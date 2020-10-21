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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В течении недели Иран предоставит документальное подтверждение ареста 6 причастных к гибели самолета МАУ, - Офис генпрокурора

В течении недели Иран предоставит документальное подтверждение ареста 6 причастных к гибели самолета МАУ, - Офис генпрокурора

В Тегеране прошли двусторонние переговоры с участием заместителя Генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, по расследованию авиакатстрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752, сбитого ракетой иранских вооруженных сил 8 января 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"Международное право, в частности, Монреальская конвенция, которую ратифицировал Иран, обязывает объективно расследовать причины авиакатастрофы и предоставлять полную и беспристрастную информацию. Факт сбивания гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - подчеркнул Мамедов. Он также выразил надежду, что по результатам переговоров уже в ближайшее время Украина получит всю необходимую информацию.

По достигнутой сторонами договоренности, в течение недели украинское следствие получит подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета. Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств - по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о сбитом над Тегераном самолете МАУ: Офис Генпрокурора отправил запрос на совместные следственные действия

В течении недели Иран предоставит документальное подтверждение ареста 6 причастных к гибели самолета МАУ, - Офис генпрокурора 01

В ходе переговоров стороны также сверили документы, которые за 10 месяцев были направлены в рамках международной правовой помощи. С января 2020 года Офис генерального прокурора направил пять запросов, на которые получено лишь обобщенные ответы, а один из них, который касается шестерых подозреваемых в Иране лиц, был вообще проигнорирован.

Заместитель генерального прокурора также обратил внимание представителей иранской военной прокуратуры на справедливость наказания виновных, сбивших украинский гражданский самолет, поскольку инкриминируемые обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

Также читайте: Родственники пассажиров украинского самолета МАУ, сбитого под Тегераном, получат одинаковые компенсации, - Енин

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

Автор: 

Иран (1769) МАУ (329) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+2
Ты ба у них тоже могут стрелочников назначать.
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21.10.2020 18:16
+2
Их следствие в отношении виновных военных и должностных лиц -- это их внутреннее дело. Украину должна интересовать только юридическая и финансовая ответственность государства Иран в целом. И все.
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21.10.2020 18:19
+1
А нам-то что? Платить компенсации должно государство Иран, а не тупо переводить стрелки на частных лиц.
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21.10.2020 18:17
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Ты ба у них тоже могут стрелочников назначать.
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21.10.2020 18:16 Ответить
Попытка заговорить и затянуть процесс. И перевести стрелки с ответственности государства. Не удивлюсь если все шестеро скоропостижно отдадут концы, если уже не тю-тю. Нет человека - нет проблем.
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21.10.2020 18:21 Ответить
та нет .Тут уже номер не прокатит .Тут уже прекрасно понимают что замешана в этом Раха и эти 6 личностей будут не только стеречь как Пукина , но ещё и досконально допрашивать . А ниточки допроса всё равно приведут в бункер Пукина .
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21.10.2020 21:22 Ответить
Насколько я читал, и здесь на Цензоре тоже, там уже нет в живых ключевых свидетелей.
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21.10.2020 21:29 Ответить
слепой сказал " посмотрим " . Время покажет .
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21.10.2020 22:03 Ответить
А нам-то что? Платить компенсации должно государство Иран, а не тупо переводить стрелки на частных лиц.
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21.10.2020 18:17 Ответить
Их следствие в отношении виновных военных и должностных лиц -- это их внутреннее дело. Украину должна интересовать только юридическая и финансовая ответственность государства Иран в целом. И все.
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21.10.2020 18:19 Ответить
Идет сврка документов, не пойми каких и зачем. Сбили, признали, заплатили ущерб,
КРАПКА.
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21.10.2020 18:19 Ответить
Украина нарушила правила и протоколы ИКАО при первой отправке комиссии к месту катастрофы. Зеле захотелось "победить", дебилу. Чем сильно спутала карты всем странам участницам и развязала руки Ирану. Теперь имеем факт напряженных отношений с Трюдо, который просил подождать и как нужно по процедурам создать международную, уполномоченную странами комиссию.
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21.10.2020 18:26 Ответить
Цікаво, кого вони назначили винними?
Ху&ло ж "нє прі дєлах"?
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21.10.2020 18:21 Ответить
а как насчет изъятия орудия преступления? или разбора на месте? ведь реально могли кацапы оставить бекдор, а там со спутника управлять оружием, которое должно ловить отраженные сигналы - плевое дело. ну или "инструктор" оккупантов запустил. документальные подтверждения ареста причастных - оно как то ни о чем, козлы должны быть полюбому, так как все-таки и кучу иранцев укокошили.
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21.10.2020 18:21 Ответить
Насколько я читал, там уже нет в живых ключевых свидетелей. Им им свои люди - мусор.
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21.10.2020 18:27 Ответить
ну это дело такое, а "наши" как минимум должны были поинтересоваться, когда купили\поставили на работу орудие преступления, потому что если давно - то хрен с ним, тут до истины не доберешься, даже если какой-то кацап сбивал. а если (условно) недавно - то возникает весьма интересный кейс того, что кацапы продают свое "оружие", но и дальше могут его неофициально контролировать (или через спутник или еще каким-то дистанционным способом). имхо, после самолета Качинського - такое следовало бы рассматривать в первую очередь.
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21.10.2020 18:46 Ответить
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center@newkc14 ·https://twitter.com/newkc14/status/1318925832748978176 43 мин
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21.10.2020 18:28 Ответить
Kavkaz Center
@newkc14
·
43 мин
Азербайджанские войска вышли к границам Армении на юге #Карабаха и вернули контроль над границей с Ираном. Россия объявила о боевой готовности своих войск в Армении и широко разрекламировали что "войска развернуты в боевых порядки", мол. будем защищать Армению если на нее нападут
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21.10.2020 18:29 Ответить
Армяне уже называют этот азербайджанский спецназ "роботами". А они просто очень мотивированы биться за освобождение своей оккупированной Родины. Ничего не напоминает?

Упродовж тижня Іран надасть документальне підтвердження арешту 6 причетних до загибелі літака МАУ, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1276
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21.10.2020 19:09 Ответить
та нет .Тут уже номер не прокатит .Тут уже прекрасно понимают что замешана в этом Раха и эти 6 личностей будут не только стеречь как Пукина , но ещё и досконально допрашивать . А ниточки допроса всё равно приведут в бункер Пукина .
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21.10.2020 21:23 Ответить
Кто этим лицам доверил оружие? Гос-во Иран несёт ответственность за действия своих военных, платите компенсации родственникам платите компании за самолёт извиняйтесь а после всего этого думайте каким бобуинам доверять ракету
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21.10.2020 22:07 Ответить
 
 