Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью
Глава Римско-католической церкви Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Он подчеркнул, что геи являются божьими детьми и имеют право на семью.
Об этом сообщает Catholic News Agency, информирует Цензор.НЕТ.
В пользу формализации гей-партнерства Франциск высказался в документальном фильме "Франческо". Эту ленту снял американский режиссер Евгений Афинеевский - режиссер фильма "Зима в огне" о Революции Достоинства.
"Гомосексуалы имеют право на семью. Они чада Божьи и имеют право на семью", - подчеркнул понтифик.
"Никого не следует отвергать или презирать за это. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом они будут в рамках закона", - добавил Папа Римский.
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Папа Франциск стал первым главой католической церкви, который поддержал эту идею, отличающуюся от классической церковной доктрины.
Ранее Франциск высказался в поддержку однополых союзов, когда был архиепископом в Буэнос-Айресе. На посту главы Римско-католической церкви он сделал это первый раз.
Согласно текущей католической доктрине, однополые отношения называют "девиантным поведением".
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В 2003 году доктринальный орган Ватикана - Конгрегация доктрины веры - заявил, что "уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию гомосексуальных союзов".
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интересно что скажут греко-католики?
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Послание к Ефесянам 5:31 - Еф 5:31: https://bible.by/verse/56/5/31/
1-е послание Коринфянам 6 глава - Библия: https://bible.by/syn/53/6/#9 ...
https://youtu.be/_R8viSgLTVM Толерантність? Ні, не чули.
"Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них"© (Левит 18:22);
или:
"Вот в чём было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей её: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицом Моим, и, увидев это, Я отверг их"© (Иезекииль 16:49-50).
"каждой твари по паре..."
Евгений Кузьмишин
историк, религиовед, эзотеровед, конспирологолог
"Про содомию - это все чушь и комплексы средневековых теологов.
Судя по всему, Содом ничем не отличался от современного масквабада своими грехами.
Весь бред про якобы гомосексуальность тамошних жителей напридумывали средневековые монахи, которые - как это часто бывало - неверно перевели пару слов из описания гибели Содома.
В действительности еще Иезекииль, человек, живший значительно ближе к этим событиям, чем средневековые монахи, говорил (он называет разные иудейские города и земли в женском роде, как это принято в иврите и арамейском): "Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее: в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. И возгордились они, и делали мерзости пред лицем Моим, и, увидев это, Я отверг их".
В известной истории население Содома требовало выдать ему ангелов, которые пришли в дом Лота, чтобы "познать их". Озабоченные монахи истолковали это как желание вступить с ангелами в половые отношения. В действительности же это был просто пацанский заход: "Пусть выйдут, потрындим, пусть пояснят за шмот и кто они вообще по масти". То есть содомитяне нарушали фундаментальный закон Народа Божьего - святость гостеприимства и полную неприкосновенность гостя. Много веков спустя Матфей тоже приводит пример Содома в этой связи: "А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому". Еще позже историк Иосиф Флавий пишет: "Возгордясь своим богатством и обилием имущества, содомитяне в это время стали относиться к людям свысока… перестали быть гостеприимными и начали бесцеремонно обходиться со всеми людьми. Разгневавшись,… Господь Бог порешил наказать их за такую дерзость, разрушив их город и настолько опустошив их страну, чтобы из неё уже более не произрастало ни растения, ни плода… Господь поразил город огненными молниями, сжёг его вместе с жителями и равным образом опустошил всю область".
Короче говоря, содомитяне постоянно торопились, считали себя выше всех жителей других земель, жировали, завтракали сырниками по цене годовой зарплаты работяги из соседнего города, снобировали понаехавших и не пускали их к себе пожить. За это Бог их убил."
Папа всего лишь констатировал тот факт, что все мы созданиия Б-и, гомосексуалы имеют полное право жить вместе, такой союз точно уж лучше, например,разврата и бл..тва некоторых натуралов.
С церковной позиции это все равно не семья, речь идёт лишь о союзе гражданском и их праве жить вместе, ну а с юридической позиции хотя бы передавать в наследство свое имущество друг другу без взымания высоких налогов, как в случае с наследование не. родственников.
Папа лишь констатировал очевидный факт, а не освятил гомосексуальный союз, назвав его семьёй, так шта ничего страшного не произошло.