Руководство Армении призывами к войне втягивает свой народ в пропасть, - МИД Азербайджана

Руководство Армении своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть.

Об этом заявил МИД Азербайджана в ответ на заявление премьер-министра Армении Николы Пашиняна что карабахский вопрос на данном этапе не имеет дипломатического решения.

"Руководство Армении, не испытывая на себе никакого давления и не привлекаясь к ответственности за многочисленные преступления, совершенные до сих пор в рамках агрессивной политики против Азербайджана, своими безответственными заявлениями и действиями втягивает свой народ в пропасть", - говорится в заявлении МИД.

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Внешнеполитическое ведомство указывает на, что единственный способ урегулирования конфликта на долгосрочной основе и устранения напряженности в регионе заключается в соблюдении норм международного права, в нерушимости международно признанных границ государства и в их уважении.

"Говоря об отсутствии дипломатического решения конфликта, Пашинян открыто признал, что Армения продолжает агрессивную политику, и нынешнее руководство этой страны не заинтересовано в урегулировании конфликта путем переговоров", - отмечает МИД.

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Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянский народ только с оружием в руках сможет добиться приемлемого для себя решения карабахского конфликта.