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Новости Силовики
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Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала двух мужчин, которые из мести сожгли машину соседа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция 01

По спецлинии 102 поступило сообщение о возгорании автомобиля "Фольксваген Пассат" на улице Булгакова в Святошинском районе столицы. По прибытию по вышеуказанному адресу спасатели потушили пламя, а правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли пластмассовую бутылку, которую направили на экспертизу.

Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция 02

Пообщавшись с владельцем поврежденного автомобиля, правоохранители установили лиц, предположительно причастных к содеянному. Заявитель сообщил, что накануне у него возник конфликт с соседом, которому он неоднократно делал замечания, чтобы тот не портил входные двери подъезда.

Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция 03

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"Полицейские проверили эту информацию и, когда она нашла свое подтверждение, задержали подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались двое местных жителей, 1987 и 1988 рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ", - говорится в сообщении.

Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция 04
Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция 05

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Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

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21.10.2020 18:09 Ответить
 
 