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Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях. ДОКУМЕНТ

Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях. ДОКУМЕНТ

Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА) Киевской области по итогам рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал") приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката, бывшего заместителя главы Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Решение КДКА было обнародовано на сайте "5 канала", передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами, говорится в материалах рассмотрения жалобы. Портнов допускает грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов, систематически "поливает грязью" деятельность пятого президента Украины Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Портнов использует свой статус адвоката как основание для получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины, что ставит под удар репутацию адвоката.

"Проанализировав материалы дисциплинарного дела, дисциплинарная палата КДКА Киевской области пришла к выводу, что адвокат Портнов А.В. совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 2 ст. 24 закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а именно нарушил Правила адвокатской этики", - указывается в решении КДКА, обнародованном телеканалом.

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Комиссия приняла решение применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.

Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях 01
Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях 02
Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях 03

Портнов (637) угрозы (850) предупреждение (37) социальные сети (642)


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Топ комментарии
+13
це і все ?
а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
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21.10.2020 16:53
+11
кремлёвский гопник, весь в хазяина !
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21.10.2020 16:51
+11
Не можна з України виставити. Конституція не дозволяє. Зате можна перепрофілювати з адвоката на працівника гранітного кар'єру. Примусово.
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21.10.2020 16:59
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Мухахахах, это они еще Цензор не читали как тут гавном бубачку паливают
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21.10.2020 16:51 Ответить
кремлёвский гопник, весь в хазяина !
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21.10.2020 16:51 Ответить
"потужно" покарали , як той "руки рубав" ...
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21.10.2020 16:52 Ответить
це і все ?
а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
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21.10.2020 16:53 Ответить
Не можна з України виставити. Конституція не дозволяє. Зате можна перепрофілювати з адвоката на працівника гранітного кар'єру. Примусово.
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21.10.2020 16:59 Ответить
Таємна фанатка портнова ? Якщо злочинець - має бути покараний в Україні , годі повторювати порошенківські настанови про "позбавлення громадянства" , вигідні ворогам України .
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21.10.2020 16:59 Ответить
ДИБІЛ ????
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21.10.2020 17:21 Ответить
От он наверное испугался... Даже портки поменял...
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21.10.2020 16:55 Ответить
Зашийте цьому пику колючим дротом.
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21.10.2020 17:51 Ответить
Ой вэй, шо он таки будет деласть с таким наказанием!? От чует мое сердце шо он таки с горя за такое утопиться у том Днепре. Или повеситься. 🙂🙃
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21.10.2020 16:56 Ответить
Оно само не утонет,на поверхности так и будет плавать-надо утяжелять
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21.10.2020 17:03 Ответить
Єто же и ющ презом считается... кошмар!
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21.10.2020 16:57 Ответить
За угрозы президенту девушкам так уголовное дело, а этому московской гнили значит всё можно, и президента поливать грязью, и журналистов оскорблять и угрожать - украинский парадокс. Как там :" Наш суд самый гуманный в мире" или самый благодарственный?
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21.10.2020 16:58 Ответить
До Генічеської міської ради балотується росіянин, який отримує пенсію в Криму
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/415373-do_genichesjkoji_misjkoji_radi_balotujetjsja_rosijanin_jakij_otrimuje_pensiju_v_krimu
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21.10.2020 16:59 Ответить
А почему же не лишили его права заниматься адвокатской деятельностью?
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21.10.2020 16:59 Ответить
Кто то же стоит за спиной этого с понтом чистоплюя. *Что то наш жеребеночек разоржался!* Это фраза беспризорника из фильма *Республика Шкид*. Короче пора---того---ну вы поняли. Кто не понял---то речь о методе имени Саши Белого!
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21.10.2020 17:00 Ответить
Требуем реакции на угрозы Портнова, - родные Героев Небесной Сотни.-Мы возмущены бездействием правоохранительных органов, которые не проявляют никакой реакции на действия, содержащие признаки уголовных преступлений / СБУ снова закрыла производство об угрозах Портнова прокурору Божко / Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./При власти кодлана Коломойского украинцы в Украине люди лишние, не нужные.
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21.10.2020 17:00 Ответить
это пытка, ущемление, международный позов
портянка без мата не может, язык на пол шестого, сопли, слюни, невнятное бормотание
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21.10.2020 17:07 Ответить
отберите у него адвокатскую лицензию лучше, пожизеннно, чтобы тварь не могла деньги зарабатывать
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21.10.2020 17:08 Ответить
говно януковича. не понимаю, как ему еще башку не отбили.
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21.10.2020 17:09 Ответить
Кацап без матюків, що риба без хвоста.
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21.10.2020 17:16 Ответить
за цитування ?
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21.10.2020 17:31 Ответить
да, за цитування. интересно, почему мою запись удалили?
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21.10.2020 20:41 Ответить
Шестерка возомнившая себя королем...
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21.10.2020 17:36 Ответить
Лугандоновский жлободром,разговаривает,как в "сватах"У него собочий рот?Или собачья жопа?Даже не удевляет, оттуда все такие.
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21.10.2020 19:17 Ответить
Это только теперь адвокатская свора ,,обратила внимание,, на своего ублюдка. А раньше они как те три обезьяны - ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу...Пока мордами в дерьмо не ткнули, никто и не думал почесаться.
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21.10.2020 19:56 Ответить
ему срок давно пора лепить , а ему только предупреждение ....
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21.10.2020 20:21 Ответить
Что же этот гражданин должен сделать, чтобы его лишили адвокатской практики? Антоненко с друзьями сидит ни за что, а этого деятеля не трогают? Ай да полиция, ай да прокуратура, это эталон избирательного правосудия.
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21.10.2020 21:30 Ответить
 
 