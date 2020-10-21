Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко

Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева, а также всех других городов-миллионников, "Слуги народа" на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина.

Об этом заявил журналист, экс-нардеп и общественный деятель Игорь Луценко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Наконец Слуги учудили то, что я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также ВСЕХ городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко.

По словам Луценко, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Как отмечает Луценко, дело в том, что статья 42 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что как только выберут новый местный совет, старый председатель должен уходить, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.

"Конечно, Слугам это выгодно - в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они на определенный процент будут чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а лишь совет и секретарь, который исполняет обязанности мэра - представьте, какой хаос наступит на местах", - резюмирует Луценко.

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Также, в дополнение к посту Игорь Луценко добавил совместное фото депутата от партии "Слуга народа" Татьяны Грищенко, которая зарегистрировала постановление и автора постановления.

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