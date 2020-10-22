Три человека, из них двое детей, погибли от отравления газом на Виннитчине, один - госпитализирован, - ГСЧС
В Хмельникском районе Винницкой области от отравления газом погибло трое человек, один, в бессознательном состоянии, госпитализирован.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.
"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельникского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человек в бессознательном состоянии, госпитализирован в больницу", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.
По информации ГСЧС, признаков пожара не обнаружено. Подразделения службы не привлекались.
В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина - отравление природным газом
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Психиатрическая больница No1
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Ирод Снегуровик
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