СБУ провела около 70 обысков по делу о коррупции в ГАСИ, - источник (обновлено). ДОКУМЕНТ

Центральный аппарат отдела "К" Службы безопасности Украины провел около 70 обысков по делу о коррупции в Госархстройинспекции.

По информации источника Цензор.НЕТ, обыски были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат - сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

"Контролируют деятельность т.н. "Бэк офисов" граждане Украины Родин В.Н., Кватерчук Ю.В. и Сергиенко А.В., поддержку которым оказывает сестра Родина В.М. - Кривенко Т.М., которая занимает должность руководителя Аппарата премьер-министра Украины и обеспечила назначения подконтрольных лиц на руководящие должности в ГАСИ", - указано в документе.

Эти "бэк офисы", по данным следствия, - подконтрольные коммерческие структуры, которые выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ.

"Противоправная роль коммерческих структур, так называемых "бэк офисов", заключается в предоставлении "позитивного" решение о выдаче разрешительных документов на строительство и получение сертификата ввода объекта в эксплуатацию, решение вопроса о получении средств от заказчиков строительства и распределение отрманих средств между всеми участниками противоправной схемы", - указано в документе.

Схема с незаконными "бэк офисами" действовала в Киеве, Чернигове, Киевской и других областях.

Как отмечает источник, следственные действия продолжались несколько месяцев, не исключено, что увольнение руководителя аппарата премьера-министра 12 октября было связано с утечкой информации по этому делу.





Напомним, ранее Кабинет Министров уволил руководителя аппарата премьер-министра Татьяну Кривенко и временно возложил данные обязанности на Олега Горбунова.

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