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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям, с начала текущих суток - дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – сказано в сообщении.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время российские наемники применяли гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции ООС вблизи населенного пункта Артема.

"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.

Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

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"С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке.

В частности, в районе Новолуганское противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. "На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в пресс-центре.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб 01

беспилотник (3520) обстрел (26850) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+21
ответный огонь?!
чего не сделаешь ради выборов...
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22.10.2020 08:44
+16
Нихерасе!Открыли ответный огонь!
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22.10.2020 08:45
+13
Украинские воины открыли ответный огонь,...теперь их семьи не получат премии от Главнокомандующего
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22.10.2020 09:02
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Правила форума Совет форумчан
МОЧИТЬ,сук !!!!!!!
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22.10.2020 08:43 Ответить
Украинские воины открыли ответный огонь,...теперь их семьи не получат премии от Главнокомандующего
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22.10.2020 09:02 Ответить
ГОВНОкомандувача, мабуть трохи пендюлей від англійців получив, та й в раді **@лом ткнули, воно ж кричало і грозно топало ногами, тепер надо відпрацьовувати перед зелебобіками і показати, що воно може і воювати. Правда потім стане навколішки перед ******, но то потім.
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22.10.2020 09:47 Ответить
ответный огонь?!
чего не сделаешь ради выборов...
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22.10.2020 08:44 Ответить
Шутка ли,подвергать опасности 120 слуг из монобiльшостi накануне выборов...Тут все обстрелы становятся прицельными и системными,"це треба розумiти"...
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22.10.2020 09:37 Ответить
Нихерасе!Открыли ответный огонь!
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22.10.2020 08:45 Ответить
Ну так, "слуги" приїхали - поїдуть і знову буде "режим тиші".
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22.10.2020 09:38 Ответить
кто то из командиров положил толстый на зеленого
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22.10.2020 08:46 Ответить
Нет. Они пытаются перед выборами задобрить лошков и развести их в очередной раз.
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22.10.2020 08:47 Ответить
та хрен там. скорее указивочка сверху прилетела. в понедельник снова по норам.
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22.10.2020 08:48 Ответить
Тепер посадять...
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22.10.2020 09:08 Ответить
А може поклали на командира...
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22.10.2020 09:45 Ответить
Это какая-то новая версия шароварного патриотизма. Слуги на Донбассе, бодрые военные сводки. Но только иммитация.
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22.10.2020 08:47 Ответить
Эх, накрылась премия от бубочки! Черт с ней, главное - наши ребята целы. Надеюсь, сепарам не повезло так же.
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22.10.2020 08:47 Ответить
Вчера туда попёрлись зелёные артисты,ну которые "трудятся" в Верховной Раде Может это они открыли ответный огонь?
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22.10.2020 08:52 Ответить
Провокаторов везде хвата как внутри так и за пределами Государства
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22.10.2020 09:00 Ответить
Вони перелякались, і щоб захистити життя і здоров'я депутатів, оборонці відкрили вогонь у відповідь.
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22.10.2020 09:38 Ответить
А хоч прицільно стріляв ворог, чи знову неприцільно? А наші прицільно стріляли?
Дуже жалко, що перетворили військових на машину, яка підгпаняє інформацію під хотелки дезертира, який чотирижди відкосив від призову. Але тут і вина 73% дебілів. Невже не знали, що у нас війна?
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22.10.2020 08:55 Ответить
и это все ещё перемирие
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22.10.2020 08:57 Ответить
А депутаты-турЫсты слышали выстрелы? Смогут подтвердить, кто провокатор?
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22.10.2020 08:58 Ответить
Это для них и типа с их участием представление делали. Шапито. "Поехали в особо опасный район. Не щадя своей жизни. Ради зетипиллов"
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22.10.2020 09:01 Ответить
