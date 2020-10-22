Испытания украинской вакцины от коронавируса на людях планируют начать через три месяца, - разработчик Фаворов
Разработчики украинской вакцины от коронавируса планируют испытание на людях через три месяца. Доклинические испытания на животных прошли успешно.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал один из разработчиков препарата президент компании DiaPrep System Inc., профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов, передает Цензор.НЕТ.
"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.
Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.
"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - добавил он.
Фаворов рассказал, что клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.
По его словам, вакцина - это ампула с препаратом, который безопасен и имеет доказанный эффект.
"Если все будет хорошо, а это очень сложный, тонкий и дорогостоящий процесс, то мы надеемся, что 9-12 месяцев нам хватит, чтобы получить уже вакцину", - сказал Фаворов.
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* https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733 https://www.president.gov.ua/news/prezidentu-predstavili-rezultati-doklinichnoyi-fazi-doslidzh-64733
Иссделования как раз и есть самая дорогая часть в разработке вакцин.
Щось тяжке для розуміння?
2. В москалии иссделования идут на военных, гос.служащих и т.п., испытуемых валом и бесплатно, нужды делать исследования в Украине у них нет.
Доколупайся до стовпа, він більш терплячий ніж я.
Тобі ні про що не кажуть?
І не важливо, допомогла вакцина, чи ні.
Остання ввічлива відповідь!, тому, що ініціаторор процесу має безпосереднє відношення до параші.
В кожному діянні є перший, другий, а частіше всього і більший прошарок сенсу.
Для тупих повторюю, це остання ввічлива відповідь, шукай стовпа та йому видавай свої откровення. Тобі мало того, що я визнав в тобі геніального АНАЛітика?
Остался один Фаворов.
Это Зеленский пилит очередной видосик о чуде, чтоб отвлечь от реальной катастрофы
"Большая вакцина"
ну очччень большая.... 🤔
А впереди выборы. Сразу же после оглашения результата - карантин. Жесткий. На полгода.
Вот таков мой прогноз краткосрочный и мрачный.
Выборы надо было переносить на август, когда не сходился бы пик короны и обычного вируса, которые с сумме дают осложнения.