Россия и Иран уже пытались вмешаться в американские выборы-2020, - глава Нацразведки США

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил в среду, что Россия и Иран попытались вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом сообщает агентство "Рейтер".

Информацию о российском и иранском вмешательстве в избирательный процесс подтвердили руководители Нацразведки, ФБР и сенатского Комитета по разведке.

"Мы получили подтверждение, что информация о регистрации избирателей была получена [отдельно] Ираном и отдельно Россией", - сказал Рэтклифф во время спешно организованной в среду вечером пресс-конференции.

Как сообщает телеканал АВС News, Рэтклифф заявил, что "эти данные могут быть использованы иностранными государствами в попытке передать ложную информацию зарегистрированным избирателям, которая, как они надеются, вызовет путаницу, посеет хаос и подорвет доверие людей к американской демократии".

"Мы уже имели дело с тем, что Иран рассылает поддельные электронные письма, направленные на запугивание избирателей, разжигание общественных беспорядков и нанесение ущерба президенту Трампу", - добавил Рэтклифф.

Глава разведки также обвинил Иран в распространении подложного контента, в том числе видеоролика, авторы которого утверждают, что некие люди "могут присылать поддельные бюллетени даже из-за границы".

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"Это видео и любые утверждения о таких якобы фальсифицированных бюллетенях не соответствуют действительности, - сказал Рэтклифф, - Эти действия являются отчаянными попытками [наших] отчаявшихся противников. Даже если противники будут продолжать попытки запугать или подорвать доверие [избирателей], будьте уверены, что наши избирательные системы устойчивы, и что ваши голоса защищены".

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй также выступил с заявлением, заверив американцев в том, что ФБР не потерпит попыток иностранного вмешательства в выборы и будет предупреждать американцев о любых подобных попытках.

"Если мы увидим признаки иностранного вмешательства или преступлений на федеральных выборах, мы будем проводить агрессивное расследование и работать с нашими партнерами, чтобы принять соответствующие меры, - сказал Рэй, - Вы должны быть уверены, что ваш голос имеет значение. Ранние, непроверенные утверждения об обратном следует рассматривать со здоровой долей скептицизма".

Это выступление последовало за совместным заявлением председателя сенатского Комитета по разведке, республиканца Марко Рубио и его заместителя, демократа Марка Уорнера относительно безопасности выборов.

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"Наши противники за границей стремятся посеять хаос и подорвать веру избирателей в наши демократические институты, включая избирательные системы и инфраструктуру, на которые мы полагаемся, чтобы... должным образом сообщать о волеизъявлении избирателей, - говорится в заявлении, - Они могут пытаться атаковать эти системы или просто оставлять впечатление, что они... манипулировали этими системами, чтобы подорвать их авторитет и наше доверие к ним".

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства внутренней безопасности Джон Коэн в интервью ABC News заявил, что последние события показывают, что власти "делают недостаточно для защиты нашего избирательного процесса".

"Сегодня мы узнали, что иностранные организации получили доступ к информации о регистрации избирателей и отправили запугивающие электронные письма американским избирателям с целью повлиять на то, как они будут голосовать, - заявил Коэн, - Президенту необходимо серьезно отнестись к этой угрозе и приложить усилия к прекращению распространения российской дезинформации. Он должен сказать своим союзникам на Капитолийском холме, чтобы они перестали гоняться за теориями заговоров и, вместо этого, сосредоточились на защите Америки от нападения иностранцев".