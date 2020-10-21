Действия России в Крыму вынудили НАТО усилить присутствие в регионе вплоть до возвращения полуострова Украине, - постпред США Хатчисон
Милитаризация оккупированного Россией Крыма заставила усилить военное присутствие Североатлантического альянса на востоке Европы.
Об этом сказала на видеоконференции в ZOOM постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Незаконная попытка захватить Крым вынудила нас к повышенному присутствию, не на постоянном уровне, а на уровне ротации сил, чтобы сдерживать любую дальнейшую деятельность России, и на будущее - чтобы Крым вернулся в Украину", - подчеркнула Хатчисон.
Также, в ответ на вопрос о том, планируется ли размещение на востоке Европы американских войск на долгосрочной основе, посол сообщила, что силы США в странах Балтии, Польше, Румынии и Болгарии находятся "на ротационной основе в рамках расширенного присутствия".
"Россия сейчас осуществляет милитаризацию Крыма, и по этой причине мы должны позаботиться, чтобы все наши союзники в Черном море и в других регионах были защищены", - подчеркнула Хатчисон и добавила, что российская милитаризация Крыма происходит в непосредственной близости от многих стран НАТО.
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Там мільйони таких ******.
Спасибо, Вова !
Генасамблея ООН.
орать, что НАТО близко, когда оно далеко. Захватывать чужие земли, чтоб НАТО было еще дальше.
Получить НАТО в 50км от своей границы.
Ну, не идиот ли?..
день освобождения - день освобождения от крыс или "день Воды"
Тебе не надо, у тебя Германдия есть. А люди смогут на море в украинский крым ездить
Кроме того, Украина получила статус страны- аспиранта- т е кандидата на членство в Альянсе.
Усиливаются наши позиции в наших морях.
Азербайджан показывает, что украденное можно и нужно возвращать законным владельцам.