В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту, - "Укрзализныця"

На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Поезд находился в пути 19 суток. Сейчас "Укрзализныцей" ведется работа по периодичности курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частоту курсирования увеличат и отправления будут происходить по четкому графику.

Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков.

Целью "Укрзализныци" также является и разработка онлайн-сервиса, чтобы именно через электронную площадку клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.

Напоминаем, прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыли уже 13 поездов.

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