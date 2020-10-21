Зеленский живет в другом мире, и там у него нет проблем, - Порошенко о послании президента
За последние сутки от коронавируса в Украине официально ушел из жизни 141 человек, за месяц болезнь убила почти 2,5 тысячи украинцев. Но судя по выступлению президента Зеленского в парламенте, он живет в какой-то другой стране, где нет проблем.
Об этом в Тысменице на Прикарпатье заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе политсилы.
"За последние сутки умер 141 украинец, а за последний месяц Украина потеряла почти 2,5 тысячи человек. Разве можно на это реагировать так, как Зеленский вчера во время своего выступления в парламенте? Приехал и, не вылезая из "теплой ванны", заявил о том, что Украина прекрасно подготовилась к коронавирусу. Он не видит на 100% заполненных больниц, куда врачи семейные, скорой помощи не могут положить больного в тяжелом состоянии? Он не видит отсутствия тестов, кислорода, пульсоксиметров? Он не видит очереди по 2 недели, чтобы снять КТ?", - говорит Порошенко.
"Единственное, что хорошо получается у этой зеленой власти, это вводить красные зоны. В марте, когда были считанные больные на всю страну, они ввели карантин, убили экономику, остановили работу простых людей в магазинах, ресторанах, туристическом бизнесе, а сами, хватая людей по паркам, сидели в "Велюре", демонстрируя, что это высшая каста", - напомнил Петр Порошенко.
"Они с марта месяца не нашли возможности позаботиться о страховании врачей, обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Палец о палец не ударили для поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы сохранить рабочие места, созданные за последние 5 лет", - констатирует Порошенко.
"Досадно смотреть сейчас, как Офис Зеленского и правительство с одной стороны и городские головы с другой стороны как ту горячую картофелину перебрасывают друг на друга ответственность перед людьми и Украиной", - говорит лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко отметил, что власть борется за лайки и голоса, а надо бороться за жизнь украинцев. "6700 украинцев заболели за последние сутки - и это при том, что Украина находится на последнем месте в Европе по количеству тестов. Реальное количество заболевших больше", - говорит Порошенко.
"У него все хорошо, он живет в другой стране, в другом мире. В то время, когда возле каждого украинца лежит "неразорванный снаряд". И сегодня трудно найти человека, у которого не заболел бы друг или родственник. А это значит, что каждый из нас и все мы в очень серьезной опасности", - отмечает пятый Президент.
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Отрабатывают свой сухой корм.
Скрудж МакДак в сравнении- эталон щедрости.
Тут і не посперечаєшся. Кому ж як не Петру Олексійовичу про це знати. Він і сам впродовж пʼяти років так само в цьому самому світі жив. За те і поплатився. Власне саме за те і Зеленський свого часу поплатиться, якщо висновків не зробить. Бо поки що не видно та не чуть, щоб він їх робив.
І не рівняйте всіх по собі. У мене немає кумира. Я за Пороха, бо хочу жити в вільній, незалежній державі. В ЄС та НАТО. Бо він, на відміну від вашої бахіні, називає кацапів та фуйла ворогами і вибив для них "корисні" санкції, які їх добивають. Тому, що витягнув країну з економічної прірви, в якій її залишили "хазяйственники" янукоча, і в яку її знову зіштовхнув вибраний вами зЕзідент. Тому я підтримую Порошенка.
А вам й з кацапами, в зубАжінні, затишно, саме тому ви з ригами та іншими підкацапниками "зробили б це ще раз разом" обираючи зеленського.
Не вам мені про "розуміння" говорити.
Скорочують армію, купують советські палатки, роззброюють. Скільки частин перевели на нове харчування? Яку кількаість казарм та житла збудовано для воєнних?
Скільки території звільнили від загарбників? Що з економікою? З закордонними інвесторами? Кредити МВФ, СБ будуть? Без них країні не вижити. Скільки залишилось на Єдиному казначейському рахунку, а на валютному? Що з зубАжінням та піввареничком, побороли? Тарифи знизили?
Зеленський отримав країну, яка розвивалась і яку поважали в світі. За півтора роки довів до кризи в усьому. А ви продовжуйте голосувати за тих хто нищить країну.
Коротше,
Зеленський - це те, що робить Порошенка орлом, навіть беркутом на фоні Зеленського. Навіть сперечатися нічого.
Для всяких Вов і партії дрочунів досягнення Порошенка просто недосяжні.
У нього ж там також самі перемоги були.
Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
Якщо в Google-перекладач на сербській мові ввести слово "ПОРОШЕНКИ" то переклад як на українську, та і на російську мови буде однаковим - "ПОРОСЯТА".