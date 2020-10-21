Похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа предотвращено на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

НА Киевщине задержаны злоумышленники, планировавшие похищение ребенка с требованием 200 тыс. долларов выкупа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили информацию, что неизвестные планируют похитить малолетнего ребенка с целью получения выкупа и подыскивают для этого исполнителя. Также установлено, что они планируют совершить разбойное нападение на конвертационный центр. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (подготовка к похищению человека) и ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 187 (подготовка к разбойному нападению) Уголовного кодекса Украины.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что злоумышленники собирались похитить дочь блогерши, а потом получить за ее возвращение выкуп - 200 тыс. долларов. Установлено, что они тщательно готовились к совершению преступления, в частности арендовали дом, в котором планировали удерживать ребенка.

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Чтобы предотвратить похищение малолетнего ребенка, правоохранители сообщили родителям о преступных намерениях и инсценировали похищение. Сегодня в селе Белогородка Киевской области полицейские задержали членов группировки во время получения средств.

Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

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