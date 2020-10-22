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Новости Коронавирус и карантин
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Рекорд заражений COVID-19 на Буковине: за сутки подтвердили 248 новых случаев

Рекорд заражений COVID-19 на Буковине: за сутки подтвердили 248 новых случаев

По состоянию на вечер среды в Черновицкой области зарегистрировано 248 новых случаев заболевания коронавирусом, количество больных увеличивается.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

"Больных коронавирусом буковинцев ежедневно становится все больше. В течение последней недели областной лабораторный центр фиксирует более 200 новых случаев в сутки. Сегодня у нас очередной антирекорд в области - 248 вновь выявленных фактов инфицирования COVID-19", – написал Осачук.

Также сообщается, что за последние сутки зафиксировано 93 случая выздоровления. Всего с начала эпидемии в регионе инфицировано 18 562 человека, 9 688 выздоровели, 419 – умерли.

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Рекорд заражений COVID-19 на Буковине: за сутки подтвердили 248 новых случаев 01
Рекорд заражений COVID-19 на Буковине: за сутки подтвердили 248 новых случаев 02

Автор: 

Буковина (893) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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А що там на Бесарабії?
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22.10.2020 08:38 Ответить
 
 