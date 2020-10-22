COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 631, Харьковщина - 627 и Одесчина - 600
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 22 октября в Киеве коронавирусом заболел 631 человек.
Общее количество инфицированных составляет 32 500 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 642 человека, за последние сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 11 304 пациента, за минувшие сутки - 189.
По состоянию на 22 октября количество активных больных в Киеве составляет 20 554 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попалиХарьковская и Одесская области.
Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 627 человек. Общее количество заболевших - 30 899. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 472 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 989 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 24 438.
На Одесчине коронавирусом заболели 600 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 557 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 311 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 16 976 человек.
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Важно то - скока бабла получает Гепщина из-за ковидщины.
Гепа же не гепой сделан а пальцем....
Кличко подал пример - кричать шо у нас тут швах(давай дэнги), а Гепа же тоже не гепой сделан
и так и так оно пойдет на лавочки за 15К.(шт.)
ну так че мне напрягаться и думать - а куда и что пошло то?
да, я могу бегать и кричать шо воруют(до первого "дубинала" по башке во дворе)
Смысл то? отсюда надо только валить похрен куда.
надеюсь, норм. вы понял?
ибо я читал про УПА, и вот - воевали против немцев, которые били красную падать, а теперь - посм фотографии тюрьмы на Лонцкого.
Понял? Поэтому мне нахрен не надо эти области. Хотя УПА была и на Днобассе. И я читаю Антиколорадоса, но я х.з. че ты за мной следишь то - поэтому и развернуто ответил(и да, я не нацист, хотя щас читаю, вот - http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler )
много мона думать, но совок - это худшее шо было в мире. и ненавижу всех кто за совок был. даже мой дед. грил - ленин великий человек мол(кстати, Невзоров грит то же самое)
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?