Из-за проигрыша в борьбе за кресло мэра Киева "Слуги народа" хотят остановить выборы, - Игорь Луценко
Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева, а также всех других городов-миллионников, "Слуги народа" на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина.
Об этом заявил журналист, экс-нардеп и общественный деятель Игорь Луценко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Наконец Слуги учудили то, что я ожидал. Видя свой очевидный проигрыш в борьбе за кресло мэра Киева (а также ВСЕХ городов-миллионников), они на неопределенный срок хотят остановить выборы - отменяют второй тур местных выборов в период карантина", - написал Луценко.
По словам Луценко, такое постановление - удар не только по легитимности местной власти, но и вообще по ее способности работать. Как отмечает Луценко, дело в том, что статья 42 закона "О местном самоуправлении в Украине" предусматривает, что как только выберут новый местный совет, старый председатель должен уходить, его полномочия прекращаются в первый день заседания новоизбранного состава.
"Конечно, Слугам это выгодно - в новых советах они в основном получат больше, чем сейчас, и при отсутствии легитимного городского головы они на определенный процент будут чувствовать себя сильнее. Но если не будет мэра, а лишь совет и секретарь, который исполняет обязанности мэра - представьте, какой хаос наступит на местах", - резюмирует Луценко.
Также, в дополнение к посту Игорь Луценко добавил совместное фото депутата от партии "Слуга народа" Татьяны Грищенко, которая зарегистрировала постановление и автора постановления.
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Ти виграв безкоштовну пішу еротичну подорож. GO
Бідолашне...(
здарова чуваки.а где филимонов и школьник?чувак они давно постарели ихние джентльмен-шоу не в ходу.давай предложу новое шоу за 5 гривен.называется зеля и беня в американской тюрьме.купи брат?
Что-то там остановить хотели бы беня и его холуй Луценко, которым хочется посадить в кресло мера своего человека.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1483 КМИС, 21 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, Слуги 13,1%
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1450 Рейтинг, 16 сентября 2020 - Зеленский 22,2%, https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1420 Слуги 20.7%
"Партія "Слуга народу" не ініціюватиме скасування другого туру місцевих виборів через поширення коронавірусу. Офіційно спростовуємо інформацію, що розповсюджують ЗМІ. Згадана ініціатива є особистою думкою окремого депутата і не збігається з позицією партії "Слуга Народу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що виборчий процес перебуває на фінішній прямій і подібні зміни в ньому неможливі.
"Слуга народу" виступає за чесне і прозоре проведення виборів задля оновлення влади на місцях. Ми закликаємо зробити волевиявлення максимально безпечним для громадян і створити всі умови для дотримання протиепідемічних заходів під час проведення голосування", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що другий тур місцевих виборів відбудеться протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів першого туру. Обиратимуть голів громад, де налічується понад 75 тис. виборців, якщо в першому турі жоден із кандидатів не набрав 50% плюс 1 голос. У громадах, де виборців менше, голову обиратимуть простою більшістю.
Раніше УНН повідомляв, що депутати від "Слуги народу" зареєстрували постанову у ВР, яка https://www.unn.com.ua/uk/news/1898264-slugi-narodu-podali-do-vr-postanovu-yaka-skasovuye-drugiy-tur-viboriv-mera-kiyeva скасовує повторне голосування на виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч осіб) та сільських, селищних, міських голів.
Джерело: https://www.unn.com.ua/ УНН ===== Может хватит дуру гнать и всякую фигню распространять?
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/679721356280905?__cft__[0]=AZU8ukM_4z0goQDYqdok5pHiSeThI6ZiBsQluQOccDNn8HhAzG14FOdwdoE4sNzAUczLaLDi7J4cTJPtPBjOlCEM9deBXO2N_0RbeLEkcfgqgS_weswX4mDAQr56Do_DvCE&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
СМЕРТЕЛЬНЫЕ вопросы Клоуну и его слугам.
1. Если (по словам в Раде) лжеца Зеленского, его ПП "Слуга Народа" отдала все деньги в фонд по борьбе с вирусом, то КТО оплатит циничное и наглое нарушение РАВНОСТИ избирательного процесса в виде индуцирующего опроса?
2. Какая "социологическая" фирма может поставить 60 тысяч интервьюеров?
3. Какая "социологическая" служба может за 3 дня оплатить заказ и изготовление 30 тысяч урн и печать опросов? Из каких источников? Как подготовить интервьюеров за 2 дня?
4. Кто оплатит визуальную рекламу ПП "Слуга Народа" и ее агитатора гражданина Зеленского (именно так он и все мы фигурируем в Кодексе о Выборах)?
5. Кто ответит за то, что ЛЮБАЯ политическая сила, зарегистрированная ЦВК на выборы ВЫИГРАЕТ суд по признанию выборов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ по причине системной и массовой запрещенной агитации в день выборов одной из участниц процесса?
6. Кто вернет деньги участникам процесса и государственному бюджету за несостоявшиеся выборы?
7. Кто низложит ЛЖЕЦА и ПРЕСТУПНИКА? Гарант Конституции преступил ее КЛЮЧЕВЫЕ позиции. А Президент СОЛГАЛ Народу.
АМИНЬ.