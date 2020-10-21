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Новости Силовики
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Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области правоохранителями задержан бывший сотрудник милиции при сбыте огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура 01

По версии следствия, пенсионера МВД- бывшего сотрудника патрульной милиции разоблачили во время сбыта пистолета "Браунинг 6.35" и винтовки ТОЗ-8, за которые он получил 37 тыс. гривен. Во время обыска в автомобиле злоумышленника обнаружен автомат АКС-74 (со складным прикладом), ПБС (прибор бесшумной стрельбы) к указанному автомату и 128 патронов к нему.

Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура 02

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По месту жительства пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли три деревянных ложа для ружей, патроны к винтовке системы "Манлихер", затвор и ствол для охотничьего ружья, а также штык-нож к винтовке системы "Манлихер" и штык-нож к винтовке системы "Маузер ".

Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура 03

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Установлено, что продавец оружия уже привлекался к уголовной ответственности за ее сбыт в 2013 году. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Автор: 

оружие (10195) правоохранительные органы (2967) прокуратура (5003) силовики (2797) Тернопольская область (724)


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Топ комментарии
+4
мусор- завжди продажний мусор ( сьогодення, та вчорашній денььь.) - як буде далі...., залежить від нас ...
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21.10.2020 16:35
+3
Пенсионер МВД...45-48 лет?...
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21.10.2020 16:43
+3
Может я и дурак, но.............:
-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
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21.10.2020 16:49
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мусор- завжди продажний мусор ( сьогодення, та вчорашній денььь.) - як буде далі...., залежить від нас ...
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21.10.2020 16:35 Ответить
Пенсионер МВД...45-48 лет?...
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21.10.2020 16:43 Ответить
он такой уже старый пенс мвд что и забыл сколько ему точно лет.Где-то 45-48...
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21.10.2020 17:16 Ответить
Может я и дурак, но.............:
-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
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21.10.2020 16:49 Ответить
нет,Вы точно не дурак.
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21.10.2020 17:10 Ответить
Глушитель, а не то, что вы написали.
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21.10.2020 17:16 Ответить
достатньо мілкашки
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21.10.2020 18:11 Ответить
За отэто 38к гривень?!
Однако...
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21.10.2020 17:06 Ответить
Понять и простить. А скільки у того колишнього патрульного пенсія, мабуть 2-3 тис.грн., як йому вижити. На роботу ніде не візьмуть, охоронних фірм пруд-пруди. Освіти мабуть ніякої (ну від сили ПТУ). Штик-ножі від гвинтівок - це давно колекційні предмети, за їх зберігання жодного криміналу, а що стосується калаша, а ще з відкидним прикладом, то ******* чисто міліцейським. У "ніч гніву" таких калашів награбили по МВ-РВ у Львові сотні, а може з Майдану, фронту, а може дали самі "специ" ніби для ремонту хлопаку, а він повівся, бо ж не даром у нього деревяні ложа для рушниць і т.д. А що ж дивуватись, де працював, там і взяв, він же не ракетчик і не залізничник, ні ракет удома не мав, ні шпал колійових не натягав. Одному олігарху, який обікрав країну на десяток лярдів зелених, Феміда обмежила витрату на день 20 шт. американських баксів, а той бідака за все життя зібрав якигось кілька іржавих стволів, які відреставрував, аж на 37 тис. гриваків і по ст.208 КПК (затриманий в ІТТ чи то СІЗО). Та злочин же не тяжкий. Сміх та й годі.
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21.10.2020 18:10 Ответить
Контрольна закупка. Жмот повівся на гарні гроші.
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21.10.2020 18:10 Ответить
Штык-ножи к Манлихеру и Маузеру я бы у него купил - таки какой-никакой, а раритет. А вот номера на затворе зря стачивал - восстанавливаются на раз-два, их кислотой надо вытравливать.
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21.10.2020 18:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/310944 А зачем Вам штык-ножи? В США их же продают, даже в антикварных магазинах. Я сам смотрел передачи. Или вопрос в цене?
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21.10.2020 19:03 Ответить
Угу, в цене. Аутентичный штык-нож к Маузеру, в зависимости от года выпуска, от $100. К Манлихеру - дороже.
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21.10.2020 19:30 Ответить
 
 