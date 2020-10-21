Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 21 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вблизи Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

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"Кроме того, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника. Это сделало невозможным его дальнейшее применение", - отметили в штабе.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 13 гектаров территории и переданы на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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