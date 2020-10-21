Задержаны двое киевлян, которые после конфликта сожгли машину соседа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве полиция задержала двух мужчин, которые из мести сожгли машину соседа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По спецлинии 102 поступило сообщение о возгорании автомобиля "Фольксваген Пассат" на улице Булгакова в Святошинском районе столицы. По прибытию по вышеуказанному адресу спасатели потушили пламя, а правоохранители провели осмотр места происшествия, откуда изъяли пластмассовую бутылку, которую направили на экспертизу.

Пообщавшись с владельцем поврежденного автомобиля, правоохранители установили лиц, предположительно причастных к содеянному. Заявитель сообщил, что накануне у него возник конфликт с соседом, которому он неоднократно делал замечания, чтобы тот не портил входные двери подъезда.

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"Полицейские проверили эту информацию и, когда она нашла свое подтверждение, задержали подозреваемых в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленниками оказались двое местных жителей, 1987 и 1988 рождения, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ", - говорится в сообщении.





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Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.