"Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление

Партия "Слуга народа" опровергла появившуюся в СМИ информацию о намерении инициировать отмену второго тура местных выборов в связи с распространением эпидемии коронавирусной болезни.

Об этом сказано в заявлении, распространенном пресс-службой партии в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же, избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - сказано в заявлении.

В "Слуге народа" подчеркнули, что выступают за честное и прозрачное проведение выборов для обновления власти на местах.

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"Мы призываем сделать волеизъявление максимально безопасным для граждан и создать все условия для соблюдения противоэпидемических мероприятий во время проведения голосования", - отметили в партии.

Второй тур местных выборов должен состояться в течение трех недель с момента установления результатов первого тура. Будут выбирать глав громад, в которых насчитывается более 75 тыс. избирателей, если в первом туре ни один из кандидатов не набрал 50% плюс 1 голос. В громадах, где избирателей меньше, главу избирают простым большинством.

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Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала в среду, 21 октября проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.