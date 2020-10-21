МИД Венгрии отреагировал на агитацию госсекретаря Потапи на Закарпатье: Это нельзя считать политическим вмешательством

Министерство иностранных дел Венгрии 21 октября заявило, что не согласно с украинской оценкой приезда на Закарпатье государственного секретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потапи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Венгерское внешнеполитическое ведомство считает, что "визит государственного секретаря в Закарпатье нельзя считать политическим вмешательством, он выполнил свое конституционное обязательство" по поддержке венгерской общины.

"Государственный секретарь посетил Закарпатье не ради выборов, а в рамках своих регулярных визитов. Правительство Венгрии поддерживает экономическое развитие, развитие школ и культурно-оздоровительные программы на Закарпатье, результаты которых приносят пользу не только венгерской общине, но и всем жителям Закарпатья, независимо от национальности", - говорится в заявлении.

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Напомним, 19 октября стало известно, что государственный секретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время визита в Закарпатскую область агитировал в пользу "КМКС "Партия венгров Украины". Гражданская сеть "Опора" обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой дать оценку таким действиям с точки зрения соблюдения избирательного законодательства.

МИД попросил правоохранителей дать правовую оценку признакам политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область.