Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура. ФОТО

В Тернопольской области правоохранителями задержан бывший сотрудник милиции при сбыте огнестрельного оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

По версии следствия, пенсионера МВД- бывшего сотрудника патрульной милиции разоблачили во время сбыта пистолета "Браунинг 6.35" и винтовки ТОЗ-8, за которые он получил 37 тыс. гривен. Во время обыска в автомобиле злоумышленника обнаружен автомат АКС-74 (со складным прикладом), ПБС (прибор бесшумной стрельбы) к указанному автомату и 128 патронов к нему.

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По месту жительства пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли три деревянных ложа для ружей, патроны к винтовке системы "Манлихер", затвор и ствол для охотничьего ружья, а также штык-нож к винтовке системы "Манлихер" и штык-нож к винтовке системы "Маузер ".

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Установлено, что продавец оружия уже привлекался к уголовной ответственности за ее сбыт в 2013 году. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.