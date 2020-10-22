Из-за задержки финансирования работы по созданию государственного музея в Бабьем Яре приостановлены. Есть угроза переноса даты открытия, - Институт нацпамяти. ДОКУМЕНТ

Государственный Музей памяти жертв Бабьего Яра планируют открыть до 29 сентября 2021 года, если в бюджете на следующий год будут заложены соответсвующие расходы. На данный момент в связи с задержкой финансирования приостановлены работы по реставрация здания и разработке проекта музейной экспозиции.

Об этом говорится в ответе Украинского института национальной памяти на запрос Цензор.НЕТ.

По состоянию на 16 октября в историческом здании бывшей конторы еврейского кладбища по адресу ул. Юрия Ильенко, 44 в Киеве выполнен полный комплекс работ по сохранности сооружения. В том числе удалось почти вдвое увеличить площадь помещения - с 783 до 1453 кв м.

Далее предстоит завершить обновление фасада здания и проложить инженерные сети.

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В УИНП подчеркивают, что все работы удалось завершить, несмотря на то, что финансирование ремонтно-реставрационных работ в музее на 2020 годы было втрое меньше от планируемого, а деньги на капитальные расходы пришли только в августе.

"В связи с задержкой финансирования, работы по реставрации здания были приостановлены. Поэтому отставание от графика проведения реставрации и обустройства музея по состоянию на сентябрь 2020 года составляет около шести месяцев. Приостановлено также выполнение работ по изготовлению технического дизайна и проекта музейной экспозиции. Вместе с тем, по предварительной информации (на август 2020) открытие Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра было запланировано на сентябрь 2021 года, к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Однако, учитывая задержки финансирования и ряд организационно-правовых преград, существует реальная угроза переноса даты открытия означенного музея на более поздний срок", - говорится в ответе.

Проект Музея жертв Бабьего Яра был создан рабочей группой Института истории Украины по заказу Кабинета министров в рамках Концепции комплексного развития Бабьего Яра. На сегодняшний день утверждена только концепция данного музея. По поводу других предложенных данной концепцией проектов - создания на всей территории Бабьего Яра и окрестных кладбищ общего комплекса, объединяющего все существующие там памятники, а также сооружения государственного музея памяти жертв Холокоста, вопрос на сегодняшний день не решен. УИНП предлагает провести широкое общественное обсуждение Концепции комплексной мемориализации Бабьего Яра.

В Институте нацпамяти отметили, что последовательно поддерживают реализацию государственного Музея памяти жертв Бабьего Яра, "строительство которого должно стать одним из приоритетов государства в гуманитарной сфере в следующем году". УИНП надеется, что при принятии государственного бюджета на 2021 год это будет учтено, и музей, как и было запланировано, откроется до 29 сентября следующего года.

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По поводу другого проекта - Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", значительная часть которого финансируется олигархами Павлом Фуксом, Германом Ханом, Михаилом Фридманом и Виктором Пинчуком, и поддерживается Офисом Президента - в УИНП отметили, что не оказывали и не оказывают ему поддержку и не вляются распорядителями информации по поводу поддержки данного проекта другими должностными лицами или государственными органами.







Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.