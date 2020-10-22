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В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту, - "Укрзализныця"

В Украину прибыл первый контейнерный поезд из Китая по новому маршруту, -

На станцию "Киев-Лиски" прибыл первый контейнерный поезд по новому маршруту Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В составе поезда 41 контейнер с холодильным оборудованием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Поезд находился в пути 19 суток. Сейчас "Укрзализныцей" ведется работа по периодичности курсирования поезда раз в неделю, а затем, при наличии достаточного груза, частоту курсирования увеличат и отправления будут происходить по четкому графику.

Работа над загруженностью маршрута продолжается, особенно в направлении получения дотаций из Китая для груза, чтобы условия перевозки груза были экономически привлекательными для перевозчиков.

Целью "Укрзализныци" также является и разработка онлайн-сервиса, чтобы именно через электронную площадку клиенты могли заказать контейнерное место в поезде и оплатить услугу онлайн по аналогии с приобретением билетов на пассажирские поезда.

Напоминаем, прямые контейнерные поезда из Китая в Украину по территории четырех стран начали курсировать с 8 июня 2020 года. За это время прибыли уже 13 поездов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" в первом полугодии получила 8,8 млрд грн убытка

Автор: 

Китай (2909) поезд (1024) Укрзализныця (2742)


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Топ комментарии
+7
А нахрена он крюк дает через Беларусь?
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22.10.2020 09:11
+5
Это такой шютка от Квартала. "Граница с Россией у нас на замке - пройдите в ту калиточку справа"
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22.10.2020 09:15
+5
Что-то не нравится мне новый маршрут Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В этом звене не должно быть страны оккупанта России и захватившего Лукашенком Беларуси. Это не те страны, с которыми необходимо ввести торговлю, поддерживать дружественные отношения и вообще необходимо с ними ввести визовый режим, порвать дипломатические отношения, ввести новые санкции
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22.10.2020 09:25
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Уряяяяяяяяя!
Слава мирному прєзєдєнту!
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22.10.2020 09:10 Ответить
Буратіні слава.
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22.10.2020 09:14 Ответить
ето достижение в 21 веке ?
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22.10.2020 10:06 Ответить
А нахрена он крюк дает через Беларусь?
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22.10.2020 09:11 Ответить
Ага, непонятно зачем из Казахстана переть через Минск.
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22.10.2020 09:18 Ответить
Ну возможно часть груза туда шло.
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22.10.2020 09:22 Ответить
Потому что сначала через Расею, а она уже определяет куда может (на самом деле, куда захочет его императорское вяличество Гуйло 1й) направить дальше.
При кровавом Омеляне пробивали другое направление, и даже пустили пару поездов.....а сейчас у нас мирный преЗЕдент и Рашка не агрессор, а деловой партнер..
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22.10.2020 09:30 Ответить
просто ерефія є найбільшим споживачем товарів з Китаю. Потім, вони переклеять етикетки на "сделано в раSSее" і відправлять другим поїздом в торгові мережі України.
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22.10.2020 10:55 Ответить
Вобще не вижу преймущест перед морским путем!
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22.10.2020 09:12 Ответить
вчера нашел на ютубе - корабль загружают на 20К. контейнеров.
правда жрет он не то шо поезд, но выгодней было бы.
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22.10.2020 09:19 Ответить
Контейнеровоз идёт из китайских портов в европейские около месяца.
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22.10.2020 09:41 Ответить
І лапті пропустили? Щось тут не те.
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22.10.2020 09:13 Ответить
А що вони можуть проти Китаю?
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22.10.2020 10:56 Ответить
Это такой шютка от Квартала. "Граница с Россией у нас на замке - пройдите в ту калиточку справа"
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22.10.2020 09:15 Ответить
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 1751
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22.10.2020 10:00 Ответить
