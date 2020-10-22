Премьер Польши Моравецкий хочет с суботы превратить всю страну в "красную зону" карантина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступает за расширение зоны действия ограничений, призванных сдержать коронавирус, и распространить их на территорию всей страны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буду выступать за то, чтобы с субботы вся Польша стала "красной зоной", - заявил премьер-министр в интервью частному телеканалу Polsat TV.

Почти половина страны, в основном крупные города и прилегающие районы, уже в прошлую субботу были объявлены "красной зоной", где действуют строгие ограничения в связи с COVID-19.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" не будет инициировать отмену 2 тура выборов из-за COVID-19, - заявление

В частности, в этих районах на дистанционное обучение перевели учеников средней школы. Также закрыты для посещения фитнес-клубы и бассейны. Рестораны закрываются в 21:00 по местному времени, запрещено проведение свадебных торжеств.

В "красной зоне" действуют строгие ограничения на число людей, которым разрешено единовременно находиться в магазинах и в общественном транспорте, а также на религиозных богослужениях.

В Польше в среду был установлен суточный рекорд подтвержденных случаев инфицирования COVID-19: на территории страны зарегистрировали 10 040 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Также на Цензор.НЕТ: Без концертов и фуд-кортов: стало известно, как Киев отпразднует Новый год с COVID-19

Ранее Моравецкий призвал "всех, кто может, работать дистанционно".

Всего в Польше было зафиксировано больше 202,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3851 человек умер от последствий заражения COVID-19, почти 99 тыс. полностью выздоровели.