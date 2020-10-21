Активисты завтра в полдень будут требовать, чтобы полиция расследовала избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева

Иван Деев - ветеран АТО, в плену у боевиков он провел 2 года. 16 октября Деева и его жену избили из-за конфликта на дороге, и сейчас он в больнице. Цель акции - не дать полиции спустить дело на тормозах.

Анонс мероприятия размещен в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Акция начнется в 12:00 у главного управления Национальной полиции в Киеве по адресу ул. Владимирская, 15.

"Полиция уже пыталась замять по-тихому это дело, но Иван отказался! Идем до конца. Требовать, чтобы полиция взяла это дело под личный контроль и довела его до суда", - сказано на странице мероприятия.

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Напомним, Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине.

Иван Деев был в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Вернулся домой в рамках обмена 29 декабря 2019 года.