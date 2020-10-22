Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях на местных выборах: Ваше заявление в полицию, СБУ или ГБР может многое изменить. ВИДЕО
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать в правоохранительные органы о попытках подкупа избирателей и других нарушениях избирательного законодательства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.
"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", - подчеркнула Венедиктова.
По словам генпрокурора, в течение этой избирательной кампании по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, касающихся подготовки и проведения местных выборов, по состоянию на 21 октября начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства.
"В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, но и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосейства" во всех его проявлениях", - добавила Венедиктова.
"Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах. Реагировать на все сигналы, обеспечить свободное волеизъявление, нивелировать любые преступные проявления, привлечь к ответственности всех причастных - это уже задача органов правопорядка", - подытожила генеральный прокурор.
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Зашел, посмотрел....Отдельного раздела по международной аккредитации нет! Инфа валяется исключительно среди новостей....Единственное что нашел https://www.cvk.gov.ua/novini/shist-mizhnarodnih-organizatsiy-ta-tri-inozemnih-derzhavi-akreditovano-dlya-sposterezhennya-na-mistsevih-viborah.html Шість міжнародних організацій та три іноземних держави акредитовано для спостереження на місцевих виборах
Там про 205 наблюдателей! А теперь, давайте разделим количество избирательных участков на 205 и поржем!
И тут есть 3 момента которые вы не учитываете:
1. Сидеть они будут, не то что не на всех участках, но и не во всех городах!!! Половина наверное вообще сосредоточится в Киеве
2. Организации там разные и делить участки между собой, они не будут и вполне может на одном участке оказаться 6 наблюдателей от разных организаций
3. Некоторые из эти организаций "международные" только потому, что зарегистрированы за пределами Украины, а по факту....
Представники цієї ліги і замутили це опитування.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y14WLd6YFY
Нет? А шо так?
Но, Венидиктовой, как доктору юридических наук, проФФесору - это знать не дано!
1-й заст. глави офісу Зеленського Трофімов обвінчався в РПЦвУ (московський патріархат).
Очільник СБУ Баканов відвідує чекістську церкву, де моляться за російське військо.
Зеленський нагороджує попів МП орденами під час пандемії, завдяки яким зараза і поширюється.
Решта оточення Зеленського або віруючі МП, або іудеї, або атеїсти.
некий Зеленский, незаконнно захвативший власть в Украине посредством дешевых обещаний, планирует провести масштабную агитацию за своих клоунов и парикмахеров в виде опроса
Народ сам должен предлагать - через своих представителей, которых он выберет на выборах.
https://www.youtube.com/watch?v=Q40lf2HwLVc
зебилы, добро пожАловаться в цЫрк.. дебилы-экспериментаторы
Генпрокурору Венедиктовой И.
Человек, выдающий себя за преЗедента, принял решение, в нарушение Конституции, провести незаконный опрос на избирательных участках.
Учитывая, что он неоднократно нарушал Законы Украины (фальсифицировал свои декларации о доходах, неоднократно уклонялся от мобилизации, незаконно использовал бюджетные средства для своего проживания на госдаче и т.п.), прошу признать его рецидивистом в составе ОПГ под названием "ОП".
22.10.2020 г.
Представники Слуг народу відкрито розносять пакети із подарунками і ніхто цього не бачить. Ні поліція, ні СБ... а Генпрокурор, яка порушила Закон і заселилась у резиденцію для президента, візьме і побачить?
У думающих людей это вызывает отвращение.
Опросные листы брать и использовать "по назначению".
И ей хватает совести призывать "обращаться"?
Люди, будьте бдительны!
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО
https://vesti-ua.net/novosti/politika/161591-v-set-vylozhili-dokumenty-podtverzhdayuschie-nalichie-rossiyskih-pasportov-u-andreya-palchevskogo.html
гр Зеленский собирается во время выборов провести незаконную агитацию за партию "слуга народа"
Прошу не допустить этого
И шо? Где посадки?