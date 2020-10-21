Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента

За последние сутки от коронавируса в Украине официально ушел из жизни 141 человек, за месяц болезнь убила почти 2,5 тысячи украинцев. Но судя по выступлению президента Зеленского в парламенте, он живет в какой-то другой стране, где нет проблем.

Об этом в Тысменице на Прикарпатье заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.

"За последние сутки умер 141 украинец, а за последний месяц Украина потеряла почти 2,5 тысячи человек. Разве можно на это реагировать так, как Зеленский вчера во время своего выступления в парламенте? Приехал и, не вылезая из "теплой ванны", заявил о том, что Украина прекрасно подготовилась к коронавирусу. Он не видит на 100% заполненных больниц, куда врачи семейные, скорой помощи не могут положить больного в тяжелом состоянии? Он не видит отсутствия тестов, кислорода, пульсоксиметров? Он не видит очереди по 2 недели, чтобы снять КТ?", - говорит Порошенко.

"Единственное, что хорошо получается у этой зеленой власти, это вводить красные зоны. В марте, когда были считанные больные на всю страну, они ввели карантин, убили экономику, остановили работу простых людей в магазинах, ресторанах, туристическом бизнесе, а сами, хватая людей по паркам, сидели в "Велюре", демонстрируя, что это высшая каста", - напомнил Петр Порошенко.

"Они с марта месяца не нашли возможности позаботиться о страховании врачей, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Палец о палец не ударили для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, созданные за последние 5 лет", - констатирует Порошенко.

"Досадно смотреть сейчас, как Офис Зеленского и правительство с одной стороны и городские головы с другой стороны как ту горячую картофелину перебрасывают друг на друга ответственность перед людьми и Украиной", - говорит лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко отметил, что власть борется за лайки и голоса, а надо бороться за жизнь украинцев. "6700 украинцев заболели за последние сутки - и это при том, что Украина находится на последнем месте в Европе по количеству тестов. Реальное количество заболевших больше", - говорит Порошенко.

"У него все хорошо, он живет в другой стране, в другом мире. В то время, когда возле каждого украинца лежит "неразорванный снаряд". И сегодня трудно найти человека, у которого не заболел бы друг или родственник. А это значит, что каждый из нас и все мы в очень серьезной опасности", - отмечает пятый Президент.