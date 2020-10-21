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Новости Оккупация Крыма
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Действия России в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон

Действия России в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон

Милитаризация оккупированного Россией Крыма заставила усилить военное присутствие Североатлантического альянса на востоке Европы.

Об этом сказала на видеоконференции в ZOOM постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Незаконная попытка захватить Крым вынудила нас к повышенному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать любую дальнейшую деятельность России, и на будущее - чтобы Крым вернулся в Украину", - подчеркнула Хатчисон.

Также, в ответ на вопрос о том, планируется ли размещение на востоке Европы американских войск на долгосрочной основе, посол сообщила, что силы США в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии находятся "на ротационной основе в рамках расширенного присутствия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выступает за постоянное присутствие НАТО в Черном море, чтобы не давать развиваться "аппетитам" РФ, - Джапарова

"Россия сейчас осуществляет милитаризацию Крыма, и по этой причине мы должны позаботиться, чтобы все наши союзники в Черном море и в других регионах были защищены", - подчеркнула Хатчисон и добавила, что российская милитаризация Крыма происходит в непосредственной близости от многих стран НАТО.

Автор: 

Крым (26360) НАТО (9934) россия (95326) Хатчисон Кэй Бэйли (15)


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Топ комментарии
+17
Ти певен що замість )(уйла не прийде інше )(уйло ???))
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21.10.2020 23:08
+15
Похоже, что солдаты НАТО все же будут в Крыму

Спасибо, Вова !
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21.10.2020 23:19
+14
Наконец - то появилась внятная стратегия хотя бы сдерживания мордора.
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21.10.2020 23:19
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пока ху.ло не сдохнет,Крыма не видать
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21.10.2020 23:03 Ответить
Ти певен що замість )(уйла не прийде інше )(уйло ???))
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21.10.2020 23:08 Ответить
Ні хто не впевнений що буде завтра.Буде шо буде
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21.10.2020 23:26 Ответить
Справа в тому що переважна більшість росєян параноїдальні шизи великодержавного шовінізма !! Це їх ментальна відмінність ,це вже на генному рівні !!))
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21.10.2020 23:31 Ответить
То є так,але коли подохне ху..ло то "хабаровском" стане весь кацапстан,як що своєчасно не прийде друге ху..ло.Памятаєш як їх ковдубасило на початку 90х? Імперія повинна розвалитись і до Трапма не ходить
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21.10.2020 23:54 Ответить
Саме неконтрольваного розпаду цього гидотного гнійника і побоюється світова спільнота !! Якщо той гнійник лусне ,гидотою весь світ заляпає !!))
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21.10.2020 23:59 Ответить
Действия Россия в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон - Цензор.НЕТ 1777

Там мільйони таких ******.
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21.10.2020 23:09 Ответить
Не сподівайся. ***** це тепер титул правителя країни *********. Буде інше *****. *****-2, *****-3 і так до того часу поки ********* не зникне з політичної карти світу. Ми ж маємо з дитинства готувати дітей до знищення окупантів дегуманізуючи кацапів до тваринного стану - ми ж не переживаємо коли їмо свинину заколотих свиней! Вони саме для бійні народжуються і відгодовуються... як і кацапи.
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22.10.2020 01:40 Ответить
А ху*ло сдохнет, он не вечный
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22.10.2020 01:54 Ответить
Ватета даааа.
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21.10.2020 23:07 Ответить
Параноїдальні шизофреніки повинні бути під постійним пильним доглядом !!!)))
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21.10.2020 23:12 Ответить
Надо им участок под Мариуполем продать..
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21.10.2020 23:16 Ответить
ну чё кацапы, вы уже "отдалили NATO от своих границ", или ещё отдаляете???
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21.10.2020 23:17 Ответить
ватаны сами отползут в район Сибири и тундры )
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21.10.2020 23:34 Ответить
Є одна проблемка ,кітайські друзі Росєї, вважают Сибір ,тимчасово окупованою кітайською територією!!!))
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21.10.2020 23:42 Ответить
Похоже, что солдаты НАТО все же будут в Крыму

Спасибо, Вова !
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21.10.2020 23:19 Ответить
Наконец - то появилась внятная стратегия хотя бы сдерживания мордора.
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21.10.2020 23:19 Ответить
Ворованное придется вернуть!

