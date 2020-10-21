Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19

Главная елка на Софийской площади будет искусственной, а ярмарку с фуд-кортами устраивать не станут, концерты тоже не запланированы.

Власти столицы не будут отказываться от празднования Нового года из-за пандемии, но на Софийской площади не будет ни концертов, ни рождественской ярмарки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Елка в этот раз будет искусственной и выше прошлогодней. Ее высота составит 30 метров. Основе праздничного дерева будет находиться гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Монтировать елку начнут в конце ноября.

Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Пускать под купол нее будут партиями по 100 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города

Стоимость праздника в центре Киева составит около 35 млн грн. Городскому бюджету он будет стоить всего 200 тысяч, остальное выделят меценаты.