Пенсионер МВД задержан при продаже огнестрельного оружия на Тернопольщине, - прокуратура. ФОТО
В Тернопольской области правоохранителями задержан бывший сотрудник милиции при сбыте огнестрельного оружия.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
По версии следствия, пенсионера МВД- бывшего сотрудника патрульной милиции разоблачили во время сбыта пистолета "Браунинг 6.35" и винтовки ТОЗ-8, за которые он получил 37 тыс. гривен. Во время обыска в автомобиле злоумышленника обнаружен автомат АКС-74 (со складным прикладом), ПБС (прибор бесшумной стрельбы) к указанному автомату и 128 патронов к нему.
По месту жительства пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли три деревянных ложа для ружей, патроны к винтовке системы "Манлихер", затвор и ствол для охотничьего ружья, а также штык-нож к винтовке системы "Манлихер" и штык-нож к винтовке системы "Маузер ".
Установлено, что продавец оружия уже привлекался к уголовной ответственности за ее сбыт в 2013 году. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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-Переверните "автомат" другой стороной. Обоснованно подозреваю, что это официально зарегистрированный "карабин"...
-Зачем "этому автомату" насадка для стрельбы холостыми патронами????
-Судя по прицельной планке- винтовка на фото-малокалиберная......... Хотя и она- нарезное огнестрельное оружие(((
-Где фото изъятых пистолета и ПББС???
-ПББСы продаются в интернете и магазинах без каких-либо разрешений и других документов. В чем криминал???????
Однако...