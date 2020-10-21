Мужчина пытался сжечь себя под Офисом президента, но ему помешали правоохранители, - Нацполиция

В Киеве под Офисом Президента Украины мужчина пытался сжечь себя, но вовремя вмешались полицейские.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, в полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.

На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом Президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и помешали его действиям".

Также в пресс служба отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.

"Квалификацию события дадут позже ...", - сказали в пресс-службе.

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