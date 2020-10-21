Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.
Для проведения махинаций фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и чиновниками ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения о выдаче документации.
Сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъята документация будет добавлена к доказательной базе.
Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ по данным своих источников, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Александра Сергиенко. Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат - сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".
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Единственное, что бесит - это как в уголовно-процессуальном законодательстве у нас сконфигурирована подследственность дел (в плане распределения полномочий между СБУ / НАБУ / ГБР / Нацполицией). Страна в состоянии войны, а СБУ вместо ОРДиЛО / Крыма / путина с его гопкомпанией / изменников Родины тут, в тылу, занимается обычными взяточниками, которые бумажки на строительство оформляют. Даже если это взяточники "премиум-сегмента", то пацаны с СБУ - а у Вас правда другой работы нет ???
Оно конечно, тут баблом пахнет, а там (в Крыму, ОРДиЛО и т.п.) жизнями рисковать надо . . .
Так что теперь мне ссыкотно будет покупать квартиры в законченных и сданных объектах - потому что хз как их строили и известно как сдавали - через занос взяток ГАСИ!
В нормальной стране происходит так: при сдаче объекта пришла комиссия - проверила -вот такие и такие замечания - строители устраняют недочеты - новая комиссия принимает объект и дальше в него заселяются люди.
Но нет, даже в Киеве стоят огромные пустующие здания, вполне на вид достроенные, но только без людей. Почему не дать строителям нормально их сдать и почему цены в сданных объектах выше чем в НЕ сданных? да потому что в сданных в стоимость входят многочисленные ВЗЯТКИ!
ГАСИ надо было вовремя делиться! теперь все.