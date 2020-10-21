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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента

Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента

За последние сутки от коронавируса в Украине официально ушел из жизни 141 человек, за месяц болезнь убила почти 2,5 тысячи украинцев. Но судя по выступлению президента Зеленского в парламенте, он живет в какой-то другой стране, где нет проблем.

Об этом в Тысменице на Прикарпатье заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы. 

"За последние сутки умер 141 украинец, а за последний месяц Украина потеряла почти 2,5 тысячи человек. Разве можно на это реагировать так, как Зеленский вчера во время своего выступления в парламенте? Приехал и, не вылезая из "теплой ванны", заявил о том, что Украина прекрасно подготовилась к коронавирусу. Он не видит на 100% заполненных больниц, куда врачи семейные, скорой помощи не могут положить больного в тяжелом состоянии? Он не видит отсутствия тестов, кислорода, пульсоксиметров? Он не видит очереди по 2 недели, чтобы снять КТ?", - говорит Порошенко.

"Единственное, что хорошо получается у этой зеленой власти, это вводить красные зоны. В марте, когда были считанные больные на всю страну, они ввели карантин, убили экономику, остановили работу простых людей в магазинах, ресторанах, туристическом бизнесе, а сами, хватая людей по паркам, сидели в "Велюре", демонстрируя, что это высшая каста", - напомнил Петр Порошенко.

"Они с марта месяца не нашли возможности позаботиться о страховании врачей, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Палец о палец не ударили для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, созданные за последние 5 лет", - констатирует Порошенко.

"Досадно смотреть сейчас, как Офис Зеленского и правительство с одной стороны и городские головы с другой стороны как ту горячую картофелину перебрасывают друг на друга ответственность перед людьми и Украиной", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что власть борется за лайки и голоса, а надо бороться за жизнь украинцев. "6700 украинцев заболели за последние сутки - и это при том, что Украина находится на последнем месте в Европе по количеству тестов. Реальное количество заболевших больше", - говорит Порошенко.

"У него все хорошо, он живет в другой стране, в другом мире. В то время, когда возле каждого украинца лежит "неразорванный снаряд". И сегодня трудно найти человека, у которого не заболел бы друг или родственник. А это значит, что каждый из нас и все мы в очень серьезной опасности", - отмечает пятый Президент.

Автор: 

Зеленский (20185) карантин (16729) Порошенко (19584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+36
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 8166
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21.10.2020 18:03
+33
https://newsua.one/news/kvu-nazvav-10-manipulyacii-u-poslanni-poterpilogo-chlena.html КВУ НАЗВАВ 10 МАНІПУЛЯЦІЙ У "ПОСЛАННІ" ПОТЕРПІЛОГО ЧЛЕНА

Експерти Комітету виборців проаналізували текст Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище від 20 жовтня.

Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 1483
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21.10.2020 17:58
+30
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента - Цензор.НЕТ 9527
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21.10.2020 18:03
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Страница 2 из 2
Він у вас мозок вкрав.
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21.10.2020 19:49 Ответить
Рююссише бараны...вы не один нарорд с УКРАИНЦАМИ...вы быдло тупое
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21.10.2020 19:11 Ответить
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 9032КРЫСЫ вонючие
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21.10.2020 19:12 Ответить
Порох, тіки чесно - шо би ти зробив на їхньому місці з цією пандемією?
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21.10.2020 19:14 Ответить
Проголосував би за Осла, як ви і зробили.
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21.10.2020 19:43 Ответить
Боронь боже.
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21.10.2020 21:47 Ответить
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 7670
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21.10.2020 19:14 Ответить
Пётр Алексеевич , вычухался ? - Я тебе желал выздоровления . Теперь не шатай страну дальше , а вытяни из своих лярдов хотя бы несколько лимонов на больнички реально ... .
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21.10.2020 19:26 Ответить
Проснись и пой... А он шо делает?...
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21.10.2020 19:36 Ответить
Шатать страну- его хобби, а "элитные" собачки как на охоте, фас туда, фас сюда.
Отрабатывают свой сухой корм.
Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости.
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21.10.2020 19:59 Ответить
"Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости." По сравнению с вашим ослом-да. Хоть одну масочку привед в больничку?
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21.10.2020 22:03 Ответить
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента

