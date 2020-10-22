Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает за расширение зоны действия ограничений, призванных сдержать коронавирус, и распространить их на территорию всей страны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я буду выступать за то, чтобы с субботы вся Польша стала "красной зоной", - заявил премьер-министр в интервью частному телеканалу Polsat TV.
Почти половина страны, в основном крупные города и прилегающие районы, уже в прошлую субботу были объявлены "красной зоной", где действуют строгие ограничения в связи с COVID-19.
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В частности, в этих районах на дистанционное обучение перевели учеников средней школы. Также закрыты для посещения фитнес-клубы и бассейны. Рестораны закрываются в 21:00 по местному времени, запрещено проведение свадебных торжеств.
В "красной зоне" действуют строгие ограничения на число людей, которым разрешено единовременно находиться в магазинах и в общественном транспорте, а также на религиозных богослужениях.
В Польше в среду был установлен суточный рекорд подтвержденных случаев инфицирования COVID-19: на территории страны зарегистрировали 10 040 пациентов с положительным тестом на коронавирус.
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Ранее Моравецкий призвал "всех, кто может, работать дистанционно".
Всего в Польше было зафиксировано больше 202,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3851 человек умер от последствий заражения COVID-19, почти 99 тыс. полностью выздоровели.
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(і щось мені підказує, що правильно робить)
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Правильно - с субботы.
Наполеон, ты думаешь, что кроме тебя никто не знает, как этот день недели пишется українською мовою?
Лишь бы ляпнуть? На большее ума у тебя не хватает?
https://censor.net/ru/user/404733
Та начхати на т.зв. "правильність" твого московського суржику, головне - як правильно українською. І до речі, москвинятко, сам ти - "чучело"