п.1 я согласен, то вот отсутствие прав (их можно тупо забыть взять) никак на навык вождения не влияет.
Хотя по-хорошему... вся эта стратегия должна быть направлена на повышение квалификации водителей и отсев тех, кому за руль в принципе не нужно.
1) Отмена ограничения скорости. Вообще. Оставить только рекомендованную. И вот если ты ее превысил и все ОК - то свободен. А если нет... то штрафы повышенные.
Чтоб ты четко понимал последствия превышения. Хочешь и главное можешь - вперед.
Ну а если твой навык недостаточен... то лучше едь автобусом.
2) Все пешеходные переходы - только под или над землей. Все. Тчк. Пешеход на дороге может быть только под личную ответственность и ВСЕГДА будет виновен.
Вот реально нахрен разграничить водителей и пешеходов и уже львиная доля ДТП - в минус. Дебилов перебегающих дорогу с оживленным движением - не жаль. Вообще.
3) Усложнение экзамена. Его регулярная пересдача с упором на практику вождения (1 раз сдал теорию и потом пересдаешь только практику скажем раз в 3 года - вплоть до такого... ну а если у тебя за эти три года ни одной аварии - то сдаешь автоматом, если более чем 1... то экзамен СИЛЬНО усложняется). Дополнительное и обязательное для всех без исключения - обучение экстремальному вождению.
Это в общих чертах.
ВИПАДКІ ДТП ПОМЕНШАЮТЬ В ДВА РАЗИ !!!
-поможіть це протиснути люди банально небачать небезпеки. Всі рішення на дорозі ми приймаємо на підставі побаченого !!!!
-а чи все ми встигаємо побачити?
-чи зробили ми все можливе ,щоб бути побачиним вже ,від парковки ,від першого проїханого метра?
От же включаємо "ближнє" щойно рушили,і хай нас буде краще видно ,хай очі водіїв,велосипедистів,пішоходів -ще здалека нас побачать і врахують в дорожню ситуацію.
Бо насправді ніхто нехоче ДТП.
- вмикаймо світло всюду!і вдень і ввечорі і в ночі.будьмо краще помітними!