Кабмин одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине до 2024 года

Кабинет министров Украины одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мер о реализации данной стратегии.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии является: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% до 2030 года, уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения и уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма, а также внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения.

Читайте также: 76% украинцев отмечают улучшение качества дорог и увеличение объемов их ремонта в 2020-м, - опрос "Рейтинга"

По данным Мининфраструктуры, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма вследствие ДТП является очень высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институций. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3,4 тыс. и травмировано 32,7 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.

Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, отмечает ведомство, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах – членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% лиц.

"Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в частности человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее согласно с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.

Читайте также: Проект госбюджета на 2021 год предусматривает финансирование ремонта 7 тысяч километров дорог, - Минфин

Отмечается, что принципы, записанные в указанной стратегии, базируются на основах Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 мая 2018 года.