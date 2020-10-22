Венедиктова призвала украинцев сообщать о нарушениях на местных выборах: Ваше заявление в полицию, СБУ или ГБР может многое изменить. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова призвала украинцев сообщать в правоохранительные органы о попытках подкупа избирателей и других нарушениях избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, об этом Венедиктова заявила в видеообращении.

"Нарушения избирательного законодательства могут существенно влиять на результат волеизъявления. Именно поэтому я призываю граждан, которые стали свидетелями или жертвами таких правонарушений, сообщать о них в правоохранительные органы. Если на вас оказывается давление, вам предлагают за голос деньги или подарки, угрожают или препятствуют вашему праву избирать или быть избранным, помните - так же нечестно эти кандидаты будут действовать и когда получат заветные мандаты", - подчеркнула Венедиктова.

По словам генпрокурора, в течение этой избирательной кампании по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях, касающихся подготовки и проведения местных выборов, по состоянию на 21 октября начато 475 уголовных производств, из которых 234 - по непосредственному нарушению избирательного законодательства.

"В это воскресенье в стране местные выборы - тысячи кандидатов борются за мандаты. К сожалению, не только содержательными программами, добрыми делами, яркими лозунгами или харизмой, но и грязными технологиями и схемами. Не обошлось и без традиционных "сеток" и "гречкосейства" во всех его проявлениях", - добавила Венедиктова.

"Ваше заявление в Нацполицию, СБУ, ГБР или в ближайшую прокуратуру может многое изменить, как и ваш бесценный голос на выборах. Реагировать на все сигналы, обеспечить свободное волеизъявление, нивелировать любые преступные проявления, привлечь к ответственности всех причастных - это уже задача органов правопорядка", - подытожила генеральный прокурор.

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