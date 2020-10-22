В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства, - прокуратура

В обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях.

За неделю в столичных больницах для людей с коронавирусом двое пациентов совершили самоубийства. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях. Женщина, которая лежала в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа.

"По словам свидетелей, перед тем как прыгнуть женщина вела себя эмоционально неадекватно", — рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

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Второй случай произошел 20 октября. В Киевской городской клинической больнице №8 также с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этих самоубийств, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой самоубийство.

Месяц назад подобный случай произошел в Киевской городской клинической больнице №4, которая также принимает больных с коронавирусом. Там в течение двух дней двое пациентов выпрыгнули из окна второго этажа, оба погибли.