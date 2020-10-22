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Новости Местные выборы-2020
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Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях на местных выборах: Ваше заявление в полицию, СБУ или ГБР может многое изменить. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать в правоохранительные органы о попытках подкупа избирателей и других нарушениях избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.

"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, в течение этой избирательной кампании по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, касающихся подготовки и проведения местных выборов, по состоянию на 21 октября начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства.

"В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, но и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосейства" во всех его проявлениях", - добавила Венедиктова.

"Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах. Реагировать на все сигналы, обеспечить свободное волеизъявление, нивелировать любые преступные проявления, привлечь к ответственности всех причастных - это уже задача органов правопорядка", - подытожила генеральный прокурор.

Также читайте: Члены избиркомов на спецучастках в больницах смогут бесплатно пройти ПЦР-тестирование, - ЦИК

Автор: 

местные выборы (2752) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+41
Доношу - під час виборів планується широкомасштабна антиконституційна акція - незаконне опитування, ініційоване гр.Зеленським і партією Слуга Народу.
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22.10.2020 09:55
+15
принцесса херова из замка...
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22.10.2020 09:57
+15
Не вопрос - хватайте ЗЕ за проведение агитации СН в виде опроса во время выборов.

Нет? А шо так?
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22.10.2020 09:59
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Доношу - під час виборів планується широкомасштабна антиконституційна акція - незаконне опитування, ініційоване гр.Зеленським і партією Слуга Народу.
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22.10.2020 09:55 Ответить
Думаю в полицию, уже поступила директива, не реагировать на сообщения о незаконной агитации возле избиркомов
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22.10.2020 10:02 Ответить
Треба звертатися не у поліцію, а до міжнародних спостерігачів, які можуть дати оцінку виборам таку, що їхні уряди їх просто не визнають, а отже зелені про трангі і кредитування, можуть зпюабути. А вже до поліції нехай міжнародні спостерігачі звертаються.
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22.10.2020 10:20 Ответить
каких " міжнародних спостерігачів"? Это ж местные выборы
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22.10.2020 20:05 Ответить
Ну і? ☺️ Дивимося олігарх-ТВ? А самому зайти на сайт ЦВК і там прочитати, скільки вже зареєстровано саме міжнародних спостерігачів так важко, чи так ліньки?
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22.10.2020 20:24 Ответить
Ну і ?!
Зашел, посмотрел....Отдельного раздела по международной аккредитации нет! Инфа валяется исключительно среди новостей....Единственное что нашел https://www.cvk.gov.ua/novini/shist-mizhnarodnih-organizatsiy-ta-tri-inozemnih-derzhavi-akreditovano-dlya-sposterezhennya-na-mistsevih-viborah.html Шість міжнародних організацій та три іноземних держави акредитовано для спостереження на місцевих виборах
Там про 205 наблюдателей! А теперь, давайте разделим количество избирательных участков на 205 и поржем!
И тут есть 3 момента которые вы не учитываете:
1. Сидеть они будут, не то что не на всех участках, но и не во всех городах!!! Половина наверное вообще сосредоточится в Киеве
2. Организации там разные и делить участки между собой, они не будут и вполне может на одном участке оказаться 6 наблюдателей от разных организаций
3. Некоторые из эти организаций "международные" только потому, что зарегистрированы за пределами Украины, а по факту....
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23.10.2020 10:19 Ответить
А навіщо потрібна їхня присутність у всіх містах на всіх дільницях? 😮 І навіщо потрібна їхня консолідована заява? Достатньо одного Києва і ще одного обласного центру і достатньо висновку про порушення виборчого законодавства лише однієї, але авторитетної організації. Тому не сперечайтеся там, де ви не праві. 😊
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23.10.2020 11:12 Ответить
Тоша Геращенко заявил, что полиция будет препятствовать срыву проведения опроса ЗЕбилами.
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22.10.2020 10:40 Ответить
Раджу звернутись до Ліги сексуальних реформ!
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22.10.2020 10:08 Ответить
А який сенс?
Представники цієї ліги і замутили це опитування.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=2y14WLd6YFY
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22.10.2020 10:36 Ответить
Як тільки побачу на своїй дільниці опитувачів від Зеленського і поряд мєнтів, що їх "не помічають", то зразу телефоную в ДБР 068 966 70 09 по Вайберу.
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22.10.2020 13:04 Ответить
принцесса херова из замка...
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22.10.2020 09:57 Ответить
Не вопрос - хватайте ЗЕ за проведение агитации СН в виде опроса во время выборов.

