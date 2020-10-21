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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин: В Крыму без воды трудно строить гостиницы и привлекать инвесторов

Путин: В Крыму без воды трудно строить гостиницы и привлекать инвесторов

Президент оккупировавшей Крым России Владимир Путин считает, что без надежного водоснабжения в Крыму трудно привлекать новые инвестиции и осуществлять строительство в области туризма.

Об этом Путин сказал во время видеоконференции с оккупационным вице-премьером, "куратором" Крыма Маратом Хуснуллиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Это (водоснабжение. - Ред.) важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия способна самостоятельно, без участия Украины обеспечить оккупированный Крым водоснабжением.

Также на Цензор.НЕТ: Временно оккупированная территория АР Крым не является аннексированной, - Минреинтеграции

Автор: 

Крым (26360) путин (31197) россия (95326) вода (918)


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Топ комментарии
+71
Крим взагалі не ваш.
Складайте лапті в чумайдан і валіте звідтіля.
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21.10.2020 20:32
+49
Ща зебилы подсуетятся) Такой человек просит
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21.10.2020 20:30
+48
Там же полно воды!!!!!
Подумаешь что соленая и с говном. Но вода же!!!!
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21.10.2020 20:31
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Лысый карлик пытается косить под дурочка ?

Верни Крым Украине , идиот
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21.10.2020 21:33 Ответить
дурочка це ти, а він х...ло
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22.10.2020 08:52 Ответить
Получилось как мультике: придурок, бросай ружье, да всплывай!)))
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22.10.2020 15:33 Ответить
"Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!"©
(Песенка Водовоза из к/ф "Волга-Волга")
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21.10.2020 21:33 Ответить
Что крысчане,ватный узкий мир не приносит витаминов?
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21.10.2020 21:38 Ответить
Делов-то! Обязать турЫстов привозить воду с собой! И вся любовь.
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21.10.2020 22:03 Ответить
И привозить строго в желудке
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21.10.2020 23:07 Ответить
Путін: У Криму без води важко будувати готелі і залучати інвесторів - Цензор.НЕТ 8274
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21.10.2020 22:14 Ответить
так, так - терміново виділити ТРИЛІАРД дерев'яних на воду для Криму! ТЕРМІНОВО!!!
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21.10.2020 22:31 Ответить
На раше нужно развивать экстремальный туризм.
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21.10.2020 22:32 Ответить
нєт води? сосітє болт))
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21.10.2020 22:32 Ответить
Только путин с его "интеллектом" мог ожидать инвестиций в зону с нелегитимным статусом.
А бандеровская вода для Крыма вредна - начнётся брожение, майданы, то, сё ....
Умные люди сначала думают про воду, а потом захватывают Крым - но то умные ...
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21.10.2020 22:43 Ответить
Та тому козлорилому взагалі покуй той туризм. Йому там головне військові бази. і чим менше народу в Криму, тим краще для путлера.
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21.10.2020 23:01 Ответить
надо же...
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21.10.2020 23:06 Ответить
даю натырку: на арде есть байкал. пака китаёзы не поцупали, делайте вадаправод па-нёбу. плять, аднака!
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21.10.2020 23:25 Ответить
та какой трубу... Пусть пользуются случаем, пока заклеили дырку на орбитальной потешной станции, сваливают всей своей ордой на Тау Киту, мож там выживут, бо на земле лаптеунтам - Гаплык. Це ж треба , настроить против себя всю планету. Ни одного друга по бордеру не иметь.
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22.10.2020 00:38 Ответить
оно украло, да еще и заработать на туризме мечтало
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22.10.2020 00:28 Ответить
узкопленочное не подумало, шо оно своим действием поставило под сомнение существование самой нарапсеи... Где это мыслимо, шобы НАТО не то что приблизилось , а гипотетически возмечтало это сделать в пределы прямой наводки по кремлю.
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22.10.2020 00:41 Ответить
Крисяни, увага: Безкоштовно можу вислати вам фото днiпровой води
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22.10.2020 00:44 Ответить
Говна им на лопате и смолы горячей
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22.10.2020 01:15 Ответить
пусть просто сосут скрепу(хутинскую)
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22.10.2020 02:39 Ответить
Опять что-то задумали.
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22.10.2020 05:10 Ответить
неймется педофилу путенину... мы ши братья... какой ты брат - ты оккупант, убийца, вор чужих земель, агрессор, развязавший не одну войну... и ему еще воды не хватает... попей "Новичок", полегчает...
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22.10.2020 06:10 Ответить
Хохлы подсунули некачественную добычу.
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22.10.2020 08:05 Ответить
Знаем мы этих зеленых туристов .
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22.10.2020 08:13 Ответить
В Кремле по привычке думают одним местом - жопой. Разве с самого начала оккупации было не понятно, что в Крыму собственной воды нет. Нет, надо было оккупировать Крым, получить всякие санкции, чтобы до таких умных выводов прийти. Теперь Путин заявляет очевидное для людей, что без воды ни туда, ни сюда. Поэтому для особо одаренных стратегов - валите с Крыма и чем быстрее, тем лучше.
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22.10.2020 08:25 Ответить
Совсем куйло отупел
Какие "инвесторы"??? там даже ваших духовно-скрепных-"богобоязненых" банков НЕТ.
"Туризм" можно привлечь одним способом - закрыть железный занавес Вот возрадуются раССияне отдыху и особенно "сервису" в крыму юудем ждать видосиков с СРАВнением Крым-Туриция/Египет
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22.10.2020 08:28 Ответить
Туризм - это ЮБК, а он всегда жил без днепровской воды и всегда там были летом проблемы.
Так что отключение канала с проблемами ЮБК не связано.
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22.10.2020 09:24 Ответить
А нафіга їм там туризм? Вони ж просто не хотіли аби воду випили солдати НАТО.
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22.10.2020 10:13 Ответить
путєн-*****! Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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22.10.2020 10:37 Ответить
Скрепные сначала орали про камни с неба, потом что вода есть, потом что сами справятся с водой без Украины, потом опять камни с неба, потому бюст замироточил, потом няшмяш мироточила в письме в ООН - а воды как не было, так и нет!
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22.10.2020 13:41 Ответить
о ***** замироточил
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22.10.2020 18:24 Ответить
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