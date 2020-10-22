За сутки коронавирус выявили у 306 детей и 354 медиков, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 322 879 человек. Из них 19 452 ребенка, а также 20 528 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас очередной рекорд. За минувшие сутки заболели 7 053 человека. Из них 306 детей, а также 354 медицинских работника. Были госпитализированы 924 человека. За последние сутки в Украине зафиксировали 116 летальных случаев. В то же время выздоровели 2 679", - отметил глава Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболели 322 879 человек. Из них 19 452 ребенка, а также 20 528 медицинских работников. Всего выздоровели 134 898 пациентов, а летальных случаев - 6 043.
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Volodymyr Krasnoholovets #468180
показать весь комментарий22.10.2020 09:58 Ответить Мне нравится 0
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