Тут і не посперечаєшся. Кому ж як не Петру Олексійовичу про це знати. Він і сам впродовж пʼяти років так само в цьому самому світі жив. За те і поплатився. Власне саме за те і Зеленський свого часу поплатиться, якщо висновків не зробить. Бо поки що не видно та не чуть, щоб він їх робив.
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21.10.2020 19:35 Ответить
Це ти голосував за Осла?
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21.10.2020 19:42 Ответить
А що, Осел був у виборчому бюлетні? Я начеб-то не бачив там ні ослів, а ні ведмідів. Там начебто люди були.
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21.10.2020 19:58 Ответить
А клоун в списке был с Шапито 95???
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21.10.2020 20:17 Ответить
В чому це проявлялося? Я про Пороха? В тому, що фуйло зупинив? Я про санкції. В тому, що дефолту не допустив? В зростанні економіки? В тому, що допоміг армію відновити? В тому, що допоміг Томос отримати? Чим він схожий з істотою, яка спустила все що було досянуто в унітаз, за пів року?
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21.10.2020 19:54 Ответить
Ты,дядя,по моему,канала Крывый пересмотрел лишнего.
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21.10.2020 19:59 Ответить
Тетя, дивись Г+Г, та інше коломойсько- мервечуківське лайно. Не відволікайся.
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21.10.2020 20:11 Ответить
Я ТВ не смотрю,мне в сети дураков предостаточно,барышня.
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22.10.2020 21:41 Ответить
Багато пояснювати, якщо досі не зрозубіли. Немає бажання. Результат його досягненнь український народ оцінив шляхом виборів. Чи таки недостойний народ дістався такому велмиразумному правителю?
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21.10.2020 20:00 Ответить
Та ви пройдіться по тих темах, про які я написала. Порівняйте і знайдіть схожість, якщо вона є. В чому проблема? Чи будете розповідати про те, як народ на вибори кацапи з коломойським розвели? Ви теж в графі "за зеленського" "проти Порошенка" голосували? З ригами, мертвечуківцями, шмарійовцями та іншими колаборантами "зробили це разом"?
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21.10.2020 20:10 Ответить
Я і не заперечую. Так, голосував за Зеленського у другому турі. І вже тут на форумі пояснював чому. Так званого залізного електорату у Зеленського не більше 30 відсотків. Інші такі як я. Швидше антипатики Порошенка, ніж прихильники Зеленського. І навіть можу і зараз сказати, що якби наприклад вибори були б завтра і у другий тур вийшли б знову Порошенко та Зеленський, то я б знову за Зеленського віддав би свій голос. А в першому турі я голосував за Тимошенко. І у неділю знову її партію підтримаю. Я ніколи не приховував своїх політичних переконаннь. І голосувати проти Порошенка зовсім не значить голосувати разом з ригами та мертвечуками. І доти, доки ви цього не зрозумієте ваш обожнюваний кумир так і буде політичним лузером. Вважаю що і на поточних виборах теж. Хоча можу і помилятися. Та навряд чи.
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21.10.2020 20:18 Ответить
Якраз разом з ними ви й голосували.
І не рівняйте всіх по собі. У мене немає кумира. Я за Пороха, бо хочу жити в вільній, незалежній державі. В ЄС та НАТО. Бо він, на відміну від вашої бахіні, називає кацапів та фуйла ворогами і вибив для них "корисні" санкції, які їх добивають. Тому, що витягнув країну з економічної прірви, в якій її залишили "хазяйственники" янукоча, і в яку її знову зіштовхнув вибраний вами зЕзідент. Тому я підтримую Порошенка.
А вам й з кацапами, в зубАжінні, затишно, саме тому ви з ригами та іншими підкацапниками "зробили б це ще раз разом" обираючи зеленського.
Не вам мені про "розуміння" говорити.
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21.10.2020 20:37 Ответить
Навіть сперічатися з Вами бажання немає. Я коли голосую, то голосую як вважаю за потрібне і не дивлюся хто ще голосує за того за кого голосував я. За інше можу сказати одне, що зараз те саме відносно зовнішньої політики, що було за часів Порошенко. Вектор зовнішньополітичного розвитку залишився таким самим. Щодо внутрішньої політики, то нажаль вона також залишилася майже такою самою, що за президентства Петра Порошенка і проти чого власне і голосував народ, віддаючи свої голоси Зеленському. Це мабуть все що можу Вам відповісти. Інших поясненнь немає бажання давати. Бо було терто перетерто багато тисяч разів.
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21.10.2020 20:47 Ответить
Як справи у "анитпутінської коаліції"? "Газпром" продовжуємо щимити? Санкції за порушення перемир'я обговорюємо? Що зробили за півтора роки для просування ЄС чи НАТО?
Скорочують армію, купують советські палатки, роззброюють. Скільки частин перевели на нове харчування? Яку кількаість казарм та житла збудовано для воєнних?
Скільки території звільнили від загарбників? Що з економікою? З закордонними інвесторами? Кредити МВФ, СБ будуть? Без них країні не вижити. Скільки залишилось на Єдиному казначейському рахунку, а на валютному? Що з зубАжінням та піввареничком, побороли? Тарифи знизили?
Зеленський отримав країну, яка розвивалась і яку поважали в світі. За півтора роки довів до кризи в усьому. А ви продовжуйте голосувати за тих хто нищить країну.
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21.10.2020 21:28 Ответить
Проковтни спагетину, та поясни, що сказати хотіло.
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21.10.2020 21:29 Ответить
у Оманського Осла найулюбленіші виверти "вместо імєнія" - "та сторона" це про розбійників з Дірок та ВОНИ - це так поважно не тільки на ВИ а й в множині про Пороха , сам же назвав його монархом.
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21.10.2020 19:55 Ответить
Как будто у свиномордого,в бытность его президентом,существовали какие-то проблемы,кроме как побольше успеть вкрасты.Все вы,твари,одним мирром мазаны,сыны авраама.
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21.10.2020 19:57 Ответить
давай досвіданя
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21.10.2020 19:58 Ответить
Ти хтотакой?
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21.10.2020 20:01 Ответить
Факти крадіжок приведеш?
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21.10.2020 20:12 Ответить
Я можу навести з документами, але Ви мої докази неприймете, з причини, що судді яких поставив і залишив Петро Олексійович не проголосили вироку.
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21.10.2020 20:57 Ответить
ні-ні, давай документи, - може, навіть бенедіктова про них не знає!
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21.10.2020 21:32 Ответить
Может тебе ещё факты,доказывающие,что Земля круглая,привести? Найшлося тут "А вы докажите! Гы-гы -гы!"
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22.10.2020 21:44 Ответить
Факти, будьте ласкаві, чи йдіть в пень.
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22.10.2020 22:00 Ответить
Шо ты такое,шобы я тут перед тобой на пузе плясал? Про Гугель слыхал? Ну так валяй,пользуйся.Или може ты думаешь,шо он платный,а я тебе тут на шару факты вываливать стану? Гугли,анахорет,там тебе уже все факты готовы,но ты всё равно будешь блеять :"вывсеврёти" и "какиевашидоказательства".
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23.10.2020 20:33 Ответить
якось свинономордішає Вовка - не помітив?
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21.10.2020 20:16 Ответить
А вони усі свиномордішають з часом,у них таке профзахворювання.
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22.10.2020 21:45 Ответить
А ты давно сам из этого Зазеркалья вылез , Петя ? Зеля подонок и это не обсуждается .Но не тебе его судить , редкий мерзавец .
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21.10.2020 20:16 Ответить
Бей ЗЕлёных пока не посинеют!!!
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21.10.2020 20:22 Ответить
Тут вічна суперечка про Порошенка..
Коротше,
Зеленський - це те, що робить Порошенка орлом, навіть беркутом на фоні Зеленського. Навіть сперечатися нічого.
Для всяких Вов і партії дрочунів досягнення Порошенка просто недосяжні.
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21.10.2020 20:23 Ответить
Видно, що людина говорить со знанієм дєла...
У нього ж там також самі перемоги були.
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21.10.2020 20:42 Ответить
Зеленський живе в іншому світі, і там у нього немає проблем, - Порошенко про послання президента - Цензор.НЕТ 7168
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21.10.2020 20:53 Ответить
Та да, проблем відкриття офшорів та виведення туди вкрадених грошей в нього, схоже, нема. Відкриття нових крамниць "Рошен" точно нема. Петі це не зрозуміло, це не по-хазяйськи.
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21.10.2020 20:58 Ответить
Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента

Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
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21.10.2020 21:06 Ответить
Все вы там живете когда дорываетесь до власти....******
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21.10.2020 21:09 Ответить
Порошенко живет в мире где самая большая проблема - отсутствие концертов класичной музыки
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21.10.2020 21:19 Ответить
Судячи по всьому, проблем з наркотою у Зеленського немає - доставляють регулярно!
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21.10.2020 21:20 Ответить
Воно то так, але я пам'ятаю, що і Петро жив у другому мірє коли був президентом. Воно там пороблено.
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21.10.2020 21:29 Ответить
Он живет в мире под кокаином.
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21.10.2020 22:12 Ответить
Зеленський знає про всі нещастя, що зараз робить короновірус, але не буде про це говорити, бо бідкається найбільше за свій рейтинг. Коли хворих було мало, воно називало себе майстром спорту з подолання пандемії. а зараз справи дуже погані, то це його не стосується. Зеленський - хитре, брехливе, підле і жорстоке створіння, яке недолугі українці посадили на голову Украні.
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22.10.2020 02:49 Ответить
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, але ж лінгвістична цікавинка має місце бути:
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".
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22.10.2020 08:42 Ответить
Ага, а там уже і до "соросят" недалеко, так, лінгвісте ти наш доморощений?))))
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22.10.2020 12:45 Ответить
А ти, мабуть, і є одне з тих смердючих ПОРОСЯТ. І чого б це "ваш"? Ото нехай вам ваш Порохатий Барига льодяників насипе, щоб було що посмоктати. Чи й вам за гроші?
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22.10.2020 13:00 Ответить
Воно зебануте,якщо не розумієте,Україна в глибокій ямі,просто на дні...і ще копаємо глибже!
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22.10.2020 16:57 Ответить
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