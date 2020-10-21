Волынский суд отпустил подозреваемого в убийстве 20-летней давности, который сбежал в Израиль и получил там гражданство
Киверцовский районный суд Волынской области принял решение об освобождении от наказания гражданина Израиля, который в июле 1994 года из корыстных побуждений совершил убийство с особой жестокостью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Мужчина выехал из Украины в Израиль и находился в розыске с 1995 года. За это время прокуратура неоднократно обращалась в компетентные органы иностранного государства с ходатайством о его экстрадиции. Эти обращения не были удовлетворены.
За границей он успел получить новое гражданство и жениться. Прошло 20 лет, мужчина сам приехал в Украину, чтобы посетить родственников. Здесь его задержали.
Задержанного подозревают в убийстве гражданина Украины, которое состоялось на территории Польши еще с двумя сообщниками. Двое соучастники преступления еще в 1996 году были осуждены и уже отбыли наказание.
Мужчины отобрали у пострадавшего автомобиль, который впоследствии продали, его же самого вывезли в лес. Пострадавшего привязали к дереву и оставили, лишив возможности освободиться. Мужчина умер, страдая, от истощения.
Суд первой инстанции освободил иностранца от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Прокуроры будут обжаловать это решение и настаивать на наказании для убийцы.
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Да здравствует самый честный, а главное справедливый суд
Тут проблема в тому, що строк давності і не мали права рахувати, бо кримінальну справу порушили ще в 1995, а злочинець тупро ховався... Тобто проти нього справу розслідували!
Строк давності можна рахувати тільки, якщо проти людини не порушена кримінальна справа. Ну, наприклад, якщо не знали, хто вбивця і це вияснилося тільки через 20 років...
"Венеціанська комісія: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою"
Хіба, не слава Вавиним рехвормованим судам?!!
А чужие уголовники им не нужны, могут еще и в тюрьму посадить.
В тоже время логины и пароли были от ячеек...и к интернету они не имели отношения...
Для того,что бы в те времена что то где то появилось,его нужно было туда принести и положить.
Виняток робиться лише для США: США змусили б їх видати вбивцю.
Утім, ґвалтівника неповнолітніх, режисера Поланскі, до речі, також етнічного гебрея,Європа також не хоче видавати США. А які люди захищають цю мерзоту! Ніби він не ґвалтівник неповнолітніх, а просто вулицю перейшов на червоне світло.
Але навіть у випадку, якщо ці умови не можливо виконати то, прокуратура країни в якій був скоєний злочин може надати матеріали справи і ізраїльський суд винесе вирок згідно законам Ізраїлю з покаранням на території Ізраїлю.
Як правило, українеська сторона просто складає запит з помилками або невчасно подає документи чи не надає доказів, а потім плачеться що, Ізраїль когось там не видав.