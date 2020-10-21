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Активисты завтра в полдень будут требовать, чтобы полиция расследовала избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева

Активисты завтра в полдень будут требовать, чтобы полиция расследовала избиение ветерана АТО и бывшего военнопленного Деева

Иван Деев - ветеран АТО, в плену у боевиков он провел 2 года. 16 октября Деева и его жену избили из-за конфликта на дороге, и сейчас он в больнице. Цель акции - не дать полиции спустить дело на тормозах.

Анонс мероприятия размещен в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Акция начнется в 12:00 у главного управления Национальной полиции в Киеве по адресу ул. Владимирская, 15.

"Полиция уже пыталась замять по-тихому это дело, но Иван отказался! Идем до конца. Требовать, чтобы полиция взяла это дело под личный контроль и довела его до суда", - сказано на странице мероприятия.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Участника АТО и бывшего пленного Деева с женой избили в центре Киева. ВИДЕО

Напомним, Иван Деев пострадал во время дорожного конфликта. По словам жены Деева, двое мужчин напали на них после того, как Иван посигналил перекрывшей ему движение машине.

Иван Деев был в плену с 5 февраля 2017-го. Доброволец из Хмельницкого, служил в спецназе. Был захвачен в Луганске во время выполнения разведывательного задания. Вернулся домой в рамках обмена 29 декабря 2019 года.

Автор: 

акция (2423) ветераны (1106) избиение (9789) Нацполиция (16418) пленные (2124)


