Евросоюзу стоит представить Украине широкую программу интеграции после местных выборов, - Кубилюс

Евросоюз в ответ на результаты местных выборов должен предоставить Украине широкую повестку для интеграции, чтобы поддержать ее на пути демократического развития.

Об этом заявил сопредседатель Парламентской ассамблеи Восточного партнерства EURONEST Андрюс Кубилюс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Выборы в Украине следует рассматривать на фоне более общей картины во всей восточной части Европы, где начались определенные тектонические сдвиги. Мы имеем события в Беларуси, определенное развитие происходит в самой России, - и в этом контексте мы также должны рассматривать и украинские выборы", - отметил европейский политик.

Кубилюс сказал, что текущие политические процессы в Украине напоминают ему события 90-х годов в Литве, когда демократическая партия "Саюдис" во главе с Президентом Ландсбергисом в 1992 году проиграла парламентские выборы бывшей коммунистической партии. Это стало шоком. Тогда от литовских демократов народ ждал чуда, но вслед за такими ожиданиями, как правило, приходит разочарование.

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"То, что сейчас происходит в Украине, выглядит очень знакомым. Это еще одно подтверждение, что (Самуэль) Хантингтон был прав в расчетах. Все выглядит так, что "Слуга народа", партия Президента, наберет меньше, чем на предыдущих голосованиях. На Востоке в известной мере возрождаются те, кого мы называем пророссийскими партиями ... В Украине мы увидим довольно разное развитие в разных муниципалитетах. В некоторых из них расцветет местная демократия, в других - локальная автократия может укрепить позиции. Такое случилось в свое время в Литве. Поэтому ничего необычного в этом нет", - сказал Кубилюс.

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Он выразил убеждение, что во всем регионе на востоке Европы начались очень серьезные процессы и большие изменения, поэтому Евросоюз должен быть готов, в отношении Украины или всего "трио" ассоциации, включая с Молдовой и Грузией, представить новую интеграционную политику, вроде той, которую сейчас Евросоюз воплощает на Западных Балканах.