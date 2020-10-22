Украина является "краеугольным камнем" в противостоянии за Черное море, - генерал США Ходжес

Украина, которая пока не является членом НАТО, играет ключевую роль в противостоянии между Востоком и Западом в Черноморском регионе и является важным партнером для США и Североатлантического альянса.

Об этом заявил во время прямого включения Вашингтон-Киев в среду бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина, конечно, хоть и не союзник (по НАТО. - Ред.), но она "краеугольный камень" Черноморского региона - посмотрите только на карту. Я думаю, что регион Черного моря является непосредственным котлом противостояния - это место, за которое мы должны бороться ", - отметил бывший американский командующий в Европе.

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Он подчеркнул, что Россия прилагает все усилия, чтобы укрепить свое военно-политическое влияние в Черном море, превратив Крым в военную базу и создав препятствия для присоединения новых стран региона к НАТО.

"Кремль не может накладывать вето на решения, быть ли Украине или Грузии в НАТО. Грузия уже должна была быть в Альянсе, и я убежден, что Украина также станет его частью", - отметил Ходжес.

При этом он отметил, что Украине нужно довести состояние Вооруженных сил до стандартов НАТО, и это потребует немало усилий.

"Конечно, членство Украины в НАТО - не быстрое дело, для этого еще нужно время", - подчеркнул Ходжес, добавив, что это время обязательно наступит.

Он напомнил, что когда-то и сам не думал о возможности объединения Восточной и Западной Германии, но это произошло, поскольку сами немцы вместе с союзниками верили в это и прилагали совместные усилия.

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"Итак, я думаю, мы имеем долгосрочную перспективу по Крыму, это стратегически важно. Тот факт, что США никогда не признавали незаконной аннексии Литвы, Латвии и Эстонии, является хорошей моделью. Поэтому и нам нужно поступать так же в случае Крыма", - заметил бывший высокопоставленный генерал.

Он подчеркнул важность не признавать легитимности никаких действий России на полуострове и объявлять контрабандными все суда, выходящие из крымских портов.

"Мы также должны иметь уверенность, что они (россияне - ред.) не смогут установить ни одной единицы ядерного оружия в Крыму или использовать полуостров как плацдарм, с которого они распространяют свою преступную активность", - отметил Ходжес, напомнив о вмешательстве РФ в ситуацию в Сирии, странах Кавказа, Ливии.

Он еще раз выразил уверенность, что Украина со временем вернет полуостров.