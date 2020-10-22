С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Украинские воины открыли ответный огонь, - штаб
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины открывая огонь по украинским позициям, с начала текущих суток - дважды.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 21 октября, российско-оккупационные войска пять раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", – сказано в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от Лебединского. Еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время российские наемники применяли гранатометы различных систем.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции ООС вблизи населенного пункта Артема.
"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Потери противника уточняются", - подчеркнули в штабе.
Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы ООС подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.
"С начала текущих суток, 22 октября, вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сводке.
В частности, в районе Новолуганское противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие. "На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина", – добавили в пресс-центре.
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чего не сделаешь ради выборов...
Дуже жалко, що перетворили військових на машину, яка підгпаняє інформацію під хотелки дезертира, який чотирижди відкосив від призову. Але тут і вина 73% дебілів. Невже не знали, що у нас війна?
Только и следи теперь, чтобы некоторые из Слуг не драпанули через линию фронта к СВОИМ , или не заслали видосик о местонахождении наших позиций !!
..Чоловік, що робить фейспалмАле знов ця брехня вилазить.
Володимир Зеленський, Верховна Рада:
«Я дуже радий, що завтра 120 депутатів партії "Слуга народу" поїдуть на Донбас»
ПО ФАКТУ.. Лише 60(!!!) депутатів від СН поїхали на Донбас. З 251. ДОСЯГНЕННЯ?
НЕ ДУМАЮПодвійний знак оклику!!
впрочем... называй.
хорошо сам себе лишь о себе пишешь. читай ещё раз сам себе о себе: "А кто-то кроме тебя говорил что всех оккупантов убили или и все освободили??? Перестань нюхать кокс вместе с бубочкой (начинай кукарекать про "зеркало", типичная отмазка для дегенеративных зе-ботов)"