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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции зарегистрировали более 26 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

За сутки выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. В течение минувших суток умерли 116 ранее заболевших. Всего с начала пандемии умерли 6 043 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 22 октября COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4 258 человек больше, чем сутками ранее.

За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 01
За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 02
За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 03
За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 04
За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 05
За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая 06

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Буба майстер спорту по коронавирусу и запомните он вам ничего не должен
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22.10.2020 08:57
+5
В Україні за добу виявлено рекордні 7053 нові випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 4255
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22.10.2020 09:05
+5
Точно, якось жили, років до 30-ти...
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22.10.2020 09:15
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Б*же, возми вирус взад, а не то стану атеистом.... хотяяя
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22.10.2020 08:52 Ответить
"Весело".
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22.10.2020 08:53 Ответить
Буба майстер спорту по коронавирусу и запомните он вам ничего не должен
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22.10.2020 08:57 Ответить
Я внимательно прочитал отчёты о способах борьбы с коронавирусом в Швеции. У них, если нет явных признаков, то вообще не тестировали. Потом, когда протестировали, выяснилось, что многих есть антитела. Свыше 60 лет с заболеваниями на лечение не принимали. Зато смертность у них то что надо, особенно у старых ,по сравнению с соседями.Дома престарелых опустеди. Зато нет второй волны. Может уже куча людей незаметно переболело.Почитайте
Может бубочка надо равняться на Швецию
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22.10.2020 13:49 Ответить
хрюки-хрюки
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22.10.2020 15:30 Ответить
ничего не поиогает
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22.10.2020 08:57 Ответить
Этот вирус далеко не чума и не оспа, которые выкашивали 25-50 процентов населения. А раньше люди как-то жили. И это с кучей других болячек.
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22.10.2020 09:02 Ответить
Точно, якось жили, років до 30-ти...
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22.10.2020 09:15 Ответить
Точно, якось жили, років до 30-ти

Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше. Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.
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22.10.2020 09:48 Ответить
відверта брехня лахті

За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки - Цензор.НЕТ 2445
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22.10.2020 10:35 Ответить
Я тоже когда то удивлялся этой статистике... пока не узнал что она включает смертность при родах. А смертность при родах была выше 50% а то и 70%. В результате - родилось 2 близнеца - один умер при родах второй дожил до 80 лет. Средняя продолжительность - 40.
Если ещё и мать умерла при родах в 16 лет - средняя получается 32 года.
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22.10.2020 10:43 Ответить
Ну собственно ниже Вам ответили. Могу добавить, что к примеру Людовик 14-тый прожил 76 лет, Гай Юлий Цезарь 55 лет да и то только потому, что зарезали его. Далее сами можете погуглить хотя бы по известным историческим личностям.
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22.10.2020 11:27 Ответить
І скільки тих Людовіків було одночасно? А смердами точно ні хто не цікавився...
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22.10.2020 13:21 Ответить
Ну в таком случае по смердам никто статистику и не вел, чтобы утверждать, что они только до 30-ти доживали. Не находите?
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22.10.2020 14:53 Ответить
Однак, моє твердження існує в природі, а вашого щось окрім вас ні хто не озвучував...
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23.10.2020 10:08 Ответить
Ваше утверждение существует потому, что Вы его озвучили. Как и я свое. Кроме того утверждение манипулятивное. Вы не акцентируете на том, что подобная статистика получилась лишь на основании того, что детская смертность тогда была высокая. И Именно поэтому средняя продолжительность жизни получалось ниже. Те кто доживал до возраста 18 лет жили ничуть не меньше чем живут сейчас. Хотя смертность от болезней и войн была выше.
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25.10.2020 13:00 Ответить
За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки - Цензор.НЕТ 6182

1)Точно, якось жили, років до 30-ти

 https://censor.net/ua/user/450460 Відповідь:
2)Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше.

і не зв"язаний з 1 і 2) "факт", точніше СТАТИСТИЧНА ДЕМАГОГІЯ.. :
3) Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.

Страннік,свою бл..ську демагогію засунь собі в сраку /!!!!
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22.10.2020 15:21 Ответить
В чем собственно демагогия? И чем моя демагогия, если таковая присутствует, отличается собственно от Вашей?
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22.10.2020 15:40 Ответить
У Геродота есть пара слов о продолжительности жизни, так вот, там один представитель одной народности с продолжительностью жизни в 120 лет вычитывает другого представителя другой народности про срок жизни в 80 лет.
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22.10.2020 15:32 Ответить
Пик будет в феврале.
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22.10.2020 09:01 Ответить
если морозов не будет
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22.10.2020 09:03 Ответить
Авитаминоз, отсутствие солнца. Организм ослаблен. Это как раз прямо перед весной.
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22.10.2020 09:03 Ответить
Всё будет, и пик тоже будет.
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22.10.2020 09:04 Ответить
Але чому не бере таких особистостей, як Зе, Степанов, Шмигаль, їхній Ляшко, Кличко?..
Вся мафія на ногах. Щось в цьому не так...
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22.10.2020 12:21 Ответить
Що ви хоч сказати хотіли?
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22.10.2020 13:14 Ответить
З новим рекордом вас, адепти дурантіну.
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22.10.2020 09:04 Ответить
В Україні за добу виявлено рекордні 7053 нові випадки COVID-19 - Цензор.НЕТ 4255
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22.10.2020 09:05 Ответить
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що, за прогнозами, вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання https://www.obozrevatel.com/ukr/society/lyashko-povidomiv-koli-vaktsina-vid-covid-19-zyavitsya-v-ukraini.htm з'явиться в березні 2021 року .

