Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко

Нынешняя избирательная кампания в Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений, полиция готова обеспечить правопорядок на местных выборах, оставаясь вне политики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных громадах - там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты", - отметил глава Нацполиции.

По словам Клименко, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений по правонарушениям, связанным с избирательным процессом.

"Составлены почти 1,5 тысяч административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств", - добавил глава Нацполиции.

Клименко подчеркнул, что для нынешней избирательной кампании наиболее типичными нарушениями являются является подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.

Но в то же время, полицейские будет работать только в рамках своих полномочий.

"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", - добавил Клименко.

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