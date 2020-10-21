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Новости Местные выборы-2020
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МИД Венгрии отреагировал на агитацию госсекретаря Потапи на Закарпатье: Это нельзя считать политическим вмешательством

МИД Венгрии отреагировал на агитацию госсекретаря Потапи на Закарпатье: Это нельзя считать политическим вмешательством

Министерство иностранных дел Венгрии 21 октября заявило, что не согласно с украинской оценкой приезда на Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Венгерское внешнеполитическое ведомство считает, что "визит государственного секретаря в Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство" по поддержке венгерской общины.

"Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности", - говорится в заявлении.

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Напомним, 19 октября стало известно, что государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть "Опора" обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства.

МИД попросил правоохранителей дать правовую оценку признакам политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область.

Автор: 

агитация (507) Венгрия (1926) местные выборы (2752)


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Топ комментарии
+17
да? как мило...а не считается ли это вмешательством в дела соседнего государства?
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21.10.2020 22:01
+11
Нормальна влада дала б цьому діячу вовчий квиток, але зьозіки і нормальна влада речі взаємновиключні
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21.10.2020 22:07
+10
100 проц приехал за партию опзжопа агитировать
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21.10.2020 21:58
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100 проц приехал за партию опзжопа агитировать
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21.10.2020 21:58 Ответить
Не, там какая то местная "Партия венгров Украины". Но возможно названия разные, а суть одна...
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21.10.2020 23:28 Ответить
да? как мило...а не считается ли это вмешательством в дела соседнего государства?
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21.10.2020 22:01 Ответить
какая то сраная венгерская область диктует свой Условия Украине,да пошлите их один раз нахер и закройте ВОПРОС !!!
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21.10.2020 22:36 Ответить
Ціганва офуела вкрай...
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21.10.2020 22:07 Ответить
Нормальна влада дала б цьому діячу вовчий квиток, але зьозіки і нормальна влада речі взаємновиключні
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21.10.2020 22:07 Ответить
******* поклали болт на зебобіків!!!!))
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21.10.2020 22:08 Ответить
Пшли нах, хамы!Это нам решать было ли это вмешательством в наши внутренние дела!
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21.10.2020 22:11 Ответить
А были бы общины украинские ,то могли бы реагировать на общины инородцев и это не считалось обычным хулиганством как это делает наше государство,боясь последствий. только равные общины могут быстро решать такие конфликты и такую украинскую общину нельзя обвинить в национализме ,потому что она выступает на равных и на своей земле. Громада больше и её можно провоцировать национализмом непорядочными соседями.
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21.10.2020 22:15 Ответить
Лет 15 назад был в командировке в Словакии. Спросил у тамошнего словака как у них отношения с чехами. Тот ответил - все норм, никаких проблем. А с кем проблемы? Отвечает - с венграми. Эти ****** всем в Европе мозолят.
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21.10.2020 22:19 Ответить
Маленька, але імперська нація угорці. Тому і ціни собі не складуть.
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21.10.2020 22:23 Ответить
То коли український держсекретар приїде в Угорщину і буде агітувати голосувати за "Портію українців Угорщини", то це НЕ буде втручанням у внутрішню політику Угорщини?
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21.10.2020 22:20 Ответить
Пропоную угорський уряд повернути на історичну батьківщину - на Південний Урал. Ні, це не політична агітація. І не шовінізм, чо...
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21.10.2020 22:30 Ответить
Гієни намагаються вгризнути з усіх боків поки слабка країна!
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21.10.2020 23:16 Ответить
Венгерское внешнеполитическое ведомство считает, что "визит государственного секретаря в Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство" по поддержке венгерской общины.
Источник: https://censor.net/ru/n3226229

Вот пусть и выполняет "свое конституционное обязательство" на территории своей страны. Закрыть, нахрен, въезд на год, пусть подумает. К нам в Крым тоже шастало всякое отребье вроде Лужкова, Жириновского. И где сейчас Крым?
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22.10.2020 01:12 Ответить
 
 