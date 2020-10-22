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Новости Коронавирус и карантин
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В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства, - прокуратура

В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства, - прокуратура

В обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях.

За неделю в столичных больницах для людей с коронавирусом двое пациентов совершили самоубийства. Об этом пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в обоих случаях люди находились в инфекционных отделениях. Женщина, которая лежала в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа.

"По словам свидетелей, перед тем как прыгнуть женщина вела себя эмоционально неадекватно", — рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

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Второй случай произошел 20 октября. В Киевской городской клинической больнице №8 также с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства этих самоубийств, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) с пометкой самоубийство.

Месяц назад подобный случай произошел в Киевской городской клинической больнице №4, которая также принимает больных с коронавирусом. Там в течение двух дней двое пациентов выпрыгнули из окна второго этажа, оба погибли.

Автор: 

больница (1434) карантин (16729) Киев (25466) самоубийство (991) Максимец Надежда (19) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Питания в больницах нет или практически ( овсянка на воде ) нет. Люди всю жизнь с зарплаты отчисляли На медицину - результат : питания нет , кислорода нет , койки в коридоре.

Зато власть и депутаты жируют на налоги
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22.10.2020 08:43
+6
В апреле, из-за тяжелого кашля и проблем с дыханием, обратился к семейному врачу. Диагноз - фаринголарингит. Другой врач (цеховой терапевт) диагностировал - острый бронхит. После КТ - двухсторонняя полесегментарная пневмония. Все по наростающей. Все это происходит пред приездом в Николаевскую область Ляшко из-за отсутствия случаев заболеваний КОВИД во всей области. Во всей Украине уже была эпидемия, а наша область рапортовала об отсутствии заболеваний. Но меня, почему-то закрыли в инфекционке. Лечился три недели, лекарства оплачивал по страховке и за свои деньги, государство не дало ни копейки. Через две недели повторное КТ - пневмония без изменений, полностью сменили карту лечения, в результате был выписан "с выздоровлением" в больничном листе и чистой медицинской картой. Выписку из истории болезни не дали потому, что ее некому было вести. Удушье, одышка, слабость и прочие симптомы в наличии. Обратился в частною клинику, КТ в третий раз - пневмония без динамики. Еще три недели лечения. В результате - убитое здоровье (нормально дышать до сих пор не могу, сильная слабость и боль в легких и пр.), многие десятки тысяч потраченных гривен и огромные пожелания завравшимся чиновникам перенести то же. Пусть бы узнали как это стоять ночью перед окном и задыхаться, когда вместо вдоха в легких дикая боль и нет сил просто жить. Но "ляшки"," степашки", "коли-котлеты" лечатся по особой программе, а простой народ за свой счет. Ненавижу лживых гадов.
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22.10.2020 09:59
+5
Горячая линия переправит жалобу єтому же главврачу которій ответит что провели служебное расследование и вс' ОК!
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22.10.2020 08:57
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Не дивно. Схоже, людям було нічим заплатити за лікування.
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22.10.2020 08:36 Ответить
Степашка казав що за лікування заплатить держава. Телефонуйте на гарячу лінію.
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22.10.2020 08:39 Ответить
Горячая линия переправит жалобу єтому же главврачу которій ответит что провели служебное расследование и вс' ОК!
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22.10.2020 08:57 Ответить
Товариш з дружиною позавчора виписались з лікарні. Запитую скільки - більше 50К. І то ще в них середньої тяжкості, в нього легше, в дружини, правда, тяжче. Багато хто в нас може собі таке дозволити?
Знаю ще одну сім`ю (молодші, біля 35) - хворіють обоє, але в легкій формі. Трохи температура, пропали нюх і смак. В тестуванні їм тупо відмовляють, а, значить, лікарняні не відкривають, вони тупо ходять на роботу. Цікаво а скількох вони змушені покласти в лікарняне ліжко?
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22.10.2020 08:45 Ответить
Ого! та шо за держава така у нас(лохів), я просто по пиво хочу піти, але.... піду, обережно. Дякую за пораду шо як захворію, то краще вже з вікна вийти))(я - дєд)
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22.10.2020 09:35 Ответить
Интересно , за что 50 тысяч берут ?
Знакомая болела Ковидом (брали тест - подтверждён) , находилась дома на лечении .Через три недели - здорова, тест отрицательный. Пила только ибупрофен и антибиотик . Неужели в Украине так дорого стоят эти препараты ???
Или это развод на деньги ?
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22.10.2020 09:46 Ответить
скорее всего в больнице персонал втюхивает больным всякие фуфломицины, витамины и БАДы по цене космического корабля, пользуясь моментом. Кому война, а кому мать родна.
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22.10.2020 11:02 Ответить
кожному по 5 курсів антибіотиків і все решта
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22.10.2020 11:32 Ответить
Наверно не хватало кислорода, а в больницах его и до сих пор нет в нужном количестве .
Люди от этого вируса задыхаются
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22.10.2020 08:39 Ответить
Про кислород наша зелёная власть похоже с удивлением узнала месяц назад 😀😀😀
А до этого они ВСЕ покупали себе ИВЛ .
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22.10.2020 08:40 Ответить
Ты еврей? Невзоров говорил шо ИВЛ это = еще и специалист шо те будет контроллировать и т.д. Неплохо нажились продавцы ИВЛ-ов, "забыв" упомянуть этот нюанс.
тебе дадут хоть 100 ИВЛ, но тебя не спасет ни Один, и не Тор даже
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22.10.2020 09:38 Ответить
Читать научись - кислород к койкам . Потом открой интернет и изучи стандарты.
А потом только будешь писать комменты 😀😀😀
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22.10.2020 09:48 Ответить
Питания в больницах нет или практически ( овсянка на воде ) нет. Люди всю жизнь с зарплаты отчисляли На медицину - результат : питания нет , кислорода нет , койки в коридоре.

