Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве 20-летней давности, который сбежал в Израиль и получил там гражданство

Киверцовский районный суд Волынской области принял решение об освобождении от наказания гражданина Израиля, который в июле 1994 года из корыстных побуждений совершил убийство с особой жестокостью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчина выехал из Украины в Израиль и находился в розыске с 1995 года. За это время прокуратура неоднократно обращалась в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о его экстрадиции. Эти обращения не были удовлетворены.

За границей он успел получить новое гражданство и жениться. Прошло 20 лет, мужчина сам приехал в Украину, чтобы посетить родственников. Здесь его задержали.

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Задержанного подозревают в убийстве гражданина Украины, которое состоялось на территории Польши еще с двумя сообщниками. Двое соучастники преступления еще в 1996 году были осуждены и уже отбыли наказание.

Мужчины отобрали у пострадавшего автомобиль, который впоследствии продали, его же самого вывезли в лес. Пострадавшего привязали к дереву и оставили, лишив возможности освободиться. Мужчина умер, страдая, от истощения.

Суд первой инстанции освободил иностранца от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Прокуроры будут обжаловать это решение и настаивать на наказании для убийцы.

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