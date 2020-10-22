COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 631, Харьковщина - 627 и Одесчина - 600

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 22 октября в Киеве коронавирусом заболел 631 человек.

Общее количество инфицированных составляет 32 500 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 642 человека, за последние сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 11 304 пациента, за минувшие сутки - 189.

По состоянию на 22 октября количество активных больных в Киеве составляет 20 554 человек.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попалиХарьковская и Одесская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 627 человек. Общее количество заболевших - 30 899. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 472 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 989 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 24 438.

На Одесчине коронавирусом заболели 600 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 557 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 311 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 16 976 человек.