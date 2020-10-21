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Новости Силовики
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Похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа предотвращено на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

НА Киевщине задержаны злоумышленники, планировавшие похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа предотвращено на Киевщине, - Нацполиция 01

Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Также установлено, что они планируют совершить разбойное нападение на конвертационный центр. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники собирались похитить дочь блогерши, а потом получить за ее возвращение выкуп - 200 тыс. долларов. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали шесть членов преступной группы, похитивших предпринимателя и удерживавших его больше недели: требовали $2 млн. ФОТОрепортаж

Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Сегодня в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств.

Похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа предотвращено на Киевщине, - Нацполиция 02

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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Автор: 

выкуп (46) Киевская область (4111) Нацполиция (16415) похищение (1684) правоохранительные органы (2967) силовики (2797)


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Топ комментарии
+3
За такую статью надо вышку возвращать.
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21.10.2020 18:54
+3
Що це за маячня? Ну як особи які не викрадали дитину (бо викрадення "імітували" правоохоронці) прибули отримувати викуп? Уявіть. Ви йдете вулицею. До вас підходять люди і якимось чином тикають вам в руки "чумодан" і Вас миттєво арештовують за "отримання викупу за дитину". Тут або текст ідіотичний або огидна мєнтовська підстава.
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21.10.2020 19:57
+3
Может пиар? Блохерши на все пойдут...
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21.10.2020 20:10
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За такую статью надо вышку возвращать.
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21.10.2020 18:54 Ответить
За яку саме? Ви читали матеріал? Судячи з тексту ніхто нікого не викрадав. Якась маячня..
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21.10.2020 20:20 Ответить
Попытка похищения. Или для вас расследование и полицию надо подключать после похищения/убийства? Совковый подход какойто.
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21.10.2020 20:49 Ответить
Як на мене - тут з логікою проблеми
- Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Сегодня в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств. Источник: https://censor.net/ru/n3226195
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21.10.2020 19:00 Ответить
а раньше они патроны подкидывали...
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21.10.2020 19:10 Ответить
Що це за маячня? Ну як особи які не викрадали дитину (бо викрадення "імітували" правоохоронці) прибули отримувати викуп? Уявіть. Ви йдете вулицею. До вас підходять люди і якимось чином тикають вам в руки "чумодан" і Вас миттєво арештовують за "отримання викупу за дитину". Тут або текст ідіотичний або огидна мєнтовська підстава.
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21.10.2020 19:57 Ответить
для писателя..

"...и подыскивают для этого исполнителя". "исполнитель" берется из органов. типа выкрал выкуп у меня. при передаче денег задержание... что не понятно?
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21.10.2020 23:14 Ответить
Может пиар? Блохерши на все пойдут...
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21.10.2020 20:10 Ответить
 
 