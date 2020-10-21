Украина не будет поставлять воду для развития военно-промышленного комплекса РФ в оккупированном Крыму, - Джапарова
Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова опровергла все обвинения в адрес Украины со стороны России в водной блокаде оккупированного Крыма и отметила полную ответственность РФ как государства-оккупанта за водоснабжение полуострова в соответствии с международным гуманитарным правом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, об этом Джапарова заявила во время международной конференции "Проблемные вопросы водоснабжения и использования водных ресурсов на территории Крыма в условиях российской оккупации".
Джапарова отметила, что Россия искусственно политизирует вопрос воды, перекладывая свою ответственность на Украину.
"Украина не перекрывала никаких природных водотоков или рек, через которые вода попадает в Крым, только приостановила ту искусственную водную преференцию, которую когда-то давала для ускоренного развития экономики и сельского хозяйства полуострова. Это цена оккупации, которая только будет расти, и, наверное то, о чем Россия должна была думать прежде, чем решаться на преступление оккупации украинской территории", - отметила первая заместитель министра.
По словам Джапаровой, повышенный спрос на воду в оккупированном Крыму объясняется неправомерными действиями РФ, которая милитаризирует полуостров и искусственно меняет демографический состав его населения с нарушением норм международного права.
"Украина не будет удовлетворять потребности российского военно-промышленного комплекса в водных ресурсах. Собственные водные ресурсы Крыма способны обеспечить потребность населения полуострова в воде даже в самых засушливые годы", - подчеркнула Джапарова.
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Влада Швейцарії запитає у громадян, чи ті хочуть, аби їм роздали по 7 тисяч євро
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Швейцарія готова виплатити усім своїм громадянам включно з дітьми по 7,5 тисяч франків (близько 7 тисяч євро). Про це повідомили в офіційному віснику Федеральної канцелярії Швейцарії, повідомляє https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/u-shvejtsarii-zahotili-rozdati-vsim-zhitelyam-po-7000-evro.htm Обозреватель . Ініціатива покликана знизити вартість національної валют. Тобто за задумом, Національний Банк Швейцарії повинен надрукувати нові гроші, виплатити їх людям, звільнивши при цьому від сплати податку. Такий механізм називають «вертолітними грошима» - це один із методів, який використовує держава для сприяння соціально-економічному розвитку суспільства. Це можуть бути грошові виплати населенню, розподіл між громадянами доходів від видобутку ресурсів, експерименти з гарантованим доходом. Економісти допускають, що підживлення «вертолітними грошима» дійсно могло б допомогти стимулювати економіку, яка вичерпала себе, принаймні, на певному етапі історії, особливо у період глобальної рецесії.
Для того аби дана ініціатива була реалізована, вона має отримати до 22 квітня 2022 року підтримку у 100 тисяч голосів. Якщо це станеться, питання винесуть на референдум і в разі позитивного рішення гроші виплатять не пізніше, ніж через рік після ухвалення ініціативи по його завершенню.
Цікаво, що у 2016 році на референдумі швейцарці витупили проти того, аби отримувати 2500 франків на місяць гарантованого матеріального доходу, не залежно від того працює людина чи ні.
что не так?