Действия России в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон

Милитаризация оккупированного Россией Крыма заставила усилить военное присутствие Североатлантического альянса на востоке Европы.

Об этом сказала на видеоконференции в ZOOM постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Незаконная попытка захватить Крым вынудила нас к повышенному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать любую дальнейшую деятельность России, и на будущее - чтобы Крым вернулся в Украину", - подчеркнула Хатчисон.

Также, в ответ на вопрос о том, планируется ли размещение на востоке Европы американских войск на долгосрочной основе, посол сообщила, что силы США в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии находятся "на ротационной основе в рамках расширенного присутствия".

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"Россия сейчас осуществляет милитаризацию Крыма, и по этой причине мы должны позаботиться, чтобы все наши союзники в Черном море и в других регионах были защищены", - подчеркнула Хатчисон и добавила, что российская милитаризация Крыма происходит в непосредственной близости от многих стран НАТО.