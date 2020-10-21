Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19
Главная елка на Софийской площади будет искусственной, а ярмарку с фуд-кортами устраивать не станут, концерты тоже не запланированы.
Власти столицы не будут отказываться от празднования Нового года из-за пандемии, но на Софийской площади не будет ни концертов, ни рождественской ярмарки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Елка в этот раз будет искусственной и выше прошлогодней. Ее высота составит 30 метров. Основе праздничного дерева будет находиться гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Монтировать елку начнут в конце ноября.
Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.
Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Пускать под купол нее будут партиями по 100 человек.
Также на Цензор.НЕТ: Вспышку COVID-19 в Черновцах связывают с празднованием Дня города
Стоимость праздника в центре Киева составит около 35 млн грн. Городскому бюджету он будет стоить всего 200 тысяч, остальное выделят меценаты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy Serbin Sergiy @SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy https://twitter.com/SerbinSergiy
ЗЕнелоха розвели як глину у воді.
Під його головуванням відбулось засідання по вакцині.
Був представлений головний спец. М. Фаворов як мікробіолог вірусолог.
Так от - це лікар дантист з Аталанти.
Закінчив Московський стоматологічний держунівериситет.
Має докторат за внесок 5000$.
-----------------
☹️
В этом году в некоторых городах Германии подумывают вообще рождественские базары, из-за вируса, отменить......☹️
Новый год праздновать не будем, отдых, развлекуха - все пропало.
Дети запомнят, как все детство проходили в масках, без дискотек и гулянок, все по схронам.
И главное, и конца и края этому не видно.
Самое убийственное- иммунитет держится до 6 мес, а дальше - дубль 2, и еще покруче первого.
Может это и есть начавшийся апокалипсис?