Мужчина пытался сжечь себя под Офисом президента, но ему помешали правоохранители, - Нацполиция
В Киеве под Офисом Президента Украины мужчина пытался сжечь себя, но вовремя вмешались полицейские.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.
На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом Президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и помешали его действиям".
Также в пресс служба отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.
"Квалификацию события дадут позже ...", - сказали в пресс-службе.
Топ комментарии
+14 Владислав Обужеванний
показать весь комментарий21.10.2020 16:57
+11 Nataliia Mykhailova #463829
показать весь комментарий21.10.2020 16:58
+4 Oljik
показать весь комментарий21.10.2020 17:00
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему жгут себя, а не Зеленского ?
Или всех,кто повесился,с этажа спрыгнул, сгорел,героями считать?
Чтоб обратить внимание на что то,общества,власти,нужно не умирать-а жить и бороться.Тогда будут плоды.А эффект от новости о смерти-поговорили и забыли.
Никому не нужные жертвы...Всем плевать.
Вся страна поднялась?на похер всем...
Как люди не думают.Никого не впечатлишь этим.