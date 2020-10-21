Суд по "делу Шеремета" определился с порядком исследования доказательств и отклонил ходатайство о допросе Зеленского

Шевченковский районный суд Киева на заседании в среду продолжил слушание по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании суд присяжных продолжил слушать вступительные выступления участников процесса. Антоненко вновь подчеркнул, что не имеет никакого отношения к преступлению и указал на фальсификации со стороны обвинения. Дугарь призвала суд к справедливости и неангажированному рассмотрению дела.

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Адвокаты также высказали свои позиции во вступительных выступлениях, подчёркивая отсутствие доказательств вины подзащитных.

Также суд определился с порядком исследования доказательств: исследовать письменные материалы обвинения и защиты, определиться с экспертами, которые будут допрошены, допросить свидетелей обвинения защиты, список которых будет уточнён, допросить потерпевших, обвиняемых.

Суд также определился, что нет оснований для удовлетворения ходатайства защиты о допросе по делу президента Украины Владимира Зеленского, главы МВД Арсена Авакова и его заместителя Антона Геращенко, бывших генеральных прокуроров Юрия Луценко и Руслана Рябошапки.

С допросом представителей полиции и понятых суд определится после исследования письменных материалов.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.