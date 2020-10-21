Путин: В Крыму без воды трудно строить гостиницы и привлекать инвесторов

Президент оккупировавшей Крым России Владимир Путин считает, что без надежного водоснабжения в Крыму трудно привлекать новые инвестиции и осуществлять строительство в области туризма.

Об этом Путин сказал во время видеоконференции с оккупационным вице-премьером, "куратором" Крыма Маратом Хуснуллиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Это (водоснабжение. - Ред.) важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", – сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия способна самостоятельно, без участия Украины обеспечить оккупированный Крым водоснабжением.

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