Зато власть и депутаты жируют на налоги
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22.10.2020 08:43 Ответить
а кто тебе должен то?
т.н. "народ" все устраивает? вот и "сервис" соответствующий.
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22.10.2020 09:39 Ответить
Сразу видно , что Вы - советский пенс, Бо мужчины помоложе в курсе какие налоги платят .
А туда входит и медицина И ПИТАНИЕ В ТОМ ЧИСЛЕ В БОЛЬНИЦАХ , а не только зарплата главврача с секретуткой
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22.10.2020 09:51 Ответить
А что бы вы сделал то?
Я то дед дряхлый, ну и не буду хвастаться шо ружье смазано, но куда идти и кого наказывать то?
Еще и православный, так что и утку зарезать не могу.
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22.10.2020 10:08 Ответить
В зарплате в Украине заложены налоги , в т ч на медицину
У нас в Словакии надо платить страховую медицину -70 евро в месяц . Питание в больницах прекрасное - фрукты, йогурты, супы, натуральное мясо , масло, сыр, сведите булки и т д
Украинцы должны выйти из анабиоза и начать интересоваться КУДА И СКОЛЬКО ОНИ ПЛАТЯТ , и как жто делают в других с Странах
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22.10.2020 10:21 Ответить
ну так я с грустью пишу то....
я то дед дряхлый уже, вот и вот вчера упал на пол, а куда еще то. чуть не погиб. у вас там круто. чего вы ко мне прицепился то? и так не помню кому и шо писал то.. и так скоро подыхать..... кстати читал недавно про Жанну к-рая 122 года прожила, фнанц.. блжанна, франция
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22.10.2020 10:29 Ответить
Ну Софочка Вы сравнили! Украину со Словакией. Украинцы прежде всего "голубые" воришки
с характером конченого жлоба.Насмотрелся я на своих земляков и за кордоном и в Украине!
На мой взгляд сплошное позорище! Не дай вам Боже попасть в клинику как я попал в своё
время. За всё заплатите из своего кармана, да и еду из холодильника украдут.Вночи собаки прийдуть і вкрадуть. Під час останнього відрядження попросив начальство не повідомляти що я з України. Я на таке надивився, що соромно навить пригадувати.А Ви про податки.Да не хотять вони платити податків! Вони їх як завжди крадуть!!!
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22.10.2020 14:02 Ответить
Им огласили счёт за лечение. Они подумали, и решили что похороны обойдутся дешевле
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22.10.2020 08:46 Ответить
Чем они их там лечат?
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22.10.2020 08:49 Ответить
вопросами... "Вам хорошо? Нет? Ну и хорошо."
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22.10.2020 08:54 Ответить
ну если койки как скоту поставили в калидоре, то понятно шо поциент возмутится и/или выпрыгнет из окна
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22.10.2020 09:41 Ответить
Ну это уже много самоубийств как для возмущения.
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22.10.2020 09:48 Ответить
А чо? Может главРвач тоже возмутится и .... проколет шину в своем Лексусе...
не, ну жаль поциентов, если только их не накололи чем-то, просто Мужик зашел бы в кабинет Рвача, перед тем как....
Я не понимаю - то и они православные были, то ли Рвач поставил дверь бронелобную..... х.з.?
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22.10.2020 10:11 Ответить
"Если только их не накололи чем-то" - отож. Могли и помочь на окно влезть.
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22.10.2020 10:22 Ответить
Просто все деньги перевели на пироженіе асфальт и бетон автострад, єто важнее.
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22.10.2020 08:53 Ответить
В цивільному світі карантин вже ввели, а в нас ще школи працюють, педагоги на роботі... Концерти проводять, агітації депутатів.... Просто в нас владу захопили зедебіли.
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22.10.2020 08:54 Ответить
Їх привели до влади ЗЕлохи.
