Кабмин выделил дополнительные 37 млн ​​грн на дороги местного значения и берегоукрепление на Закарпатье

Кабинет Министров выделил дополнительные 37 млн ​​грн на дороги местного значения и берегоукрепление в Закарпатской области.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"На восстановление дорог местного значения, меры по берегоукреплению, восстановление мостов и мостовых переходов в Закарпатской области выделили дополнительно 37 млн ​​грн. Летом в результате наводнений в Западных регионах Украины существенно пострадала инфраструктура четырех областей, которая до сих пор нуждается в восстановлении", - сообщил Шмыгаль.

Он также отметил, что требует "ускорить работу по выделению средств для Харьковской области, где в результате пожаров сгорело более 20 домов".

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