Путин: В Крыму без воды трудно строить гостиницы и привлекать инвесторов
Президент оккупировавшей Крым России Владимир Путин считает, что без надежного водоснабжения в Крыму трудно привлекать новые инвестиции и осуществлять строительство в области туризма.
Об этом Путин сказал во время видеоконференции с оккупационным вице-премьером, "куратором" Крыма Маратом Хуснуллиным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Это (водоснабжение. - Ред.) важно и для людей, которые проживают в Севастополе и в Крыму, но важно и для тех людей, которые приезжают туда на отдых, и для бизнеса важно, особенно при строительстве планов в области рекреации, отдыха, при принятии решений инвестиционного характера по возведению новых гостиниц, санаториев и так далее. Потому что без воды, как известно, проекты подобного рода осуществлять, мягко говоря, трудно", – сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия способна самостоятельно, без участия Украины обеспечить оккупированный Крым водоснабжением.
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Верни Крым Украине , идиот
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!"©
(Песенка Водовоза из к/ф "Волга-Волга")
А бандеровская вода для Крыма вредна - начнётся брожение, майданы, то, сё ....
Умные люди сначала думают про воду, а потом захватывают Крым - но то умные ...
Какие "инвесторы"??? там даже ваших духовно-скрепных-"богобоязненых" банков НЕТ.
"Туризм" можно привлечь одним способом - закрыть железный занавес Вот возрадуются раССияне отдыху и особенно "сервису" в крыму юудем ждать видосиков с СРАВнением Крым-Туриция/Египет
Так что отключение канала с проблемами ЮБК не связано.