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22.10.2020 09:01 Ответить
В апреле, из-за тяжелого кашля и проблем с дыханием, обратился к семейному врачу. Диагноз - фаринголарингит. Другой врач (цеховой терапевт) диагностировал - острый бронхит. После КТ - двухсторонняя полесегментарная пневмония. Все по наростающей. Все это происходит пред приездом в Николаевскую область Ляшко из-за отсутствия случаев заболеваний КОВИД во всей области. Во всей Украине уже была эпидемия, а наша область рапортовала об отсутствии заболеваний. Но меня, почему-то закрыли в инфекционке. Лечился три недели, лекарства оплачивал по страховке и за свои деньги, государство не дало ни копейки. Через две недели повторное КТ - пневмония без изменений, полностью сменили карту лечения, в результате был выписан "с выздоровлением" в больничном листе и чистой медицинской картой. Выписку из истории болезни не дали потому, что ее некому было вести. Удушье, одышка, слабость и прочие симптомы в наличии. Обратился в частною клинику, КТ в третий раз - пневмония без динамики. Еще три недели лечения. В результате - убитое здоровье (нормально дышать до сих пор не могу, сильная слабость и боль в легких и пр.), многие десятки тысяч потраченных гривен и огромные пожелания завравшимся чиновникам перенести то же. Пусть бы узнали как это стоять ночью перед окном и задыхаться, когда вместо вдоха в легких дикая боль и нет сил просто жить. Но "ляшки"," степашки", "коли-котлеты" лечатся по особой программе, а простой народ за свой счет. Ненавижу лживых гадов.
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22.10.2020 09:59 Ответить
а на что потрачены "десятки тысяч гривен", можешь перечислить?
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22.10.2020 11:05 Ответить
К сожалению, не смогу перечислить и части лекарств потому, что выписку из истории болезни мне не дали (история болезни не велась) и в медкарту вписали лечение только первичного фаринголарингита. Заведующая отделением просто приносила список и оставляла на тумбочке. Там же стоял большой картонный ящик с лекарствами и все необходимым для процедур. Содержимое ящика периодически полностью менялось. Лекарства приносили родные (за наличные) или санитарка из аптечного киоска в поликлинике по оплате страховой компанией. На упаковках лекарств были аптечные ценники и я, от скуки, начал считать во что обходится мое лечение. Не считая трех поездок в соседний город на "хорошее" КТ, вышло 37 тысяч гривен за полтора месяца. Могу сказать одно, у меня на руках не было живого места, чтобы заменить забившийся катетер для капельниц и уколов. О таблетках я уже не говорю.
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22.10.2020 11:58 Ответить
"В киевских больницах для пациентов с COVID-19 за неделю двое пациентов совершили самоубийства", а что сделал ты для предотвращения распространения пандемии коронавируса?
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22.10.2020 12:04 Ответить
Леонардо! Що я зробив? Та я прогулявся в трусиках по берегу Дніпра,та вимагав від
поліціянтів захисту моїх конституційних прав! Всі це бачили? А ще я кричав на кожному
розі що цей довбаний COVID-19 чистесенький фейк,всі це чули? А ще я не хочу користуватися маскою,бо доморощені "спеціялісти" пояснюють мені що вона не спасає від ковіду. Ми ж такі
мудрі!
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22.10.2020 14:20 Ответить
По-перше, не Леонардо, а Леонардо-Клод-Вінсент, будь ласка.
По-друге, треба було або самому з мосту в Дніпро вскочити і втопити в ньому всіх коронавірусів разом з носієм, або краще вкинути вищезгаданих поліціянтів. У випадку з поліціянтами маска дуже б допомогла, а ліпше - маска з протигазу. А на кожному розі треба кричати, що Аваков - мудак, Тоха Геращенко - лизоблюд, Крищенко - липузо.
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22.10.2020 15:55 Ответить
Бедные больные.. Они вовремя не получили помощь...
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16.11.2020 17:07 Ответить
 
 