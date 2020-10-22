Нынешние местные выборы в принципе "проблемные", самая "грязная игра" идет в больших городах и ОТГ, - глава Нацполиции Клименко
Нынешняя избирательная кампания в Украине отличается большим количеством манипуляций и правонарушений, полиция готова обеспечить правопорядок на местных выборах, оставаясь вне политики.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в блиц-интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
"Все читают новости, видят сообщения полиции и понимают, что эти выборы в принципе "проблемные". Правонарушений, манипуляций и спекуляций очень много. Нужно понимать, что самая "грязная игра" идет в больших городах и объединенных территориальных громадах - там, где сферы влияния сильны, там и мощнее кандидаты борются за голоса избирателей. Не всегда честным путем, но полиция начеку – пресекаем и документируем сразу такие моменты", - отметил глава Нацполиции.
По словам Клименко, полицейские уже зафиксировали более 6,5 тыс. заявлений по правонарушениям, связанным с избирательным процессом.
"Составлены почти 1,5 тысяч административных протоколов, а следователи открыли 508 уголовных производств", - добавил глава Нацполиции.
Клименко подчеркнул, что для нынешней избирательной кампании наиболее типичными нарушениями являются является подкуп избирателей, препятствование осуществлению избирательного права, массовая смена места жительства.
Но в то же время, полицейские будет работать только в рамках своих полномочий.
"На выборах мы задействуем практически весь личный состав. Плюс будут приданные силы – курсанты высших учебных заведений системы МВД. Это огромный пласт работы: более 30 тысяч ТИК и УИК будут под охраной полиции", - добавил Клименко.
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Зеленый кагал усложнил процедуру выборов в местные советы до такой степени, что пересiчному громадянину и «мохеровым беретам» в кабинку для голосования надо предоставлять консультанта.
В большинстве населенных пунктов избиратели получат четыре бюллетеня для голосования за власть разных уровней.
Пять бюллетеней получат избиратели Житомира, Кривого Рога, Кропивницкого, Полтавы, Херсона. Они дополнительно будут выбирать представителей в районные в городе советы. В общей сложности на заполнение вороха бланков уйдёт не менее пяти минут. Это приведет к большим очередям к урнам.
Поэтому рекомендуем брать с собой на избирательные участки термосы с кавой и раскладные рыбацкие стульчики. Голосовать будем за «Европейскую Солидарность».
Мой бывший сосед - коммунист многократно был Председателем участковой избирательной комиссии. «Беспредел» достиг наивысшей точки, когда избирали президентом Украины Виктора Януковича. Приблизительно за час до закрытия избирательного участка в помещение вошла группа боевиков одетых в одинаковые черные кожаные куртки с битами в руках. Наблюдателей поставили лицом к стене и приказали «не дёргаться».
Самый рослый бандит оттолкнул Председателя от его рабочего места и сгрёб в охапку чистые бюллетени. За свободным столом братва быстро поставила «галочки» против «кого надо» и пачкой бросили бюллетени в урну.
Спустя много лет после этого случая, сосед, проживающий сейчас в Бруклине, с которым я продолжаю общаться, написал мне: «Я 10 лет занимался выборами, но разобраться в нынешних требованиях к избирателям «зеленой команды» не могу».
По всей вероятности, это сделано умышленно, чтобы «отсечь» от участия в выборном процессе наиболее активных проевропейских граждан и нищих кандидатов.
Например, кандидат в мэры города, где избирателей насчитывается менее 75 тысяч, должен внести залог примерно 4700.00 гривен. Таких денег в кошельках евреев Атика Рабиновича и у Евгения Червоненко нет. Значит, они пролетают, как «фанера над Парижем».