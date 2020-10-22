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Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана

Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана

Руководство Армении своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть.

Об этом заявил МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна что карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения.

"Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не привлекаясь к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть", - говорится в заявлении МИД.

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Внешнеполитическое ведомство указывает на, что единственный способ урегулирования конфликта на долгосрочной основе и устранения напряженности в регионе заключается в соблюдении норм международного права, в нерушимости международно признанных границ государства и в их уважении.

"Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров", - отмечает МИД.

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Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.

Азербайджан (790) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+20
Я уверен на все 100% шо УКРАИНЦЫ ОСВОБОЖДЯТ КРЫМ И ЧАСТ ДОНБАССА ОТ ванючего русского мира !!! КРЫМ И ДОНБАСС ЦЕ УКРАИНА !!!
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22.10.2020 09:42
+19
Я слежу за комментариеми с 27 сентябра как УКРАИНЦЫ поддерживает ПРАВДУ И АЗЕРБАЙДЖАН.Я МАЙДАНЕЦ ! Спасибо УКРАИНА ЗА ТО ШО ВЫ ЕСТ ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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22.10.2020 09:40
+12
нечего там делить - Карабах это Азербайджан
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22.10.2020 09:48
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Армяшки хитрые и навряд ли пойдут массово погибать из-за Карабаха .
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22.10.2020 09:34 Ответить
армяне свободные , решили в пропасть , пусть идут в пропасть
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22.10.2020 10:12 Ответить
А чо армяне так за Карабах держатся? Там чо природных ресурсов много типа нефти и газа. Или оттуда лучше видно Арарат?
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22.10.2020 09:35 Ответить
Ну це їхні етнічні території. Ну принаймні останню тисячу років..(..
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22.10.2020 10:24 Ответить
Досить спірне твердження.
Реально там *смешались в кучу кони, люди, пулеметы*.
З самого початку вірменам та айзербаджанцям треба було мирним шляхом вирішувати статус проживаючих вірмен на ЗАКОННІЙ азербайджанській території (ну так карта лягла, заслуга совка). Не треба їм було згадувати велику вірменію, може комусь ще закортить, наприклад монголам, римлянам. Відкатувати кордони на тисячоліття назад! Індіанці майя теж прагнуть повернути імперію та її кордони до приходу кортеса)))
Вірмени вирішили питання кардинально, тепер збирають каміння.
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22.10.2020 12:05 Ответить
родовые базары у них там )
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22.10.2020 10:44 Ответить
Я слежу за комментариеми с 27 сентябра как УКРАИНЦЫ поддерживает ПРАВДУ И АЗЕРБАЙДЖАН.Я МАЙДАНЕЦ ! Спасибо УКРАИНА ЗА ТО ШО ВЫ ЕСТ ! СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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22.10.2020 09:40 Ответить
Азербайджан явно выигрывает по всем статьям и в дипломатической плоскости тоже. Армения паникует, а паниковать нечего надо просто без базар отдать "нажитые" в 90-е при помощи российский кукловодов чужие семь районов , а потом садится за стол переговоров и уже делить по честному Карабах.
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22.10.2020 09:41 Ответить
нечего там делить - Карабах это Азербайджан
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22.10.2020 09:48 Ответить
Там есть о чем переговоры вести, ведь в Карабахе армяне живут, гуманитарные коридоры, компенсации мирным жителям сроки вывода войск и т.д. Иначе проблему не решить.
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22.10.2020 09:55 Ответить
Ну, вони мали на це три десятиліття, пропонуєте ще тридцять років балакати?
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22.10.2020 10:24 Ответить
Армяне либо получают паспорт Азербайджана и получают всю полноту прав граждан Азербайджана, либо снимаются и едут назад в Армению. Стола переговоров тут нет
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22.10.2020 10:54 Ответить
Ага прям в окопе получают паспорт.) Переговоры неизбежны и они уже на пороге. Армения вернет 7 районов, а Карабах сложно сказать, как решат, скорей всего будет формально Айзебаржанским как Чечня в РФ. Умные люди кажуть, что все решат тайные договоренности Эрдогана и Хутина да по другому и быть не может.
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22.10.2020 12:21 Ответить
я не говорю за комбатантов, воюющие сами ********. Формальностей там не будет, оставить формальности это как если б казламордых ввести миротворцами. Типа предложат самим выехать или депортируют т.к. нет оснований для законного нахождения на территории Азербайджана
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22.10.2020 12:26 Ответить
Я уверен на все 100% шо УКРАИНЦЫ ОСВОБОЖДЯТ КРЫМ И ЧАСТ ДОНБАССА ОТ ванючего русского мира !!! КРЫМ И ДОНБАСС ЦЕ УКРАИНА !!!
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22.10.2020 09:42 Ответить
Логічно все викладено. Спочатку дотримання принципів міжнародного права про непорушність державних кордонів, а вже потім "історічєская справедливість" (з якого часу вона повинна починатись ????).
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22.10.2020 09:44 Ответить
Я не хотел тут напесат в поддершку Азербайджана-Я же АзероБандеровец.УКРАИНЦЫ вы и так все пишети тут в поддершку Азербайджана и за ПРАВО БЫТ СВОБОДЕН !!
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22.10.2020 09:46 Ответить
Заключний акт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84 Наради з безпеки і співробітництва в Європі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe), також відомий як Гельсинський заключний акт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Helsinki Final Act), Гельсінські угоди (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Helsinki Accords) або Гельсинська декларація (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Helsinki Declaration) - документ, підписаний главами 35 держав у столиці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Фінляндії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96 Гельсинкі 30 липня - https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 .

