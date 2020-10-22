За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.

За сутки выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. В течение минувших суток умерли 116 ранее заболевших. Всего с начала пандемии умерли 6 043 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 22 октября COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4 258 человек больше, чем сутками ранее.















