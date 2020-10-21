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Мужчина пытался сжечь себя под Офисом президента, но ему помешали правоохранители, - Нацполиция

Мужчина пытался сжечь себя под Офисом президента, но ему помешали правоохранители, - Нацполиция

В Киеве под Офисом Президента Украины мужчина пытался сжечь себя, но вовремя вмешались полицейские.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, в полицию сообщение о самоподжоге  мужчины поступило в 14:48.

На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом Президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и помешали его действиям".

Также в пресс служба отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.

"Квалификацию события дадут позже ...", - сказали в пресс-службе.

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Автор: 

Нацполиция (16415) самосожжение (70) Офис Президента (1792)


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Топ комментарии
+14
Вообще не понимаю этих самосожженцев. Нет бы Бубочку подпалил или Арахамию, больше пользы обществу принес
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21.10.2020 16:57
+11
у меня один вопрос:

Почему жгут себя, а не Зеленского ?
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21.10.2020 16:58
+4
Якщо я скажу кого треба спалити, то це буде погрозою життю вищої посадової особи.
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21.10.2020 17:00
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Правильно сделали, что помешали, как бы он тогда проголосовал бы на выборах 25го числа, если бы сгорел!!!
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21.10.2020 16:57 Ответить
Вообще не понимаю этих самосожженцев. Нет бы Бубочку подпалил или Арахамию, больше пользы обществу принес
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21.10.2020 16:57 Ответить
у меня один вопрос:

Почему жгут себя, а не Зеленского ?
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21.10.2020 16:58 Ответить
патамушта бубачка он святой, кто ж потом будет в квартале главным?
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21.10.2020 17:03 Ответить
Якщо я скажу кого треба спалити, то це буде погрозою життю вищої посадової особи.
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21.10.2020 17:00 Ответить
Не боись,мы все президенты и на "ты"
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21.10.2020 17:10 Ответить
У кацапов научились?жечь не себя надо а вату и Зебила
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21.10.2020 17:02 Ответить
Не розділяю вподобання мазохістів .
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21.10.2020 17:04 Ответить
Можна давати різні оцінки таким діям але такі люди герої.які ідуть на самопожертву,щоб показати суспільству,хто винуватий в такій ситуації і що заради цього їм свого життя не шкода. Але мерзенній владі цього не зрозуміти. Але ж це предвісник великої бурі і супротиву,бо таких людей ,хто піде на все все більшає.
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21.10.2020 17:12 Ответить
Тих , що вішаються , менше помітно , але таки так , самопожертва . Це як "санкції" , накладені на росію - вони є , але результату не досягають .
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21.10.2020 17:16 Ответить
Вот из за таких похвал,что мол герои они,и идут люди на безпрецедентную глупость. В чем героизм?спас кого то,ценой жизни?
Или всех,кто повесился,с этажа спрыгнул, сгорел,героями считать?
Чтоб обратить внимание на что то,общества,власти,нужно не умирать-а жить и бороться.Тогда будут плоды.А эффект от новости о смерти-поговорили и забыли.
Никому не нужные жертвы...Всем плевать.
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21.10.2020 20:49 Ответить
Шмаркля ничего не решает. Он даже не узнает, шо случилось.
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21.10.2020 17:51 Ответить
Зелёные дебилы с клоуном допрыгались. Нравится когда каждую неделю кто-нибудь горит на улице Банковой?
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21.10.2020 17:57 Ответить
Похер, хоть два раза в неделю объявят психбольными или на почве душевных переживаний.Приняв решение не попытаться хоть одного обидчика с собой утянуть?
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21.10.2020 18:56 Ответить
Дураки плодятся что грибы после дождя! Зачем себя палить? Хочешь красиво и громко уйти из жизни,захвати с собой прокурора,судью ,кого то из ОПЗЖД и т.д.
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21.10.2020 20:16 Ответить
Ну сгорел недавно участник АТО,и что?
Вся страна поднялась?на похер всем...
Как люди не думают.Никого не впечатлишь этим.
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21.10.2020 20:44 Ответить
 
 