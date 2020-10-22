Папа Римский поддержал гражданские союзы ЛГБТ-пар: Они чада Божьи и имеют право на семью

Глава Римско-католической церкви Франциск призвал принять законы о гражданских союзах для однополых пар. Он подчеркнул, что геи являются божьими детьми и имеют право на семью.

Об этом сообщает Catholic News Agency, информирует Цензор.НЕТ.

В пользу формализации гей-партнерства Франциск высказался в документальном фильме "Франческо". Эту ленту снял американский режиссер Евгений Афинеевский - режиссер фильма "Зима в огне" о Революции Достоинства.

"Гомосексуалы имеют право на семью. Они чада Божьи и имеют право на семью", - подчеркнул понтифик.

"Никого не следует отвергать или презирать за это. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Таким образом они будут в рамках закона", - добавил Папа Римский.

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Папа Франциск стал первым главой католической церкви, который поддержал эту идею, отличающуюся от классической церковной доктрины.

Ранее Франциск высказался в поддержку однополых союзов, когда был архиепископом в Буэнос-Айресе. На посту главы Римско-католической церкви он сделал это первый раз.

Согласно текущей католической доктрине, однополые отношения называют "девиантным поведением".

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В 2003 году доктринальный орган Ватикана - Конгрегация доктрины веры - заявил, что "уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может привести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию гомосексуальных союзов".