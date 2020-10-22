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Три человека, из них двое детей, погибли от отравления газом на Виннитчине, один - госпитализирован, - ГСЧС

Три человека, из них двое детей, погибли от отравления газом на Виннитчине, один - госпитализирован, - ГСЧС

В Хмельникском районе Винницкой области от отравления газом погибло трое человек, один, в бессознательном состоянии, госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает Цензор.НЕТ.

"21 октября в ГСЧС поступила информация, что в с. Голодьки Хмельникского района в частном жилом доме обнаружены тела 3 погибших (из них 2 детей 2015 и 2017 г.р.) и 1 человек в бессознательном состоянии, госпитализирован в больницу", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в четверг.

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По информации ГСЧС, признаков пожара не обнаружено. Подразделения службы не привлекались.

В ГСЧС подчеркнули, что предполагаемая причина - отравление природным газом

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Винницкая область (1028) дети (6465) смерть (9211) ГСЧС (4944)


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Газ бадяжуть з чимось. Вранці, коли запалюєш малу конфорку, газ спочатку горить, а потім тухне. За ніч він відстоюється в плиті і в нижній частині розводки осідає та бадяга яка не горить.
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22.10.2020 08:19 Ответить
а водку из нефти делают
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22.10.2020 10:36 Ответить
підтвержую газ палахкотить(не горить)червоним полум'ям на плиті шипить і іноді гасне...горгаз їпучій підмішує і гоне бодягу!
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22.10.2020 10:55 Ответить
 
 