Дисциплинарная палата КДКА вынесла Портнову предупреждение за мат и угрозы в соцсетях. ДОКУМЕНТ
Дисциплинарная палата Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (КДКА) Киевской области по итогам рассмотрения жалобы ООО "Телерадиокомпания "НБМ" ("5 канал") приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности адвоката, бывшего заместителя главы Администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Решение КДКА было обнародовано на сайте "5 канала", передает Цензор.НЕТ.
"Адвокат Портнов использует свои аккаунты в социальных сетях для угроз и клеймения лиц с противоположными политическими взглядами, говорится в материалах рассмотрения жалобы. Портнов допускает грубые и презрительные высказывания в отношении журналистов, систематически "поливает грязью" деятельность пятого президента Украины Петра Порошенко, звание которого сохраняется пожизненно и охраняется законом", - говорится в сообщении.
Кроме того, Портнов использует свой статус адвоката как основание для получения информации с ограниченным доступом с прямым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса Украины, что ставит под удар репутацию адвоката.
"Проанализировав материалы дисциплинарного дела, дисциплинарная палата КДКА Киевской области пришла к выводу, что адвокат Портнов А.В. совершил дисциплинарный проступок, предусмотренный п. 2 ст. 24 закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", а именно нарушил Правила адвокатской этики", - указывается в решении КДКА, обнародованном телеканалом.
Комиссия приняла решение применить к Портнову дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
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а чи не час виставити цього утирка з адвокатури і взагалі з України
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портянка без мата не может, язык на пол шестого, сопли, слюни, невнятное бормотание