Міждержавні домовленості, згруповані в кілька розділів: В міжнародно-правовій сфері: закріплення політичних і територіальних підсумків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни , виклад принципів взаємовідносин між державами-учасниками, в тому числі принципу непорушності кордонів; територіальна цілісність держав; невтручання у внутрішні справи іноземних держав;

У військово-політичній сфері: узгодження заходів зміцнення довіри у військовій області (попередні повідомлення про військові навчання і великі пересування військ, присутність спостерігачів на військових навчаннях); мирне врегулювання суперечок;

В економічній сфері: узгодження основних сфер співробітництва в галузі економіки, науки і техніки та захисту навколишнього середовища;

В гуманітарній сфері: узгодження зобов'язань з питань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8 прав людини і основних свобод, в тому числі свободи пересування, контактів, інформації, культури та освіти, право на працю, право на освіту і медичне обслуговування.
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22.10.2020 09:48 Ответить
Предет время когда один скажет Слава Украине ,а миллионы ему ответят ГЕРОЯМ СЛАВА !!!С.Бандера (этот ден на тупил в 2013 году в МАЙДАНЕ -это мае личное мнение)
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22.10.2020 09:51 Ответить
Там же вроде как армяне жили постоянно в своём большинстве... Не ну это ваше дело канешно...
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22.10.2020 10:28 Ответить
наступил * звените
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22.10.2020 09:53 Ответить
Мирный план для Карабаха простой, гораздо проще чем будет для ЛДНР. Официально Армения с Азербайджаном не воюет, НКР вообще официально не существует. Армия Азербайджана вывешивает флаг над Ханкенди, и тут оказывается, что капитуляцию подписывать некому, и вообще армян там нет, наверное все уехали на заработки. Есть международно признанная территория Азербайджана, после восстановления контроля над ней земли возвращают семьям, бежавшим оттуда тридцать лет назад. Остальное раздают бойцам и семьям погибших. Для скорейшего восстановления после тридцатилетней разрухи вводится временный особый статус с льготным налогообложением на 10-20 лет.

Если после выхода Азербайджана на свою границу Армения продолжит войну, ОДКБ будет спасать от наступления азербайджанской пехоты, но не от ударов дронов по технике. Будет спасать какое-то время. Но за это время армяне окончательно разъедутся из страны, потому как незачем защищать то, где не хотят жить.
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22.10.2020 09:57 Ответить
Пашинян в панічній істериці перед лицем очевидної вже для всіх поразки Вірменії намагається кинути не убій ще більше вірмен. Замість того, щоб домовитися проприпинення вогню й покроковий вивід залишків вірменської армії з Карабаху - він закликає до створення чогось на кшалт вірменського "фолькштурму". Хапається за соломинку в сподіванні, що жінки , підлітки й дідусі з АК74 в руках зроблять те, на що виявилася неспроможною вірменська армія. Складається враження, що цей істерик - ідучи до дна та пекла- намагається прихопити з собою побільше людських життів.
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22.10.2020 10:16 Ответить
ары помнят османскую резню... сейчас они в афекте... понимают. что резня будет и в карабахе... я им сочувствую..., но это не дает права арам занимать чужую, айзерскую территорию.
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22.10.2020 11:38 Ответить
Та действительно! Ну встретились бы Самвелы и Гургены с Рафиками и Хачиками где-нибудь на живописном перевале, по-братски отхонинговали бы брат брату волосатые выхлопухи и всего делов...
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22.10.2020 11:47 Ответить
Чем больше военное превосходство - тем громче заявления о приверженности к миру.
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22.10.2020 11:51 Ответить
Чим більше буде знищено окупантів і чим сильніше підірвана економіка агресора , тим швидше будуть звільнені окуповані території і закінчиться війна . Закон природи .
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22.10.2020 13:00 Ответить
Причому економіку ворога підривати можна не тільки військовими методами, а і економічними, політичними, ідеологічними. От тільки наша нинішня влада (та і попередня) ці методи зовсім не використовує у боротьбі з російськими окупантами. Ну хіба що воду в Крим відключили. І це все. А цього замало.
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22.10.2020 13:24 Ответить
 
 