Почему ни в одном сообщении об этих поездах не называется перевозчик? Кто непосредственно зарабатывает на этом маршруте? Ну произнесите уже эти три буквы, родом из страны-агрессора. Это же стратегические вещи, в отличии от шоколадок Бабаевских, о которых столько раз все отшутились.
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22.10.2020 09:23 Ответить
Что-то не нравится мне новый маршрут Китай-Казахстан-Россия-Беларусь-Украина. В этом звене не должно быть страны оккупанта России и захватившего Лукашенком Беларуси. Это не те страны, с которыми необходимо ввести торговлю, поддерживать дружественные отношения и вообще необходимо с ними ввести визовый режим, порвать дипломатические отношения, ввести новые санкции
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22.10.2020 09:25 Ответить
Ты шо?!!
Гавнокомандующий заглянул в шоколадный глаз путену и увидел там мир!
Отжэ - дрючба навек!
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22.10.2020 09:35 Ответить
Пчелы начали о чем-то догадываться?
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22.10.2020 10:38 Ответить
а в контейнерах "зеленые человечки"
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22.10.2020 09:45 Ответить
Хто-зна, можливо і новий вірус чи ще якесь гадство, тим більше, що через рашку йшов.
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22.10.2020 10:02 Ответить
Так называемый "Щелковый путь" все чаще подвергается критике и в первую очередь в ЕС. Перспективы его вксьма туманны, особено в свете меняющегося отношения к Китаю.
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22.10.2020 09:49 Ответить
офигенный поИзд "дружба"..
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22.10.2020 09:49 Ответить
почему не через Словакию по Дунаю
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22.10.2020 09:53 Ответить
А ви географію вчили? На Панамському каналі пробки в цей час великі.
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22.10.2020 11:08 Ответить
Через Грузию маршрут был лучше
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22.10.2020 09:53 Ответить
там зараз проблеми з вірменами
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22.10.2020 11:07 Ответить
Через Расию?
А как начсёт торговли на крови?
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22.10.2020 09:59 Ответить
Так поїзд з Китаю. Чи ви проти Китаю?
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22.10.2020 11:06 Ответить
Да хоть из Новой Зеландии!
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22.10.2020 12:09 Ответить
А что это мы не наблюдали на рельсах заслон из Насіння Насінченко, Соболєва и прочих пламенных борцов?
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22.10.2020 10:02 Ответить
а хіба це товари їз мацковії?
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22.10.2020 11:05 Ответить
А вони по російським залізницям безоплатно катаються? Дивина...
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22.10.2020 11:18 Ответить
Не звертай уваги на зебіла.
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22.10.2020 12:18 Ответить
От халепа! А я думав, що то Лавров підступно вивчив українську мову і ховається від всеармянського призову на захист оккупованих территорій...
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22.10.2020 12:23 Ответить
А куди ж такому командуючому заглядати як не туди!
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22.10.2020 10:04 Ответить
Лет 5 назад уже был такой проект и както по тихому исчез.
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22.10.2020 10:16 Ответить
Туфта. бОльшую часть пути поезд идет по Раше.
Это больше похоже на зраду чем на пэрэмогу.
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22.10.2020 10:54 Ответить
Оголосіть війну Пекіну.
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22.10.2020 11:09 Ответить
Китай везе свій товар, як вважає за потрібне згідно логістичного плану. І фіг шо, хто йому скаже. Ерефія головний споживач цих товарів Алі навіть створив дві великі бази на території ерефії де зберігаються товари з найбільшим попитом і звідки вони швидше надходять замовникам.
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22.10.2020 11:04 Ответить
А є інформація, що возять ці потяги?
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22.10.2020 11:41 Ответить
Купил в Китае держатель за 26 грн. 54 коп.
В Україну прибув перший контейнерний поїзд із Китаю за новим маршрутом, - "Укрзалізниця" - Цензор.НЕТ 7970

Из Китая держатель поехал в Достык, Казахстан, после в Смоленск, Россия, вчера куда-то отбыл из Бреста, Беларусь.
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22.10.2020 11:58 Ответить
О, да такой штуковиной можно и пружины с амортизаторов снимать!
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22.10.2020 12:25 Ответить
 
 