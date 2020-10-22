За сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая
В Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 322 879 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) и Полтавской (580) областях.
За сутки выздоровели 2 679 пациентов, всего с начала пандемии - 134 898 человек. В течение минувших суток умерли 116 ранее заболевших. Всего с начала пандемии умерли 6 043 человека. Всего в Украине по состоянию на утро 22 октября COVID-19 болеют 181 938 человек, что на 4 258 человек больше, чем сутками ранее.
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Может бубочка надо равняться на Швецию
Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше. Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.
Если ещё и мать умерла при родах в 16 лет - средняя получается 32 года.
1)Точно, якось жили, років до 30-ти
https://censor.net/ua/user/450460 Відповідь:
2)Клише. Преспокойно и в те времена доживали и до 60 и до 80 лет и больше.
і не зв"язаний з 1 і 2) "факт", точніше СТАТИСТИЧНА ДЕМАГОГІЯ.. :
3) Средняя смертность была выше за счет того, что выше была младенческая смертность.
Страннік,свою бл..ську демагогію засунь собі в сраку /!!!!
Вся мафія на ногах. Щось в цьому не так...
//https://www.obozrevatel.com/ukr/society/ukrainsku-vaktsinu-vid-covid-19-mozhut-viprobuvati-na-lyudyah-cherez-tri-misyatsi-profesor.htm Українську вакцину від COVID-19 можуть випробувати на людях через три місяці, - професор | Суспільство | OBOZREVATEL
це спроба створення ліків... "за оригінальною технологією"....
Хоча так, різниця є, в зарплаті і пенсіях різниця колосальна!
не сообщает и у президента кружится голова от "успехов "
Корея,сингапур,Тайвань :
Американский пилот грузовой компании FedEx Брайан Дуган Йорган из Аляски был приговорен к четырем неделям тюремного заключения в Сингапуре. Он признал себя виновным в том, что оставил свой номер в отеле на три часа, чтобы купить маски и термометр, сообщает The Associated Press.
до виборів не ризикнули..
обмежити у праві помирати дебілів...
Знімають коли їдять, п'ють чи палять.
Маски коштують дуже дешево: 50 штук від 15 лір (55 грн), тобто близько 1 грн за штуку! Крім того, в багатьох кав'ярнях та готелях х роздають безкоштовно на вході.
Дезинфектори, ясна річ, на кожному стовпі
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.
А все тому, що люди спокійні і не сіпані. Тому і імунна система здоровіша.
А про данніе из Беларуси откуда ты знаешь? Фашист-лукашенко скащал? ))
Ты еще туркменистан в пример приведи...
http://i.piccy.info/i9/edfad7f8f85212979682bbc0a6e3ce23/1603355443/193211/1401779/20201022_113441.jpg
А В ТАКИХ странах как Япрния и Южная Корея да и Китай пандемии вообще нет, потому, что вовремя быстро выявляли инфекцию и лечили, в Украине же с тестами, зарплатами медиков беда, а лекарства только для депутатов.