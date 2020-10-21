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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 21 октября, российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вблизи Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета.

Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений в результате выстрелов среди украинских защитников нет.

Читайте: На Донбассе разминировали 35 тыс. га и изъяли 450 тыс. мин и взрывоопасных предметов, - Наев

"Кроме того, задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника. Это сделало невозможным его дальнейшее применение", - отметили в штабе.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы почти 13 гектаров территории и переданы на уничтожение 64 взрывоопасных предмета.

Для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 10 объектах.

Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также читайте: Враг за сутки шесть раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский воин получил травму, - штаб

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обстрел (26835) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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ОБСЕ говорит о больше десятка нарушений за день, а Хомчак за четвертую квартиру заявляет об одном, двух нарушениях.
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21.10.2020 17:44 Ответить
Вражеский огонь не представлял угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали(с)
---------------
Самим «штабным» не тошно от таких(!) «заявлений»?!.........
И ДА - хорошо, что боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет и будем надеяться, что это действительно(!) так......
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21.10.2020 17:59 Ответить
То ж, так названі "роССіянє", кричать, що "ихтамнєт", а, якщо є, то назвіть конкретні випадки, учасників, імена, номера військових частин, прописку, імена жен, тестей, тещ и т .д.
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21.10.2020 18:02 Ответить
БРЕШУТ. Один раненый
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21.10.2020 18:05 Ответить
СМИ просто напросто перекрутили тогда слова будущего президента Зе. Фраза звучала так " Главное не замечать когда стреляют"
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21.10.2020 18:34 Ответить
 
 