Генасамблея ООН.
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21.10.2020 23:19 Ответить
это не ворованное .Это по бандитски отжатое .А это уже другая уголовная статья .
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21.10.2020 23:35 Ответить
Дуже дипломатична, витончена і лаконічна заява: "Нас тут есть"
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21.10.2020 23:20 Ответить
Это не поможет.. а вот забор с десяти этажный дом, по периметру этого исторического недоразумения - нормальный выход для цивилизации..
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21.10.2020 23:27 Ответить
Вот Америка и является гарантом целостности территорий Украины , в отличии от Рахи . которая никогда свои подписанные договора не соблюдает . Таки был прав старик Отто фон Бисмарк . Боже храни Америку !
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21.10.2020 23:32 Ответить
в то время, когда морячок плясал с совковыми вдовушками- приезжал жирик с валуем и кричали во весь свой чёрный рот , мол захотим и море опресним, а в Крыму - Васюках будет игорная зона, а в Черном море будет тесно от океанских лайнеров, а на берегу будет не пройти от долларов...токо на рейхферендум сбегайте... все дебилы плясали и слушали кремлёвского дебила с открытым ртом, а теперь все сидят на берегу с открытым ртом - выдвинули челюсти и ждут дождя, дебилы мля
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21.10.2020 23:33 Ответить
челюсти поди русскоговорящие ?)
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21.10.2020 23:36 Ответить
челюсти лживоизрыгающие !)
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21.10.2020 23:55 Ответить
многоходовочка гениального стратега:
орать, что НАТО близко, когда оно далеко. Захватывать чужие земли, чтоб НАТО было еще дальше.
Получить НАТО в 50км от своей границы.
Ну, не идиот ли?..
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21.10.2020 23:43 Ответить
Теперь будут говорить, что они оказались правы. НАТО у границ
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22.10.2020 02:37 Ответить
Украина может разрешить военным США стать на территории Украины - вдоль границы с Россией и базы в городах этих развернуть - в Одессе флот США разрешить базироваться и во всех прибрежных городах и также наземные базы развернуть! А в Харькове ракетные войска можно США поставить! Это будет и для защиты США интересов и для защиты Украины ибо РФ никогда не посмеет на США напасть! И США выиграет и Украина выиграет!
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21.10.2020 23:50 Ответить
Давай оберемо тебе президентом.
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22.10.2020 00:00 Ответить
Лаптям покаятись? Це щось нове.
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21.10.2020 23:58 Ответить
Псіхично хворі не здатні каятись !!)))
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22.10.2020 00:01 Ответить
Через некоторое время материки переместаться, и Крым будет наш
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22.10.2020 00:02 Ответить
крысмане! освобождение Крыма будет называться "праздник Воды",
день освобождения - день освобождения от крыс или "день Воды"
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22.10.2020 00:04 Ответить
Пусть уходят за наши границыhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=1290077054677714&set=p.1290077054677714&type=3&av=100010262946037&eav=AfYUByBDzMn-g37a273q0ctd4YD4VRKNRn13CuwMQRMvJrPoisMIU281d_Rg1nZ3Cdg&__cft__[0]=AZV-LCW-KoeZ3PCNoE-****************************************************************************************************************&__tn__=R]-R Дії Росії в Криму змусили НАТО посилити присутність у регіоні аж до повернення півострова Україні, - постпред США Гатчісон - Цензор.НЕТ 8459 .
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22.10.2020 00:16 Ответить
это ж скоко "Байрактаров" надо, а операторов - ещё больше, я уж о "великих стратегах" промолчу
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22.10.2020 01:25 Ответить
Крым то вернётся, только это нам надо?
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22.10.2020 01:06 Ответить
"Да ты что, ..... сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!"
Тебе не надо, у тебя Германдия есть. А люди смогут на море в украинский крым ездить
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22.10.2020 02:40 Ответить
Если попрут тысачи, то и рашка ничего не сможет сделать. Попробуем?
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22.10.2020 01:11 Ответить
Свинособаки идут в спам
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22.10.2020 04:57 Ответить
Шо значит "незаконная попытка...",если они и так захватили?!
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22.10.2020 01:42 Ответить
НАТО нам вернёт, а что потом?
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22.10.2020 01:52 Ответить
Потом твоё ***** удавится
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22.10.2020 04:58 Ответить
Ну все! У скабеевой башка оторвётся сегодня на программе. Альянс уже и так ощутимо усилил своё присутствие в Украине. Мало того,Украина стала официально партнером расширенных возможностей НАТО этим летом. Этот статус предусматривает поддержку и углубленное сотруднич5ство со странами партнерами. Украина участвует в учениях Альянса уже много лет, участвует в операциях союзников в разных странах, в том числе участвовала в операциях в Афганистане и Косово- то есть это кость, наши военные могут даже занимать должности в штабе НАТО.
Кроме того, Украина получила статус страны- аспиранта- т е кандидата на членство в Альянсе.
Усиливаются наши позиции в наших морях.
Азербайджан показывает, что украденное можно и нужно возвращать законным владельцам.
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22.10.2020 07:42 Ответить
 
 