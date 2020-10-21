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Новости Коронавирус и карантин
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Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция

Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция

На Волыни парень перечислил интернет-подруге 62 700 гривен на якобы лечение от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает полиция Владимира-Волынского, пишет Цензор.НЕТ.

18-летний юноша одного из сел Владимир-Волынского района получил в социальной сети Instagram сообщение следующего содержания: "Я заболела COVID-19, срочно нужны деньги на лечение, поможешь?". После этого пострадавший периодически в течение месяца перечислял материальную помощь.

Полицейские выяснили, что новая интернет-подруга - это фейковый аккаунт девушки по имени "Сапега Аня". К выманиванию денег, по сообщению правоохранителей, причастна группа людей во главе с 25-летним мужчиной. Мошенники придумывали все новые проблемы после якобы перенесенного коронавируса.

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Сейчас по этому факту возбуждено уголовное производство по статье 190 части 2 УК. Главному фигуранту дела грозит лишение свободы до трех лет.

Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция 01

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Автор: 

Волынь (975) карантин (16729) Нацполиция (16415) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
ну як завжди, без лоха ...
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21.10.2020 18:50
+13
ну так він мав ті кошти, якщо так спокійно перевів ******* 60 тис... маладець...
Гриб № 2
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21.10.2020 18:54
+13
авторы нигерийских писем нервно курят в сторонке. Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 2617
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21.10.2020 18:58
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ну як завжди, без лоха ...
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21.10.2020 18:50 Ответить
Погоди...а откуда у 18 летнего жителя села 62000 грн ??? ....
Варианты ответов:
1.Папа сельский бог облошил жителей села, а сынуля чуть-чуть потратил свои карманные расходы...
2.Лох это ты, так как поверил в фейковый спектакль Авакова...А другие лохи модеры разместили эту новост на цензоре )))
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21.10.2020 19:03 Ответить
а може в нього мамі в Італіі...стареньких доглядає....а гроші ,,дорослому нелоху " на картку шле
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21.10.2020 19:55 Ответить
раджу Вам нікого не ображати, бо мій лої вам шановний в рот не влізе!
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21.10.2020 20:11 Ответить
И кто этому дурачку доктор??
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21.10.2020 18:53 Ответить
ну так він мав ті кошти, якщо так спокійно перевів ******* 60 тис... маладець...
Гриб № 2
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21.10.2020 18:54 Ответить
лечить хлопа повестками...
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21.10.2020 18:55 Ответить
Значить є зайві гроші у 18-ти річного лоха.... мабуть тато ЗЕпутат в нього? 🤣
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21.10.2020 18:57 Ответить
авторы нигерийских писем нервно курят в сторонке. Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 2617
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21.10.2020 18:58 Ответить
вони ще за інсту не бралися..а там роботи непочатий край )))
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21.10.2020 19:58 Ответить
Хороший, певно, хлопець.
Але трішки наївний. Малий ще.
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21.10.2020 18:59 Ответить
интересно где он взял 60000 грн.в 18 лет)
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21.10.2020 19:01 Ответить
Житель Волыни перечислил более 60 тыс. грн фейковой интернет-подруге, которая якобы нуждалась в помощи на лечение COVID-19, - полиция - Цензор.НЕТ 7561
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21.10.2020 19:10 Ответить
Глубоко п...й!!!
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21.10.2020 19:16 Ответить
Лох - это судьба!
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21.10.2020 19:18 Ответить
Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало бы с руки...(с)
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21.10.2020 19:30 Ответить
Того КЛОУНа точно треба лікувати
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21.10.2020 20:02 Ответить
Глупый фейк,а вы рассуждаете, как наивные домохозяйки...
В 18лет и такие деньги,у жителя села?и раздает незнакомым людям ?
Эта новость-проверить ,насколько у нас люди верят всякой фигни.
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21.10.2020 20:29 Ответить
60000 грн. это всего лишь 2000 Евро. Вполне может быть, мама присылала сыночку с заработков в Италии, чтобы он пошел учиться в институт например. Или просто на сохранение отправляла.
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22.10.2020 09:29 Ответить
То,что у него могли быть такие деньги-вполне возможно .Но не будет человек,живущий в селе (не в элитном городке)отправлять крупную сумму незнакомым людям.Тем более в молодости,когда самому они нужны.
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22.10.2020 11:59 Ответить
Он не сразу всю сумму перевел, а по частям в течение месяца.
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22.10.2020 12:46 Ответить
 
 