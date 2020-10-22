В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства, - прокуратура
В обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях.
За неделю в столичных больницах для людей с коронавирусом двое пациентов совершили самоубийства. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях. Женщина, которая лежала в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа.
"По словам свидетелей, перед тем как прыгнуть женщина вела себя эмоционально неадекватно", — рассказала пресс-секретарь прокуратуры.
Второй случай произошел 20 октября. В Киевской городской клинической больнице №8 также с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства этих самоубийств, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой самоубийство.
Месяц назад подобный случай произошел в Киевской городской клинической больнице №4, которая также принимает больных с коронавирусом. Там в течение двух дней двое пациентов выпрыгнули из окна второго этажа, оба погибли.
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Знаю ще одну сім`ю (молодші, біля 35) - хворіють обоє, але в легкій формі. Трохи температура, пропали нюх і смак. В тестуванні їм тупо відмовляють, а, значить, лікарняні не відкривають, вони тупо ходять на роботу. Цікаво а скількох вони змушені покласти в лікарняне ліжко?
Знакомая болела Ковидом (брали тест - подтверждён) , находилась дома на лечении .Через три недели - здорова, тест отрицательный. Пила только ибупрофен и антибиотик . Неужели в Украине так дорого стоят эти препараты ???
Или это развод на деньги ?
Люди от этого вируса задыхаются
А до этого они ВСЕ покупали себе ИВЛ .
тебе дадут хоть 100 ИВЛ, но тебя не спасет ни Один, и не Тор даже
А потом только будешь писать комменты 😀😀😀
Зато власть и депутаты жируют на налоги
т.н. "народ" все устраивает? вот и "сервис" соответствующий.
А туда входит и медицина И ПИТАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ В БОЛЬНИЦАХ , а не только зарплата главврача с секретуткой
Я то дед дряхлый, ну и не буду хвастаться шо ружье смазано, но куда идти и кого наказывать то?
Еще и православный, так что и утку зарезать не могу.
У нас в Словакии надо платить страховую медицину -70 евро в месяц . Питание в больницах прекрасное - фрукты, йогурты, супы, натуральное мясо , масло, сыр, сведите булки и т д
Украинцы должны выйти из анабиоза и начать интересоваться КУДА И СКОЛЬКО ОНИ ПЛАТЯТ , и как жто делают в других с Странах
я то дед дряхлый уже, вот и вот вчера упал на пол, а куда еще то. чуть не погиб. у вас там круто. чего вы ко мне прицепился то? и так не помню кому и шо писал то.. и так скоро подыхать..... кстати читал недавно про Жанну к-рая 122 года прожила, фнанц.. блжанна, франция
с характером конченого жлоба.Насмотрелся я на своих земляков и за кордоном и в Украине!
На мой взгляд сплошное позорище! Не дай вам Боже попасть в клинику как я попал в своё
время. За всё заплатите из своего кармана, да и еду из холодильника украдут.Вночи собаки прийдуть і вкрадуть. Під час останнього відрядження попросив начальство не повідомляти що я з України. Я на таке надивився, що соромно навить пригадувати.А Ви про податки.Да не хотять вони платити податків! Вони їх як завжди крадуть!!!
не, ну жаль поциентов, если только их не накололи чем-то, просто Мужик зашел бы в кабинет Рвача, перед тем как....
Я не понимаю - то и они православные были, то ли Рвач поставил дверь бронелобную..... х.з.?
пироженіеасфальт и бетон автострад, єто важнее.
поліціянтів захисту моїх конституційних прав! Всі це бачили? А ще я кричав на кожному
розі що цей довбаний COVID-19 чистесенький фейк,всі це чули? А ще я не хочу користуватися маскою,бо доморощені "спеціялісти" пояснюють мені що вона не спасає від ковіду. Ми ж такі
мудрі!
По-друге, треба було або самому з мосту в Дніпро вскочити і втопити в ньому всіх коронавірусів разом з носієм, або краще вкинути вищезгаданих поліціянтів. У випадку з поліціянтами маска дуже б допомогла, а ліпше - маска з протигазу. А на кожному розі треба кричати, що Аваков - мудак, Тоха Геращенко - лизоблюд, Крищенко - липузо.