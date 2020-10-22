Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана
Руководство Армении своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть.
Об этом заявил МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна что карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения.
"Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не привлекаясь к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть", - говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство указывает на, что единственный способ урегулирования конфликта на долгосрочной основе и устранения напряженности в регионе заключается в соблюдении норм международного права, в нерушимости международно признанных границ государства и в их уважении.
"Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров", - отмечает МИД.
Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.
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Реально там *смешались в кучу кони, люди, пулеметы*.
З самого початку вірменам та айзербаджанцям треба було мирним шляхом вирішувати статус проживаючих вірмен на ЗАКОННІЙ азербайджанській території (ну так карта лягла, заслуга совка). Не треба їм було згадувати велику вірменію, може комусь ще закортить, наприклад монголам, римлянам. Відкатувати кордони на тисячоліття назад! Індіанці майя теж прагнуть повернути імперію та її кордони до приходу кортеса)))
Вірмени вирішили питання кардинально, тепер збирають каміння.
Міждержавні домовленості, згруповані в кілька розділів: В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав;
У військово-політичній сфері: узгодження заходів зміцнення довіри у військовій області (попередні повідомлення про військові навчання і великі пересування військ, присутність спостерігачів на військових навчаннях); мирне врегулювання суперечок;
В економічній сфері: узгодження основних сфер співробітництва в галузі економіки, науки і техніки та захисту навколишнього середовища;
В гуманітарній сфері: узгодження зобов'язань з питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав людини і основних свобод, в тому числі свободи пересування, контактів, інформації, культури та освіти, право на працю, право на освіту і медичне обслуговування.
Если после выхода Азербайджана на свою границу Армения продолжит войну, ОДКБ будет спасать от наступления азербайджанской пехоты, но не от ударов дронов по технике. Будет спасать какое-то время. Но за это время армяне окончательно разъедутся из страны, потому как незачем защищать то, где не хотят жить.