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Топ комментарии
+23
Наверное нормальные люди в полицию\милицию шли только когда грузины у нас делали реформу. До этого был только один мусор, да и после Аваковских дел, идейные снова ушли, остался один мусор
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21.10.2020 22:15
+9
А в это время на юго востоке Украины ОПЗЖ методично заходит во власть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290028071349279&set=p.1290028071349279&type=3&av=100010262946037&eav=AfYAwsOLkGnSiyJ6pAa1L7Oxfxs9YrBz71Z_p_NtQN-BWQXxhZS3lEld5WnPJ0nZb5M&__cft__[0]=AZV1DagIlyT4SK71lVGxFdff_jpuCbM71DA86uDdIwiqC5AmclvjzG2Nj54mHrUp9fRR_WZ-geHWAM9mtuv8Km5rd886306l2uXm54IDqYIxau_z_o_HTwB43RqInhLYNV3eKZ1ge47HIuaVrIlbaOfP1MOz0AoQXmffZEKL0ZnAH7ZZQJKU03UBU1HK_qorKur3qolFAssqZZ1QeJin3iPGjfYRoDMSeiACYtVm6s3H5Q&__tn__=R]-R Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва - Цензор.НЕТ 1724 .
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21.10.2020 22:52
+2
Розумні прекрасно розуміли що ніяких реформ гастарбайтери з Грузії зробити не здатні. Тому йшли лише дурні або "хитровкручені". Дурні не прижились в системі, а хитровркучені швидко зметикували які переваги дає "мундир" і лишились... Якщо узагальнити то стає очевидним що будь яка справа в Україні якою керують представники національних меншин приречена на корупцію і висмоктування державних коштів. Немає жодного прикладу чесної роботи на благо України представника будь якої національної меншини на державній службі. Як на мене то в Україні мають красти тільки українці а ми, такі ж самі українці будемо своїх співгромадян за злочини нещадно карати. Фішка в тому що жодна тварюка не зможе звинувачувати нас в антисемітизмі або ксенофобії! В Україні має бути українська влада! Крапка.
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21.10.2020 22:43
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Правила форума Совет форумчан
Наверное нормальные люди в полицию\милицию шли только когда грузины у нас делали реформу. До этого был только один мусор, да и после Аваковских дел, идейные снова ушли, остался один мусор
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21.10.2020 22:15 Ответить
Розумні прекрасно розуміли що ніяких реформ гастарбайтери з Грузії зробити не здатні. Тому йшли лише дурні або "хитровкручені". Дурні не прижились в системі, а хитровркучені швидко зметикували які переваги дає "мундир" і лишились... Якщо узагальнити то стає очевидним що будь яка справа в Україні якою керують представники національних меншин приречена на корупцію і висмоктування державних коштів. Немає жодного прикладу чесної роботи на благо України представника будь якої національної меншини на державній службі. Як на мене то в Україні мають красти тільки українці а ми, такі ж самі українці будемо своїх співгромадян за злочини нещадно карати. Фішка в тому що жодна тварюка не зможе звинувачувати нас в антисемітизмі або ксенофобії! В Україні має бути українська влада! Крапка.
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21.10.2020 22:43 Ответить
Ви не праві. Я потрапив в ДТП 4 роки назад. Нові полісмени допомогли оформити європротокол, дуже чемно себе вели, на відміну від старих даішників. Була суттєва різниця між старими і новими. Інша справа, що грузинок видавили із поліції і стара система на чолі з Аваковим взяла реванш. І національність тут ні при чому. В системі працюють люди різних національностей. До Авакова були і українці, але система ж не змінилась.
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21.10.2020 22:54 Ответить
Дружина забула страховку. Зупинили взагалі без якоїсь причини (перевірка на розшук). Здерли 500 гривень за те що "не помітили" відсутності страховки хоча наклейка на вікні була. Так, були ввічливі і "доброзичливі" і при цьому радісно посміхались потираючи "брудні" лапи...
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21.10.2020 23:47 Ответить
Сейчас для страховки наклейка не нужна, проверяется онлайн по номеру авто...
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22.10.2020 21:54 Ответить
Нам в страховой дали вместе с клеящимся кармашком. Пусть будет.
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22.10.2020 22:04 Ответить
Что то все ето Беларашку напоминает. Активисты за сутки предупреждают и власть и мусоров что завтра будут митинговать, чтобы те подготовились и выставили кордоны или прошлись по домам активистов с предупреждениями. Вы еще цветы мусорам принесите и на колени встаньте.
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21.10.2020 22:36 Ответить
как говорил вечный министр мвд: "мусора - не люди".
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21.10.2020 22:38 Ответить
Позор.
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21.10.2020 22:43 Ответить
А в это время на юго востоке Украины ОПЗЖ методично заходит во власть.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290028071349279&set=p.1290028071349279&type=3&av=100010262946037&eav=AfYAwsOLkGnSiyJ6pAa1L7Oxfxs9YrBz71Z_p_NtQN-BWQXxhZS3lEld5WnPJ0nZb5M&__cft__[0]=AZV1DagIlyT4SK71lVGxFdff_jpuCbM71DA86uDdIwiqC5AmclvjzG2Nj54mHrUp9fRR_WZ-geHWAM9mtuv8Km5rd886306l2uXm54IDqYIxau_z_o_HTwB43RqInhLYNV3eKZ1ge47HIuaVrIlbaOfP1MOz0AoQXmffZEKL0ZnAH7ZZQJKU03UBU1HK_qorKur3qolFAssqZZ1QeJin3iPGjfYRoDMSeiACYtVm6s3H5Q&__tn__=R]-R Активісти завтра опівдні вимагатимуть, щоб поліція розслідувала побиття ветерана АТО і колишнього військовополоненого Дєєва - Цензор.НЕТ 1724 .
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21.10.2020 22:52 Ответить
на "юго востоке" никогда не було іншої влади.
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22.10.2020 09:16 Ответить
сейчас всё регулируют олигархи, которые в плотную работают с Кремлём, ДЕНЬГИ- ДЕНЬГИ
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22.10.2020 09:56 Ответить
"сейчас" - це, мабуть, десь с 90 року, коли на гроші "кдб" Рахмєтов почав скуповувати активи підприємств -"вкусняшек" сходу. Потім "підтянулись" такі "персонажи" як дружина Лужкова, "вклали" гроші "солнцевскіе"...

У 14 році був шанс "форматувати" цей "анклав", але....Завважали за краще "договариваться". Тому "маємо те, що маємо".
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22.10.2020 10:56 Ответить
Поддерживаю!
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21.10.2020 23:19 Ответить
а хто цього не знав?
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22.10.2020 10:16 Ответить
Не вимагати треба, а поїхати до нього в гості.
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22.10.2020 09:39 Ответить
 
 