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Кабмин одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года

Кабмин одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года

Кабинет министров Украины одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мер о реализации данной стратегии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии является: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года, уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения и уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма, а также внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения.

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По данным Мининфраструктуры, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма вследствие ДТП является очень высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институций. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3,4 тыс. и травмировано 32,7 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.

Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, отмечает ведомство, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах – членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% лиц.

"Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в частности человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее согласно с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что принципы, записанные в указанной стратегии, базируются на основах Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 мая 2018 года.

безопасность (1099) дороги (2512) Кабмин (14023)


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Топ комментарии
+3
Вангую: вся стратегия на практике сводится к снижению максимально допустимой скорости движения + повышении штрафов.
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21.10.2020 16:30
+2
За камеры на каждом столбе забыл.
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21.10.2020 16:59
+1
Ціла програма на 4-ри роки. Це ж скільки коштів з бюджету? А треба прийняти один Закон. П"яний за кермом - позбавлення прав. Сів за кермо без прав - від 3 до 5. Без винятків.
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21.10.2020 16:36
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Вангую: вся стратегия на практике сводится к снижению максимально допустимой скорости движения + повышении штрафов.
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21.10.2020 16:30 Ответить
я думаю, все гораздо проще - достаточно того, чтобы просто была стратегия, денег то все равно нет и не предвидится))
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21.10.2020 16:33 Ответить
За камеры на каждом столбе забыл.
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21.10.2020 16:59 Ответить
Ціла програма на 4-ри роки. Це ж скільки коштів з бюджету? А треба прийняти один Закон. П"яний за кермом - позбавлення прав. Сів за кермо без прав - від 3 до 5. Без винятків.
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21.10.2020 16:36 Ответить
Преступный характер деяния определяется его социальной опасностью.
Т.е. если с п.1 я согласен, то вот отсутствие прав (их можно тупо забыть взять) никак на навык вождения не влияет.
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21.10.2020 16:50 Ответить
Мається на увазі: ті, хто позбавлений прав. Таких випадків багато. Без прав скоюють ДТП і на волі.
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21.10.2020 16:53 Ответить
А. Ну если так, то тоже согласен.
Хотя по-хорошему... вся эта стратегия должна быть направлена на повышение квалификации водителей и отсев тех, кому за руль в принципе не нужно.
1) Отмена ограничения скорости. Вообще. Оставить только рекомендованную. И вот если ты ее превысил и все ОК - то свободен. А если нет... то штрафы повышенные.
Чтоб ты четко понимал последствия превышения. Хочешь и главное можешь - вперед.
Ну а если твой навык недостаточен... то лучше едь автобусом.
2) Все пешеходные переходы - только под или над землей. Все. Тчк. Пешеход на дороге может быть только под личную ответственность и ВСЕГДА будет виновен.
Вот реально нахрен разграничить водителей и пешеходов и уже львиная доля ДТП - в минус. Дебилов перебегающих дорогу с оживленным движением - не жаль. Вообще.
3) Усложнение экзамена. Его регулярная пересдача с упором на практику вождения (1 раз сдал теорию и потом пересдаешь только практику скажем раз в 3 года - вплоть до такого... ну а если у тебя за эти три года ни одной аварии - то сдаешь автоматом, если более чем 1... то экзамен СИЛЬНО усложняется). Дополнительное и обязательное для всех без исключения - обучение экстремальному вождению.
Это в общих чертах.
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21.10.2020 17:02 Ответить
ты 73% ?
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21.10.2020 18:28 Ответить
Нет.
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22.10.2020 15:07 Ответить
Перевожу - повысят штрафы в три раза, а выделенные деньги потратят на... Ну вы поняли.
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21.10.2020 16:46 Ответить
Ни о чём. Давайте отменим зелёные стрелки, поставим везде пластиковые горбики и увеличим размер штрафов. Хух! Всё, повысили безопасность.
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21.10.2020 17:55 Ответить
ВЕРНУТ ТЕХОСМОТР 300%
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21.10.2020 18:08 Ответить
ЛЮДИ ,ДОПОМОЖІТЬ ПРОТИСНУТИ ВСЬОГО ЛИШЕ ОДИН ПРИНЦИП - РУШИВ З МІСЦЯ ВКЛЮЧИВ БЛИЖНЄ СВІТЛО ВСЮДИ 24ГОД /365 НІВ .
ВИПАДКІ ДТП ПОМЕНШАЮТЬ В ДВА РАЗИ !!!
-поможіть це протиснути люди банально небачать небезпеки. Всі рішення на дорозі ми приймаємо на підставі побаченого !!!!
-а чи все ми встигаємо побачити?
-чи зробили ми все можливе ,щоб бути побачиним вже ,від парковки ,від першого проїханого метра?
От же включаємо "ближнє" щойно рушили,і хай нас буде краще видно ,хай очі водіїв,велосипедистів,пішоходів -ще здалека нас побачать і врахують в дорожню ситуацію.
Бо насправді ніхто нехоче ДТП.
- вмикаймо світло всюду!і вдень і ввечорі і в ночі.будьмо краще помітними!
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21.10.2020 19:21 Ответить
 
 