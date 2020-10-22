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Дипфейк "раздел" более 100 тыс. женщин без их ведома и согласия: снимки утекли в сеть

Дипфейк

В интернете распространили поддельные обнаженные фотографии более 100 000 женщин, которые были сделаны благодаря технологии дипфейк.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает BBC со ссылкой на доклад компании Sensity.

Фейковые фотографии распространяли через Telegram, часть девушек "выглядят несовершеннолетними". Администратор сервиса, создающего дипфейки, называет это "развлечением": "Меня это не волнует. Это развлечение, которое не несет в себе насилия. Этим никто никого не будет шантажировать, так как качество нереалистичное". При этом архив с обнаженными фото пообещали удалить.

Сервис рекламировался в российской соцсети VK, а большинство пользователей дипфейк-бота – граждане РФ.

Руководитель Sensity Джорджио Патрини говорит, что переход к использованию фотографий частных лиц является относительно новым явлением: "Достаточно иметь учетную запись в социальной сети с общедоступными фотографиями, чтобы стать мишенью".

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Как пишет Meduza, специалисты фирмы Sensity отмечают, что в телеграме существуют десятки ботов, которые по запросу пользователей создают порнографические дипфейки. 

Способ создания дипфейка максимально прост: пользователь отправляет фотографию человека боту, а в ответ получает его порнографическое изображение. При бесплатном использовании бота программа скрывает некоторые части изображения или рисует поверх него водяные знаки. Но, заплатив 100 рублей, пользователь может получить 100 дипфейков без водяных знаков в течение семи дней.

Специалисты обнаружили, что к июлю 2020 года в общедоступных каналах телеграма были опубликованы более 100 тысяч таких дипфейков, в том числе с участием несовершеннолетних. Около 70% изображений были загружены пользователями из России и соседних стран. В ходе опроса, проведенного в одном из каналов, большинство людей (63%) заявили, что используют сервис для создания порнографических изображений своих знакомых; 16% загружают туда фотографии знаменитостей, 7% — фото случайных людей из интернета.

Для создания изображений боты используют технологию DeepNude, которая с помощью нейросетей может убирать одежду с фотографии, дорисовывая вместо нее части обнаженного тела. Она была представлена весной 2019 года. Через несколько месяцев, когда о DeepNude начали писать крупные СМИ, авторы закрыли проект, заявив, что "вероятность того, что люди станут злоупотреблять им, слишком высока". Как выяснили в Sensity, с тех пор, однако, исходный код программы появился в интернете в открытом доступе на торрент-трекерах.

В Sensity сделали вывод, что подавляющее большинство пользователей подобных сервисов создают фотографии для себя. Но при этом специалисты считают, что некоторая часть изображений также используется для вымогательства и шантажа — хотя в рамках исследования не нашли этому прямых доказательств.

Как отмечает The Verge, люди создавали фейковые порнографические изображения женщин без их согласия "еще до того, как появился фотошоп", но сейчас основную озабоченность вызывает именно доступность технологии. Само по себе наличие исходного кода программ вроде DeepNude в свободном доступе могло бы не быть широкомасштабной проблемой — чтобы заставить его работать, по крайней мере, нужно быть программистом и иметь мощное оборудование, заявил The Verge генеральный директор Sensity Джорджио Патрини. "Но теперь, когда этим занимается бот, встроенный в обычный мессенджер, — отметил он, — все это уже не имеет значения"

СПРАВКА. Дипфейк – это генерируемые компьютером, реалистичные изображения и видео, основанные на реальном шаблоне. Одной из его целей было создание поддельных порнографических видеороликов, основанных на изображениях знаменитостей.

женщины (884) интернет (1706) фото (1358)


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Топ комментарии
+37
Так скиньте ж ссылку епта
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22.10.2020 08:24
+17
А нєфіг постити свої фотки по різних тирнетах.
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22.10.2020 08:37
+13
тема не раскрыта до конца
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22.10.2020 08:25
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Так скиньте ж ссылку епта
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22.10.2020 08:24 Ответить