Нет? А шо так?
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22.10.2020 09:59 Ответить
Так уже все сообщают -- незаконное действо с "опросом" бубочки. Когда меры принимать будете?
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22.10.2020 10:00 Ответить
Сомневаюсь что Бенядиктова будет наказывать слуг урода . Скорее накажет тех , кто на них будет жаловаться .
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22.10.2020 10:00 Ответить
100% специально делают, чтобы проще было искать.
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22.10.2020 10:41 Ответить
Если составить, на всякий случай, потешный расстрельный список предателей Украины, то Венедиктова рискует попасть в первую пятерку с такими чудными соседями как Портнов, Ермак и как знать может и Коломойский. Я подчеркивая список "потешный", достаточно так называемой гражданской казни на Майдане под свист и улюлюканье революционных масс. (шутка, недостаточно))
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22.10.2020 10:02 Ответить
Подкуп избирателей, незаконный опрос, агитацию с использованием админресурса надо пресекать еще ДО выборов!
Но, Венидиктовой, как доктору юридических наук, проФФесору - это знать не дано!
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22.10.2020 10:03 Ответить
Було б весело, якби заспамили 102 повідомленнями про незаконне зелене опитування в день виборів...
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22.10.2020 10:04 Ответить
Тупая с@ка играет в активность на абсолютно левой для неё теме.
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22.10.2020 10:05 Ответить
Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях на местных выборах: Ваше заявление в полицию, СБУ или ГБР может многое изменить - Цензор.НЕТ 6172
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22.10.2020 10:06 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13268686.html Чужинська пошесть.

1-й заст. глави офісу Зеленського Трофімов обвінчався в РПЦвУ (московський патріархат).
Очільник СБУ Баканов відвідує чекістську церкву, де моляться за російське військо.
Зеленський нагороджує попів МП орденами під час пандемії, завдяки яким зараза і поширюється.
Решта оточення Зеленського або віруючі МП, або іудеї, або атеїсти.

Венедіктова закликала українців повідомляти про порушення на місцевих виборах: Ваша заява в поліцію, СБУ або ДБР може багато чого змінити - Цензор.НЕТ 5297
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22.10.2020 10:10 Ответить
Коррупция на каждом углу ! Но это наверно для неё неинтересно.
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22.10.2020 10:10 Ответить
Повідомляю- опитування зе це пряме порушення Закону про вибори. Попередьте злочин!
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22.10.2020 10:15 Ответить
Сообщаю:

некий Зеленский, незаконнно захвативший власть в Украине посредством дешевых обещаний, планирует провести масштабную агитацию за своих клоунов и парикмахеров в виде опроса
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22.10.2020 10:33 Ответить
Шо не представитель власти, то лицемер. Основная черта нашего политикума
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22.10.2020 10:35 Ответить
При таком ухудшении ситуации с ковидом устраивать голосование - это преступление. После выборов вангую полный писец в Украине. Я лично рисковать не собираюсь. Тем более в моем районе кандидаты - сплошные уроды. Хватит с меня гнусавого еврея президента. Был сначала в моем городе вроде нормальный мэр, но через год стал таким же вором, как и предыдущий. Меня на смарт-приставке уже задолбала дебильная предвыборная реклама в ютубе. Может после выборов можно будет спокойно посмотреть телевизор. Один плюс - заасфальтировали мой двор и наставили лавочек и детских качелей за наш счет.
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22.10.2020 10:40 Ответить
Выборы должны состояться при соблюдении жестких мер безопасности. А ты, гнида подрейтузная, работаешь на ЗЕлуп, потому как только они заинтересованы в срыве выборов (пролетают изрядно во многих местах), чтобы еще как минимум полгода грабить и сдавать Украину паРаше. А там еще раз накидают статистику и еще раз перенесут - и так до бесконечности.
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22.10.2020 10:45 Ответить
Расскажи это тем, кто подыхает сейчас в больницах. У нас провели день города, а после этого все больницы забиты короновирусниками. Забито всё, даже глазные и туберкулезные отделения.Ты призываешь людей идти голосовать и подвергаться огромному риску. Хочешь подохнуть, дохни сам, но не призывай к этому других. Местные выборы - это не тот случай, когда надо идти на амбразуру. Я уверен, что победит в основном на них ОПЗЖ (спасибо Порошенко), т.к. остальные ничего не предложили народу. Я бы голосовал за Свободу и Яроша с Правым сектором, но у них на местах сплошные бандиты из 90-х. Матькивщина вообще сдулась. Петю уже все раскусили и шансы тоже не выше. Мы уже все увидели, когда в Раде дали шанс одной банде. На выходе жопа. Я ни к чему не призываю, но голосовать за Ковид не пойду.
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22.10.2020 11:16 Ответить
"ничего не предложили народу" - совковый подход. Что "народу" должны предложить - колбасу по 2,20? "Олигархов" раскулачить?
Народ сам должен предлагать - через своих представителей, которых он выберет на выборах.
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22.10.2020 11:55 Ответить
Ты читать умеешь? Я написал: при соблюдении жестких мер безопасности. А после ваших дней города и концертов - так это и козе понятно, что заразятся, если стоять друг от друга в миллиметре, да еще и половина как минимум ужратых и без масок
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22.10.2020 12:09 Ответить
Панi Ирина ,примете пожалуйста заяву, опрос в день выборов , является не законным , противоречит конституции Украины ,слёзно прошу разобраться компетентные органы и пресечь преступление , пока не дошло до беды ,жалко ведь Зеленского пропадёт на Ростове почем зря 🙄🤫🤦😠
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22.10.2020 10:40 Ответить
..сделай загадочное лицо, дура! (собачье сердце)
https://www.youtube.com/watch?v=Q40lf2HwLVc
зебилы, добро пожАловаться в цЫрк.. дебилы-экспериментаторы
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22.10.2020 10:41 Ответить
Заявление.
Генпрокурору Венедиктовой И.
Человек, выдающий себя за преЗедента, принял решение, в нарушение Конституции, провести незаконный опрос на избирательных участках.
Учитывая, что он неоднократно нарушал Законы Украины (фальсифицировал свои декларации о доходах, неоднократно уклонялся от мобилизации, незаконно использовал бюджетные средства для своего проживания на госдаче и т.п.), прошу признать его рецидивистом в составе ОПГ под названием "ОП".
22.10.2020 г.
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22.10.2020 10:41 Ответить
Венечка, тут якийсь дурачок вопросы задает, - разберись!
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22.10.2020 10:42 Ответить
отлично! на каждом участке присутствуют копы. пишем заявы на зелёных опрашивателей и заваливаем ими копов.
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22.10.2020 10:44 Ответить
Так Антоша Геращенко давеча заявил, что полюция будет пресекать попытки срыва опроса.
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22.10.2020 10:46 Ответить
и шо? заява в двух экземплярах. без реагирования на заву - копию в суд.
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22.10.2020 10:50 Ответить
Ага, в самый гуманный суд в мире
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22.10.2020 12:10 Ответить
Те чого не було при моїй пам'яті - незаконна агітація в день голосування, вони б ще зробили фуршети і найняли клоунів щоб було як у москалів.
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22.10.2020 10:46 Ответить
Так шеф Бенядиктовой уже оплатил незаконную скрытую агитацию в день выборов. Венядиктова будет реагировать, или ей об этом "ничго не известно"?
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22.10.2020 10:50 Ответить
які ж вони лицеміри...
Представники Слуг народу відкрито розносять пакети із подарунками і ніхто цього не бачить. Ні поліція, ні СБ... а Генпрокурор, яка порушила Закон і заселилась у резиденцію для президента, візьме і побачить?
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22.10.2020 10:55 Ответить
Циничные наглые зебрехуны, унижающие украинцев и делающие вид, что все хорошо.
У думающих людей это вызывает отвращение.
Опросные листы брать и использовать "по назначению".
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22.10.2020 11:09 Ответить
Как эта мадам реагирует на пленки Лероса, Трубы, Вовка, деркача ?
И ей хватает совести призывать "обращаться"?
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22.10.2020 11:17 Ответить
буду брати і в клітках для позначок буду зазначати буквами "ЗЛН ПНХ"
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22.10.2020 12:26 Ответить


