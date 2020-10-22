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Новости Коронавирус и карантин
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Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает за расширение зоны действия ограничений, призванных сдержать коронавирус, и распространить их на территорию всей страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буду выступать за то, чтобы с субботы вся Польша стала "красной зоной", - заявил премьер-министр в интервью частному телеканалу Polsat TV.

Почти половина страны, в основном крупные города и прилегающие районы, уже в прошлую субботу были объявлены "красной зоной", где действуют строгие ограничения в связи с COVID-19.

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В частности, в этих районах на дистанционное обучение перевели учеников средней школы. Также закрыты для посещения фитнес-клубы и бассейны. Рестораны закрываются в 21:00 по местному времени, запрещено проведение свадебных торжеств.

В "красной зоне" действуют строгие ограничения на число людей, которым разрешено единовременно находиться в магазинах и в общественном транспорте, а также на религиозных богослужениях.

В Польше в среду был установлен суточный рекорд подтвержденных случаев инфицирования COVID-19: на территории страны зарегистрировали 10 040 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

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Ранее Моравецкий призвал "всех, кто может, работать дистанционно".

Всего в Польше было зафиксировано больше 202,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3851 человек умер от последствий заражения COVID-19, почти 99 тыс. полностью выздоровели.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8393) Моравецкий Матеуш (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Брутально. Пан знається на хардкорних рішеннях

(і щось мені підказує, що правильно робить)
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22.10.2020 01:50
+3
Це московським язиком так правильно, українською правильно - суботи: https://censor.net/ua/n3226251
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22.10.2020 09:48
+2
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

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Правильно - с субботы.
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22.10.2020 02:34
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Брутально. Пан знається на хардкорних рішеннях

(і щось мені підказує, що правильно робить)
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22.10.2020 01:50 Ответить
Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

------------------------------------------------------------------------------
Правильно - с субботы.
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22.10.2020 02:34 Ответить
Це московським язиком так правильно, українською правильно - суботи: https://censor.net/ua/n3226251
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22.10.2020 09:48 Ответить
Чучело, заголовок написан московским языком, а не украинским. Поэтому и была поправка на том же московском языке. Если бы был написал українською, то вопросов не было бы.
Наполеон, ты думаешь, что кроме тебя никто не знает, как этот день недели пишется українською мовою?
Лишь бы ляпнуть? На большее ума у тебя не хватает?
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22.10.2020 10:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/404733
https://censor.net/ru/user/404733
Та начхати на т.зв. "правильність" твого московського суржику, головне - як правильно українською. І до речі, москвинятко, сам ти - "чучело"
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22.10.2020 16:29 Ответить
Бо там дбають про життя своїх громадян. Це не Україна де навіть освіта , (вчителі) вся на роботі. А педагоги, не в образу їм, якраз найбільше з своїми учнями цей короновірус і розповсюджують.
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22.10.2020 08:59 Ответить
Еслиб просто сделали обучение дистанционным, ничего такого не былобы. Как не ьыло дл 1 сентября. Тогда начался стремительный рост. Их нельзя было даже открывать уч. Заведения.... Думала только у нас тупые и бюрократы, а нет...
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22.10.2020 09:40 Ответить
Ну мій Політех вже два тижні як перевели на цілковитий он-лайн, а до того лекції були он-лайнові, практичні та проектні - вживу. Вживу простіше, але що зробиш. От доснідую і о 10.00 часу варшавскєго стартую з проєктом. 14 людей - якось дам раду на Webex.
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22.10.2020 10:05 Ответить
 
 