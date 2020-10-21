Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция

На Волыни парень перечислил интернет-подруге 62 700 гривен на якобы лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает полиция Владимира-Волынского, пишет Цензор.НЕТ.

18-летний юноша одного из сел Владимир-Волынского района получил в социальной сети Instagram сообщение следующего содержания: "Я заболела COVID-19, срочно нужны деньги на лечение, поможешь?". После этого пострадавший периодически в течение месяца перечислял материальную помощь.

Полицейские выяснили, что новая интернет-подруга - это фейковый аккаунт девушки по имени "Сапега Аня". К выманиванию денег, по сообщению правоохранителей, причастна группа людей во главе с 25-летним мужчиной. Мошенники придумывали все новые проблемы после якобы перенесенного коронавируса.

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Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по статье 190 части 2 УК. Главному фигуранту дела грозит лишение свободы до трех лет.

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