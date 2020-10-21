Украина не будет поставлять воду для развития военно-промышленного комплекса РФ в оккупированном Крыму, - Джапарова

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опровергла все обвинения в адрес Украины со стороны России в водной блокаде оккупированного Крыма и отметила полную ответственность РФ как государства-оккупанта за водоснабжение полуострова в соответствии с международным гуманитарным правом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом Джапарова заявила во время международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации".

Джапарова отметила, что Россия искусственно политизирует вопрос воды, перекладывая свою ответственность на Украину.

"Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, через которые вода попадает в Крым, только приостановила ту искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Это цена оккупации, которая только будет расти, и, наверное то, о чем Россия должна была думать прежде, чем решаться на преступление оккупации украинской территории", - отметила первая заместитель министра.

По словам Джапаровой, повышенный спрос на воду в оккупированном Крыму объясняется неправомерными действиями РФ, которая милитаризирует полуостров и искусственно меняет демографический состав его населения с нарушением норм международного права.

"Украина не будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в водных ресурсах. Собственные водные ресурсы Крыма способны обеспечить потребность населения полуострова в воде даже в самых засушливые годы", - подчеркнула Джапарова.

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