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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 631, Харьковщина - 627 и Одесчина - 600

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Киев - 631, Харьковщина - 627 и Одесчина - 600

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 22 октября в Киеве коронавирусом заболел 631 человек.

Общее количество инфицированных составляет 32 500 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 642 человека, за последние сутки - 15. С начала эпидемии выздоровели 11 304 пациента, за минувшие сутки - 189.

По состоянию на 22 октября количество активных больных в Киеве составляет 20 554 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 116 человек, 2 679 - выздоровели, выявлены рекордные 7 053 новых случая

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попалиХарьковская и Одесская области.

Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 627 человек. Общее количество заболевших - 30 899. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 472 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 989 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 24 438.

На Одесчине коронавирусом заболели 600 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 557 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 311 человек, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 3 270 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 16 976 человек.

карантин (16729) Киев (25466) Одесская область (3542) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
А раньше были туристы, заробитчане, шашлыки на природе, попы - всего и всех не перечислишь. Какая категория следующая?
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22.10.2020 09:29
+1
Так дай им интернет всем?
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?
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22.10.2020 09:55
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Так, на Харьковщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 627 человек. Общее количество заболевших - 30 899. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 472 человека, за сутки - 10. С начала эпидемии выздоровели 5 989 пациентов. Количество активных больных на Харьковщине - 24 438. Источник: https://censor.net/ru/n3226273\\\\\\\\

Важно то - скока бабла получает Гепщина из-за ковидщины.
Гепа же не гепой сделан а пальцем....
Кличко подал пример - кричать шо у нас тут швах(давай дэнги), а Гепа же тоже не гепой сделан
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22.10.2020 09:16 Ответить
А сколько получает Черновицкая, Львовская, Тернопольская и т.д. тебе не важно?
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22.10.2020 09:36 Ответить
нет.
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22.10.2020 09:42 Ответить
Не удивлён.
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22.10.2020 09:45 Ответить
братан, а шо изменится если мне будет интересно куда этот, Садовой и Городовой дели бабло шо выложил Киев?
и так и так оно пойдет на лавочки за 15К.(шт.)
ну так че мне напрягаться и думать - а куда и что пошло то?
да, я могу бегать и кричать шо воруют(до первого "дубинала" по башке во дворе)
Смысл то? отсюда надо только валить похрен куда.
надеюсь, норм. вы понял?
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22.10.2020 09:50 Ответить
В новостях про "те" области ты обычно молчишь, бро.
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22.10.2020 09:52 Ответить
мне они не интересны.
ибо я читал про УПА, и вот - воевали против немцев, которые били красную падать, а теперь - посм фотографии тюрьмы на Лонцкого.
Понял? Поэтому мне нахрен не надо эти области. Хотя УПА была и на Днобассе. И я читаю Антиколорадоса, но я х.з. че ты за мной следишь то - поэтому и развернуто ответил(и да, я не нацист, хотя щас читаю, вот - http://rushist.com/index.php/toland-adolf-gitler )

много мона думать, но совок - это худшее шо было в мире. и ненавижу всех кто за совок был. даже мой дед. грил - ленин великий человек мол(кстати, Невзоров грит то же самое)
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22.10.2020 10:01 Ответить
Студенти та школярі є тією ланкою, яка найбистріше передає коронавірус. Орган місцевого самоврядування проігнорували рекомендації МОН України і не перевели школи на дистанційну форму навчання, а з гуртожитків студентів так і не відсилили. Ось і маємо жаливий результат.
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22.10.2020 09:21 Ответить
Поки грім не вдарить... Геніальною була людина яка сказала це.
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22.10.2020 09:24 Ответить
А раньше были туристы, заробитчане, шашлыки на природе, попы - всего и всех не перечислишь. Какая категория следующая?
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22.10.2020 09:29 Ответить
Так дай им интернет всем?
что значит - "не перевели" то? бабло есть шоп переводить? Тогда выдать каждому студику по планshitу и подключку к интернету.
чего за свой счет кто-т о должен страдать то?
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22.10.2020 09:55 Ответить
 
 