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Новости Силовики
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Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

Для проведения махинаций фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и чиновниками ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения о выдаче документации.

Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 01
Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров

Сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 03
Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 04
Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 05

Также смотрите: На Луганщине один из руководителей областной ГАСИ попался на взятке 30 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъята документация будет добавлена ​​к доказательной базе.

Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 06
Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 07
Раскрыта масштабная схема незаконной выдачи разрешительных документов чиновниками ГАСИ, - СБУ 08

Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ по данным своих источников, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Александра Сергиенко. Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат - сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Автор: 

правоохранительные органы (2967) СБУ (19843) силовики (2797) ГАСИ (103)


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Топ комментарии
+17
За три дні до виборів в ефірі переможенька за переможенькою)
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21.10.2020 19:41
+8
Вот якби ще розкрили схему фінансування партіі "слуга народу"!
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21.10.2020 19:44
+8
СБУ не має повноважень робити такі висновки. Вони не ескперти, на відміну від ДАБІ -які і є експкертною організацією. Порушення може встановити лише суд. А так - черговий піар про ніщо.
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21.10.2020 20:09
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За три дні до виборів в ефірі переможенька за переможенькою)
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21.10.2020 19:41 Ответить
Если там есть злоупотребления, то, конечно, надо расследовать, привлекать к ответственности, сажать и так далее. С этим никто не спорит.

Единственное, что бесит - это как в уголовно-процессуальном законодательстве у нас сконфигурирована подследственность дел (в плане распределения полномочий между СБУ / НАБУ / ГБР / Нацполицией). Страна в состоянии войны, а СБУ вместо ОРДиЛО / Крыма / путина с его гопкомпанией / изменников Родины тут, в тылу, занимается обычными взяточниками, которые бумажки на строительство оформляют. Даже если это взяточники "премиум-сегмента", то пацаны с СБУ - а у Вас правда другой работы нет ???