Люди, будьте бдительны!
В сеть выложили документы, подтверждающие наличие российских паспортов у Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО
https://vesti-ua.net/novosti/politika/161591-v-set-vylozhili-dokumenty-podtverzhdayuschie-nalichie-rossiyskih-pasportov-u-andreya-palchevskogo.html
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22.10.2020 11:12 Ответить
Хаха. Щось нагадує про "повідом про корупцію" - в результаті відповідальність несли не корупціонери, а ті хто повідомив про корупцію.
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22.10.2020 11:13 Ответить
Несіть їй інформацію і якщо вона виявиться перспективною то, її кишеня поповниться, а якщо ні то, не морочте голову і не відбирайте час.
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22.10.2020 11:17 Ответить
Я так понял, что почва подготовлена.
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22.10.2020 11:22 Ответить
Юлька - вороффка!
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22.10.2020 11:24 Ответить
Довожу до вашего сведения
гр Зеленский собирается во время выборов провести незаконную агитацию за партию "слуга народа"
Прошу не допустить этого
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22.10.2020 11:24 Ответить
Так тебе сообщили про преступления брата Ермака, Дубинского, Юрченко......
И шо? Где посадки?
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22.10.2020 11:55 Ответить
Не думайте, что Венедиктова переехала на госдачу потому, что боится того, что натворила. Нет. Она боится того, что ещё собирается натворить.
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22.10.2020 17:02 Ответить
Если на избирательном участке или в непосредственной близости от оного окажутся волонтёры или иные мудаки с дурацкими вопросами от ЗЕлёносопельного БлаЗЕня и рядом с ними будут находиться полицаи, СБУшники или ГБРовцы, то я подам заявление о том, что пал жертвой незаконной косвенной агитации "Слуг народа", в связи с чем, выполняя свой гражданский долг, был вынужден преодолевать неописуемые преграды на пути к свершению акта демократического волеизъявления. А ежели полицаев, СБУшников или ГБРовцев на месте не будет, то в гробу я видал их искать - молча проголосую, проигнорирую ЗЕ-опрос и свалю предаваться излияниям спиртуозностей в честь праздника демократии.
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23.10.2020 10:34 Ответить
 
 