//https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukrainsku-vaktsinu-vid-covid-19-mozhut-viprobuvati-na-lyudyah-cherez-tri-misyatsi-profesor.htm Українську вакцину від COVID-19 можуть випробувати на людях через три місяці, - професор | Суспільство | OBOZREVATEL
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22.10.2020 09:10 Ответить
це не вакцина...
це спроба створення ліків... "за оригінальною технологією"....
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22.10.2020 10:38 Ответить
А шо, мєнтами і прокурорами лікарів замінити не получається? А какаяразніца?
Хоча так, різниця є, в зарплаті і пенсіях різниця колосальна!
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22.10.2020 09:17 Ответить
Плохая динамика!
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22.10.2020 09:31 Ответить
Судя по пламенной речи Зеленского в ВР, об этих антирекордах Степанов ему
не сообщает и у президента кружится голова от "успехов "
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22.10.2020 09:35 Ответить
Чому вся освіта і культура ще не на карантині? Зеленського не цікавить що вже сьогодні загинуло аж 116 людей від короновірусу? І це ще офіційно...
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22.10.2020 09:35 Ответить
Китай - 0, Корея - 91, Сингапур - 12, Тайвань - 1.
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22.10.2020 09:44 Ответить
У китаї смертна кара можлива.. для тих,хто знаючи ,що він "ковідний" ,вийшов "поспілкуватись у люди"...

Корея,сингапур,Тайвань :
За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки - Цензор.НЕТ 4731
Американский пилот грузовой компании FedEx Брайан Дуган Йорган из Аляски был приговорен к четырем неделям тюремного заключения в Сингапуре. Он признал себя виновным в том, что оставил свой номер в отеле на три часа, чтобы купить маски и термометр, сообщает The Associated Press.
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22.10.2020 10:44 Ответить
в маршрутках и на остановках много быдлотников без масок и никто их не штрафует.
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22.10.2020 09:49 Ответить
досі ЗАКОНОМ не прописано СПОСІБ ПРАВИЛЬНОГО НОСІНННЯ МАСОК...

до виборів не ризикнули..


обмежити у праві помирати дебілів...
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22.10.2020 10:40 Ответить
Маршрутки битком набитіе.
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22.10.2020 10:45 Ответить
Так не ездь, кто тебя туда тянет?
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22.10.2020 11:59 Ответить
https://censor.net/ua/user/446970, як на мене, то бидлотники самі ті, хто носить маски тому, що в масках накопичується багато патогенної мікрофлори і вони захворюють та розносять заразу.
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22.10.2020 12:24 Ответить
Звідки "накопичується"? І яке відношення до вірусів має флора, хоч і мікро?
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22.10.2020 13:20 Ответить
ти вже вилікував кашель лазерною терапією ,"науковець" ?
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22.10.2020 15:22 Ответить
Таких быдлотников 73 % они и выбрали клоуна.... там интеллект «сватов»
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22.10.2020 17:40 Ответить
Днями повернувся з Туреччини. Тепер зрозуміло, чому в них рівень захворюваності в 6-8 разів нижче ніж в Україні (в Туреччині щоденно не більше 1600 випадків на 80 млн населення, у у нас 5000-6000 щодня на 40 млн населення): турки у міському транспорті, магазинах, готелях ВСІ носять маски і носять ПРАВИЛЬНО, і на роті і на носі!
Знімають коли їдять, п'ють чи палять.
Маски коштують дуже дешево: 50 штук від 15 лір (55 грн), тобто близько 1 грн за штуку! Крім того, в багатьох кав'ярнях та готелях х роздають безкоштовно на вході.
Дезинфектори, ясна річ, на кожному стовпі
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22.10.2020 11:12 Ответить
А в Білорусі і Швеції не носять і рівень смертності не зростає.
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.
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22.10.2020 12:25 Ответить
А в Білорусі і Швеції не носять і рівень смертності не зростає.
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.

За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки - Цензор.НЕТ 1948
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22.10.2020 15:24 Ответить
точно в Швеции не носят? Уверен?
А про данніе из Беларуси откуда ты знаешь? Фашист-лукашенко скащал? ))
Ты еще туркменистан в пример приведи...
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22.10.2020 16:13 Ответить
У нас хоч і даром будуть видавати більшість їх носити не буде так як треба. Країна героїв-пох.їстів і повної безкарності.
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22.10.2020 13:22 Ответить
В школе 18 в Ровно новые окна. Проветривай от короны... только как?
http://i.piccy.info/i9/edfad7f8f85212979682bbc0a6e3ce23/1603355443/193211/1401779/20201022_113441.jpg
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22.10.2020 11:42 Ответить
На всех окнах сняты ручки ((((((
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22.10.2020 11:43 Ответить
https://sekreta.net/zhurnalist-pobedil-tyazheluju-formu-covid-i-detalno-opisal-simptomy-bolezni/ Журналист победил тяжелую форму китайского вируса и рассказал о течение болезни
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22.10.2020 14:26 Ответить
За добу від COVID-19 померли 116 осіб, 2679 - одужали, виявлено рекордні 7053 нові випадки - Цензор.НЕТ 1290
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22.10.2020 15:26 Ответить
В Европейских странах во второй волне соотношение умерших к заболевшим 0, 8% -1% в Украине 2 % , а ситуация создроохранением на мног хуже, тоесть смертность во второй волне в 2 раза больше.
А В ТАКИХ странах как Япрния и Южная Корея да и Китай пандемии вообще нет, потому, что вовремя быстро выявляли инфекцию и лечили, в Украине же с тестами, зарплатами медиков беда, а лекарства только для депутатов.
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22.10.2020 18:59 Ответить
 
 