Оно конечно, тут баблом пахнет, а там (в Крыму, ОРДиЛО и т.п.) жизнями рисковать надо . . .
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22.10.2020 01:25 Ответить
ти хочеш щоб вони черговий аеропорт здали мошканцям? Це в них виходить причудово: Донецьк, Луганськ, Крим це підтвердили....
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22.10.2020 07:45 Ответить
ну теперь понятно, почему существует в том числе в Киеве, огромное количество крупных долгостроев, квартиры в которых уже продают, не смотря на отсутствие разрешительных документов. НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ С ГАСИ.
Так что теперь мне ссыкотно будет покупать квартиры в законченных и сданных объектах - потому что хз как их строили и известно как сдавали - через занос взяток ГАСИ!
В нормальной стране происходит так: при сдаче объекта пришла комиссия - проверила -вот такие и такие замечания - строители устраняют недочеты - новая комиссия принимает объект и дальше в него заселяются люди.
Но нет, даже в Киеве стоят огромные пустующие здания, вполне на вид достроенные, но только без людей. Почему не дать строителям нормально их сдать и почему цены в сданных объектах выше чем в НЕ сданных? да потому что в сданных в стоимость входят многочисленные ВЗЯТКИ!
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22.10.2020 09:34 Ответить
Вот якби ще розкрили схему фінансування партіі "слуга народу"!
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21.10.2020 19:44 Ответить
и предполагаемого финансирования партией опроса )))
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21.10.2020 19:47 Ответить
Буде "відмазка" як в "Собачому сердці", "то не я, то Зінка(Лєнка)".
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21.10.2020 20:26 Ответить
до дупи ця інфа, можна подумати, що Зе!біли ще не надрукували анкети, чи не знають, що підри
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21.10.2020 23:52 Ответить
Схема проста -- за півроку півбюджета.
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22.10.2020 08:43 Ответить
Цирк шапіто... Клоуни. Хоч бери зброю та починай відстріл...
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21.10.2020 19:45 Ответить
підтримую, але клоВуни, бо циркових училищ не закінчували...
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21.10.2020 23:45 Ответить
а як же Трускавецькі курси)))
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22.10.2020 09:42 Ответить
Сотрудники СБУ также задокументировали, что должностные лица ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию.
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21.10.2020 19:55 Ответить
СБУ не має повноважень робити такі висновки. Вони не ескперти, на відміну від ДАБІ -які і є експкертною організацією. Порушення може встановити лише суд. А так - черговий піар про ніщо.
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21.10.2020 20:09 Ответить
как так СБУ обидели - не занесли....
ГАСИ надо было вовремя делиться! теперь все.
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22.10.2020 09:36 Ответить
Кто бы сомневался , что там сплошная коррупция
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21.10.2020 20:35 Ответить
ти на свій вибір щелепу роззявила? Прозріла?
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21.10.2020 23:47 Ответить
В июне upg купила сертификат на ввод в эксплуатацию незаконной азс в Житомире,по проспекту Незалежности 29.Жители соседних домов приехали в Киев и вместе с Нацкорпусом ловили преступников взяточников ГАСИ.Есть целый репортаж этих событий.Где чиновник ГАСИ открыто на камеру говорит:ваши депутаты Кузьминых и др. на нас давят-чтоб мы ввели в эксплуатацию эту азс.Суды признали незаконность-аннулировали дозвол на строительство.Сессия Житомирского горсовета проголосовала за отмену градостроительных условий и ограничений.Борьба продолжается
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21.10.2020 21:13 Ответить
всіх цих гнид треба не арештовувати, а на місці злочину дати можливість відлетіти у вирій з 24-го чи 35-го поверху
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21.10.2020 21:53 Ответить
отлично, теперь стройка вообще остановится и будет не 1 элита центр а 1000...))) всех зебуинов с отсрочкой вселения в новострои)
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21.10.2020 22:15 Ответить
мне интересно, как это повлияет на рынок? подешевеют или подорожают? будут такие же долгостроит как у Войцеховского, который явно тупо делиться с ГАСИ не захотел?
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22.10.2020 09:37 Ответить
https://censor.net/ru/news/3226207/raskryta_masshtabnaya_shema_nezakonnoyi_vydachi_razreshitelnyh_dokumentov_chinovnikami_gasi_sbu_videofotoreportaj
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21.10.2020 22:28 Ответить
никого не задержали? ..и даже пизору не обьявили? Значит ничего не будет, СБУ подоят и побреют чиновников и застройщиков...отожмут квартиры в пользу какого нибудь "благотворительного фонда" и станут сливать справу)) стандартная схема
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22.10.2020 00:24 Ответить
Где сделать кадастровый номер, без лишних 6000 гривен,если в официоз ждать хрен знает сколько. То есть сейчас не чиновнику на карман, а нанимаешь ЧП, который оказывает тебе законную услугу за месяц.
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22.10.2020 05:58 Ответить
правова держава ...
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22.10.2020 07:49 Ответить
Батьківську хату і землю переоформити на спадкоємця попробуй
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22.10.2020 07:53 Ответить
без кадастрового номера нотариус не оформляет. Нах он мне 1000 лет был нужен
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22.10.2020 08:10 Ответить
Гиг, пАсодют? Алі как.....
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22.10.2020 07:50 Ответить
Тільки й тог, що кілька сейфів зламають -щоб ефективніше показати роботу "страшноі" СБУ.
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22.10.2020 08:34 Ответить
Ламать нє строіть. Спочатку доять будівельні компанії, щоб дати дозвіл на будівництво, а потім деруть шкуру за те, що збудували... Оце так.
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22.10.2020 08:55 Ответить
підрахують кеш, вирахують 50 відсотків, хлопці з Дабі передадуть силовим педалям Зеленського що забажають, призначать Семена Семеновича Горбункова "крайнім" і селяві. А там далі "чревовещателі" придумають які сховати кінці у воду.
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22.10.2020 09:18 Ответить
всі інші "наглядові та правоохоронні" настількі вмазані шо окрім СБУ нема кому ???
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22.10.2020 09:37 Ответить
"Системне і послідовне" реформування, а по суті мінімізація (на догоду і за вказівкою подібних кримінальних структур) правоохоронних органів, ліквідація служб по боротьбі з економічними злочинами, а ще !!! запровадження різних мораторіїв на перевірки (з 2014 року), запровадили хаос у державних структурах і ДАБІ цьому не виняток. Просто при новій Зе-владі відбувається переділ потоків, а ті пани ще не адаптувались до нових реалій, ще служили тим, які втратили владу. Нічого страшного для них не сталось. Через суд за бабло заблокують розслідування, заб"ють тривогу адвокати через порушення підслідності, а ще різні судові заморочки документи- докази можуть бути визнані недопустимими. Цирк покруче шапіто. СБУ з автоматами проводить обшуки в цивільній структурі . А які інструменти мають для вскривання металічних ящиків. А з такою завзятістю коли б вони "взяли" вагнерівців, здійснили рейд в Донецьк і Луганськ і доставили в СІЗО ватажків ДНР-ЛНР з їх феесбешними кураторами, ото була б спецоперація. А так, тупий піар , а ще перед виборами.
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22.10.2020 10:07 Ответить
 
 