Реакция нормального здорового мужика.
+
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22.10.2020 08:29 Ответить
а что наз. "реакция" то?
типо фотошопная знаменитость = "фап"?
я об этом и спросил чувака выше, а то шо вы подумал.... =
я не за то спрашивал то
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22.10.2020 09:44 Ответить
Крестики видишь? Вот и думай!
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22.10.2020 10:11 Ответить
на кладбище крестики то.
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22.10.2020 10:14 Ответить
в статье есть все данные, чтобы все найти...) Только нейросети нужен большой массив исходников, чтобы сделать качественно. Странно, порноподделки, причем качественные, делают уже десятки лет без всяких ИИ и никого это сильно не беспокоило.
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22.10.2020 09:21 Ответить
именно.
кому надо(дуракам) - найдет, но это же бред. мона было как пишет - шантажировать дур, но щас тупо любая скажет шо это фэйк. че тут спорить то?
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22.10.2020 09:26 Ответить
"епта" выдает в вас одного из 63% (что то мне этот процент напоминает) пользователей этого сервиса
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22.10.2020 09:35 Ответить
это просто реклама )))
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22.10.2020 10:51 Ответить
большинство пользователей дипфейк-бота - граждане РФ.
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22.10.2020 11:38 Ответить
тема не раскрыта до конца
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22.10.2020 08:25 Ответить
Какого ещё конца? Фотографии - женские!
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22.10.2020 12:00 Ответить
добро пожаловать в диджитализацию
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22.10.2020 08:28 Ответить
Ваша редакционная политика просто поражает!)
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22.10.2020 08:29 Ответить
Це крута технологія... Прогрес на місці не стоїть
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22.10.2020 08:30 Ответить
А нєфіг постити свої фотки по різних тирнетах.
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22.10.2020 08:37 Ответить
)))) а я і не розміщаю, крадуть... або деякі ідіоти ведуть незаконний відеозапис
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22.10.2020 08:39 Ответить
ты еврей? киберполиция должна гоняться за теми шо взяли твое фото и переделали напр. в нигера?
я вот - нигер, но никуда свою рожу не пощу(я дед блин нафиг, 94 года)
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22.10.2020 09:28 Ответить
как поздно тебя переделали...из кого?
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22.10.2020 11:32 Ответить
из еврея на арийца вестимо гггг
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22.10.2020 18:40 Ответить
Викладайте і далі свої фоточки в тирнеті . . . хай усі бачать як ви живете. А потім їх роздягнуть чи ще щось зроблять з ними ).
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22.10.2020 08:41 Ответить
При отсутствии регистрации в соцсетях, данная проблема вообще не появится.
А вообще, раньше, до появления общедоступного интернета, даже откровенным придуркам удавалась маскироваться в социуме. Потом появились соцсети😂... Короче, Инстаграм сделал своё дело. Ну а самых замаскированных выявил ТикТок.
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22.10.2020 08:41 Ответить
шо за этот тик ток?
вообще х.з., но паруу раз читал шо такое есть. это типо инстаграма? ну, там где Кадыров постит свою бороду?
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22.10.2020 09:30 Ответить
Там выкладывают короткие, несколько секундные видео. Дебилы соревнуются - кто дебильнее. И интересно то, что теперь в этих приложениях видео изначально снимается вертикально. Всегда съёмка вертикального видео считалась моветоном или следствием умственной отсталости. А теперь для умственно отсталых есть специальные приложения.
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22.10.2020 09:56 Ответить
ааа, ну это наверное как одноглазники - чтобы погыгыкать то?
одноглазники - тот еще бред. это да.
кстати, а во Вк. как на мну - очень круто, именно фото загрузить и смотреть потом. ибо в Фейсе сразу забанили, а в Вк норм
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22.10.2020 10:05 Ответить
Всегда поражался: ну что за олигофрены снимают вертикально?
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22.10.2020 12:26 Ответить
А может это олигофрены снятое на смартфон для смартфонов смотрят на компутире, не?
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15.02.2021 20:11 Ответить
Фото в студию
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22.10.2020 08:44 Ответить
У девушки на фото к статье эмоциональное состояние, как будто её на Цензоре забанили.
А, нет, хуже: забыла пароль от учетки..
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22.10.2020 08:45 Ответить
Скорее...как будто всех ее подружек от Фотошоп ли...
А ЕЕ НЕТ! КАК ТЕПЕРЬ ЖИТЬ ДАЛЕЕ?
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22.10.2020 09:04 Ответить
ибо не хрен
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22.10.2020 08:55 Ответить
Надо в ДИЮ добавить такой функционал
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22.10.2020 08:59 Ответить
Любой мужчина отличит тело своей женщины от не своей! Так что тут про то что фотошоп наглый звиздешь. И вобще бабам нехрень свои фотки в стиле ню по сети разбрасывать! Хотя большой проблемы в этом не вижу!
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22.10.2020 09:08 Ответить
это как с биткоинамы - кто не успел = ну и луууузееер.

а за то я дед, мне почти сто лет)))
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22.10.2020 09:32 Ответить
Все запрещенное как всегда в VK и Телеграм.
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22.10.2020 09:32 Ответить
Так чисто технически это коллаж/фотожаба, ведь по сути голова добавляется к генерируемому ботом телу и не имеет отношения к реальному телу данного человека.
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22.10.2020 09:34 Ответить
Они иногда раздевают, а не приделывают головы. Невозможно различить фейк или настоящее фото.

Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі - Цензор.НЕТ 1650
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22.10.2020 09:39 Ответить
ЛИЧНО сталкивался!
Здесь, на Цензоре, есть такой умелец!
С моей приятельницы снял штаны - потрясающе реалистично! Если бы не я сам делал фото в штанах - в жысть не догадался бы про монтаж!
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22.10.2020 09:40 Ответить
Ето шо! - Я колись зняв штани з самого Сімонєніна.
Можу викласти хвото без прапорця, - але там нема на шо дивитися.

Діпфейк "роздягнув" понад 100 тис. жінок без їхнього відома і згоди: знімки опинилися в мережі - Цензор.НЕТ 8676
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22.10.2020 10:35 Ответить
Та зараз стільки жінок таке постять в соцмережах,що скоро ніяких ботів для таких фоток не треба буде
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22.10.2020 09:48 Ответить
С другой стороны, теткам удобно.
Поймал муж или бойфренд на размещении/пересылке ню-фоток в интернете - "Это не я. Это все дипфейк".
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22.10.2020 09:53 Ответить
 
 