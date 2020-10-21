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Новости
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Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского

Суд по

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду продолжил слушание по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании суд присяжных продолжил слушать вступительные выступления участников процесса. Антоненко вновь подчеркнул, что не имеет никакого отношения к преступлению и указал на фальсификации со стороны обвинения. Дугарь призвала суд к справедливости и неангажированному рассмотрению дела.

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Адвокаты также высказали свои позиции во вступительных выступлениях, подчёркивая отсутствие доказательств вины подзащитных.

Также суд определился с порядком исследования доказательств: исследовать письменные материалы обвинения и защиты, определиться с экспертами, которые будут допрошены, допросить свидетелей обвинения защиты, список которых будет уточнён, допросить потерпевших, обвиняемых.

Суд также определился, что нет оснований для удовлетворения ходатайства защиты о допросе по делу президента Украины Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко, бывших генеральных прокуроров Юрия Луценко и Руслана Рябошапки.

С допросом представителей полиции и понятых суд определится после исследования письменных материалов.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Шеремет (564) Антоненко Андрей (260) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+17
А притом,что гарант конституционных прав и свобод граждан Украины грубо похерил презумпцию невиновности и на пресс-конференции назвал подозреваемых преступниками.Вот пусть и расскажет о имеющихся у него доказательствах вины.
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21.10.2020 17:31
+15
Странно, - зеленский так уверенно визжал что нашел виновных, - почему-бы его не допросить?
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21.10.2020 17:19
+13
Аппарат насилия в виде государства , не выдерживает никакой критики . Вы только вдумайтесь , Топаза ловят и сразу отпускают , Медведчук изымает книги о Стусе , а патриоты сидят , которые к Шеремету и его делу не имеют отношения , Британия это подтвердила
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21.10.2020 17:34
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Странно, - зеленский так уверенно визжал что нашел виновных, - почему-бы его не допросить?
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21.10.2020 17:19 Ответить
Суд по "делу Шеремету" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 1553
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21.10.2020 17:36 Ответить
Наступит то время, когда бубачку будут допрашивать в качестве обвиняемого.
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21.10.2020 17:20 Ответить
скорее всего нет, сбежит к себе на дачу в Крым
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21.10.2020 17:31 Ответить
Коли народ прозріє.
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21.10.2020 17:25 Ответить
_Мерзавцы! За годы жизни, которые твари отобрали, должны ответить годами собственной жизни!
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21.10.2020 17:24 Ответить
Стесняюсь спросить. Причём тут Зеленский? При всей моей "любви" к нему, причём тут он?
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21.10.2020 17:25 Ответить
Матчасть надо знать, прежде чем защищать своего клована.
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21.10.2020 17:28 Ответить
он вылез со своими коментами - значит что-то знает, пусть расскажет что ему известно
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21.10.2020 17:29 Ответить
А притом,что гарант конституционных прав и свобод граждан Украины грубо похерил презумпцию невиновности и на пресс-конференции назвал подозреваемых преступниками.Вот пусть и расскажет о имеющихся у него доказательствах вины.
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21.10.2020 17:31 Ответить
Да прикрепите ему (у меня не получается) "жабу" с обезьянои и текстом "Ну при чем здесь зеленский?".
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21.10.2020 17:48 Ответить
Аппарат насилия в виде государства , не выдерживает никакой критики . Вы только вдумайтесь , Топаза ловят и сразу отпускают , Медведчук изымает книги о Стусе , а патриоты сидят , которые к Шеремету и его делу не имеют отношения , Британия это подтвердила
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21.10.2020 17:34 Ответить
Суд по "делу Шеремету" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 7045 https://censor.net/ru/user/470933 Да не бубочка он , Враг Украины Зеленский
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21.10.2020 17:36 Ответить
Я так понимаю, что пришло время «борцунов» демонстрировать........или?........
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21.10.2020 17:36 Ответить
Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 2265
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21.10.2020 19:21 Ответить
Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского - Цензор.НЕТ 8151
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21.10.2020 19:27 Ответить
это не суд а судилище
под давлением поцЗедента с сАбаковым
Суд будет-в Европе-Суд по правам человека
Делаем ставки..
Интересно-кто-то поставит на поцЗедента??
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21.10.2020 20:17 Ответить
 
 