Теперь все 120 корочки УБД получат (однострiй вже собi пошили)"ряженi ветерани".
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22.10.2020 09:43 Ответить
Вытираны. Жопой кресла вытирают.
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22.10.2020 10:00 Ответить
Нет, не слыхали. Эти выстрелы заглушили их выстрелы извнутри.
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22.10.2020 09:17 Ответить
Нужно чтобы те Украинские солдаты, .которых Депутаты хотят сократить в годы войны с российской оккупационной много миллионной армией,пошли на Киев и разобрались с теми ,кто занимается зрадою ,это же надо в годы войны,когда военные заводы не работают в четыре смены ,для выпуска нужной военной техники для фронта,для ПОБЕДЫ.
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22.10.2020 08:58 Ответить
От шо выборы делают! Ссыкливый Бубочка-гамнокомандующий разрешил открыть огонь в ответ. Или быстрее - разрешил сказать шо открыли.
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22.10.2020 08:59 Ответить
Бубочка даже сообщил перед выборами шо он лично парад на день Независимости разрешил. Шоб голосовали за слуг Осла. Сериал продолжается.
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22.10.2020 09:03 Ответить
Терзают смутные сомнения, что он его в шоу превратит
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22.10.2020 09:15 Ответить
Давно пора. І бажано "Байрактором"
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22.10.2020 09:10 Ответить
Шок!!!Сенсация посмели открыть ответный огонь,надеюсь воинов не оштрафуют
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22.10.2020 09:28 Ответить
Открыли огонь в ответ? Нарушили режим тишины, которым так гордится преЗедент? Как они могли так подвести Бубочку? Теперь должно последовать наказание в виде депремировать до конца службы.
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22.10.2020 09:32 Ответить
"Украинские воины открыли ответный огонь" - на сколько Зеленский оштрафовал тех которые не захотели быть мишенями для сепаров?
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22.10.2020 09:36 Ответить
От тепер "зебільні депутати" будуть розказувати своїм внукам, що вони не тільки були в зоні бойових дій, а й навіть під обстріл попали. А по приїзді в Київ будуть пояснювати своїм бидло-виборцям, що на власні очі бачили, як ЗСУ постійно відповідає на обстріли "той стороны" і заборона вести вогонь у відповідь "это обычный фейк порохоботов". Звичайний показушний номер "квартальщиків" - поїдуть і знову будуть знімати премії за вогонь у відповідь.
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22.10.2020 09:46 Ответить
Ну наконец эта ************ прекратилась хоть чуть - чуть.
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22.10.2020 09:58 Ответить
Прибывшие слуги кремля в зону боевых действий , это нарисовалась головная боль комбатам !!
Только и следи теперь, чтобы некоторые из Слуг не драпанули через линию фронта к СВОИМ , или не заслали видосик о местонахождении наших позиций !!
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22.10.2020 10:24 Ответить
От що вибори животворні роблять.
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22.10.2020 11:23 Ответить
То что наконец-то была ответка - радует......, НО с учетом того, что там были «слуги» - похоже на фарс и фальшь😡=>выборы через три дня+теперь «слуги» и зе-секта будут убеждать, что «ответка» всегда есть........
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22.10.2020 11:43 Ответить
Втомився вже ловити Зеленського на брехні!!
..Чоловік, що робить фейспалмАле знов ця брехня вилазить.
Володимир Зеленський, Верховна Рада:
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас»
ПО ФАКТУ.. Лише 60(!!!) депутатів від СН поїхали на Донбас. З 251. ДОСЯГНЕННЯ?
НЕ ДУМАЮПодвійний знак оклику!!
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22.10.2020 11:54 Ответить
нет убитых. вот жеж зрада.
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22.10.2020 16:52 Ответить
Конечно зрада, нет убитых оккупантов, нет ни метра освобожденной земли. Хотя кому я это рассказываю, для уставших от войны зебилов это не проблема вообще.
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22.10.2020 17:03 Ответить
а зачем? ведь за 2014-19 всех оккупантов убили и всё освободи. и не обзывай себя свою шайку зебилами. впрочем.... называй.
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22.10.2020 17:14 Ответить
А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)
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22.10.2020 17:55 Ответить
не обзывай пятого потужного бубочкой, а его шайку зебилами.
впрочем... называй.
хорошо сам себе лишь о себе пишешь. читай ещё раз сам себе о себе: "А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)"
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23.10.2020 01:46 Ответить
Похоже теперь зе-депутаты получат корочки УБД.
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22.10.2020 17:01 Ответить
 
 