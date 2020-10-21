В течении недели Иран предоставит документальное подтверждение ареста 6 причастных к гибели самолета МАУ, - Офис генпрокурора

В Тегеране прошли двусторонние переговоры с участием заместителя Генпрокурора Украины Гюндуза Мамедова, по расследованию авиакатстрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS 752, сбитого ракетой иранских вооруженных сил 8 января 2020 г.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора Украины.

"Международное право, в частности, Монреальская конвенция, которую ратифицировал Иран, обязывает объективно расследовать причины авиакатастрофы и предоставлять полную и беспристрастную информацию. Факт сбивания гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - подчеркнул Мамедов. Он также выразил надежду, что по результатам переговоров уже в ближайшее время Украина получит всю необходимую информацию.

По достигнутой сторонами договоренности, в течение недели украинское следствие получит подробную информацию по расследованию уголовного производства в Иране, в частности документальное подтверждение пребывания под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета. Кроме того, до конца октября Иран пообещал отправить в Украину одно из вещественных доказательств - по предварительной информации, летный планшет экипажа, который был найден в первые дни после катастрофы украинской поисково-спасательной группой.

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В ходе переговоров стороны также сверили документы, которые за 10 месяцев были направлены в рамках международной правовой помощи. С января 2020 года Офис генерального прокурора направил пять запросов, на которые получено лишь обобщенные ответы, а один из них, который касается шестерых подозреваемых в Иране лиц, был вообще проигнорирован.

Заместитель генерального прокурора также обратил внимание представителей иранской военной прокуратуры на справедливость наказания виновных, сбивших украинский гражданский самолет, поскольку инкриминируемые обвиняемым статьи предусматривают максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.