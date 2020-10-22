Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Фаворов

Разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытание на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ.

"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

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Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - добавил он.

Фаворов рассказал, что клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.

По его словам, вакцина - это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект.

"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.