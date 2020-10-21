РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12094 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 797 15

Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19

Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19

Главная елка на Софийской площади будет искусственной, а ярмарку с фуд-кортами устраивать не станут, концерты тоже не запланированы.

Власти столицы не будут отказываться от празднования Нового года из-за пандемии, но на Софийской площади не будет ни концертов, ни рождественской ярмарки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Елка в этот раз будет искусственной и выше прошлогодней. Ее высота составит 30 метров. Основе праздничного дерева будет находиться гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Монтировать елку начнут в конце ноября.

Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Пускать под купол нее будут партиями по 100 человек.

Также на Цензор.НЕТ: Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города

Стоимость праздника в центре Киева составит около 35 млн грн. Городскому бюджету он будет стоить всего 200 тысяч, остальное выделят меценаты.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25466) Новый год (934) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
І Зе не влаштує ніякого шоу?
показать весь комментарий
21.10.2020 22:30
+2
йолка.....приближается...
показать весь комментарий
21.10.2020 22:31
+2
Мдя... Гігантський пеньок і штучна ялинка... Дуже символічно. Прямо зараз вже піднімає настрій.
показать весь комментарий
21.10.2020 22:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І Зе не влаштує ніякого шоу?
показать весь комментарий
21.10.2020 22:30 Ответить
а він з сім"єю буде десь далеко...в теплих краях (а відосік від бідосіка покажуть лохторату)
показать весь комментарий
21.10.2020 22:34 Ответить
вам нада шоу? іх єсть, нє благодарітє

https://twitter.com/SerbinSergiy

https://twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy @SerbinSergiy

https://twitter.com/SerbinSergiy https://twitter.com/SerbinSergiy



ЗЕнелоха розвели як глину у воді.
Під його головуванням відбулось засідання по вакцині.
Був представлений головний спец. М. Фаворов як мікробіолог вірусолог.
Так от - це лікар дантист з Аталанти.
Закінчив Московський стоматологічний держунівериситет.
Має докторат за внесок 5000$.

Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1736
показать весь комментарий
21.10.2020 22:37 Ответить
йолка.....приближается...
показать весь комментарий
21.10.2020 22:31 Ответить
Елка в этом году будет искусственной(с)
-----------------
☹️
В этом году в некоторых городах Германии подумывают вообще рождественские базары, из-за вируса, отменить......☹️
показать весь комментарий
21.10.2020 22:37 Ответить
Та ще почекайте...Листя не пожовтіло, а ви вже Новий Рік плануєте.
показать весь комментарий
21.10.2020 22:38 Ответить
Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 8347
показать весь комментарий
21.10.2020 22:38 Ответить
Мдя... Гігантський пеньок і штучна ялинка... Дуже символічно. Прямо зараз вже піднімає настрій.
показать весь комментарий
21.10.2020 22:39 Ответить
как так без музыки вообще нельзяБез концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19 - Цензор.НЕТ 1608
показать весь комментарий
21.10.2020 22:53 Ответить
Да, какие времена настали...
Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало.
Дети запомнят, как все детство проходили в масках, без дискотек и гулянок, все по схронам.
И главное, и конца и края этому не видно.

Самое убийственное- иммунитет держится до 6 мес, а дальше - дубль 2, и еще покруче первого.
Может это и есть начавшийся апокалипсис?
показать весь комментарий
21.10.2020 23:16 Ответить
"Пора готовится к земле"(с)
показать весь комментарий
21.10.2020 23:34 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
22.10.2020 03:54 Ответить
... гигантский пень со сказочными персонажами, но без рождественской ярмарки...
показать весь комментарий
22.10.2020 06:11 Ответить
Суслик побеждает слбоумных . Великий зеля так решил. Где консилиум эпидемиологов и психотерапевтов,лекарства и вакцины для шизоидных бессильны. Запереть на лайнере 6 тыс и неограничивать через месяц все будут здоровы и с имунететом, тест уже прошли такой в Японии, можно повторить А эти политшаманы уже все на четыри года заплонеровали. Вперед в резервации слабоумным одичалым там самое место.
показать весь комментарий
22.10.2020 07:34 Ответить
Какие власти Киева что решили? На сегодняшний день, даже имя мэра Киева не известно, выборы только через неделю. Или нам тонко намекают, что договорных состоялся?
показать весь комментарий
22.10.2020 07:39 Ответить
 
 