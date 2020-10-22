В Мариуполе сложилась критическая ситуация из-за нехватки кислорода для пациентов с COVID-19. У властей есть 10-12 суток, - врач Сорокин

Медучреждения Мариуполя почти не справляются с наплывом больных COVID-19.

Об этом рассказал в Facebook врач Михаил Сорокин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, потребность в госпитализации больных с ковидом обусловлена в основном необходимостью их кислородной поддержки.

"Наличие стационарных коек, отданых под коронавирус например в отделениях травматологии и хирургии ГБ 4 без кислородных линий - полный абсурд. Плюс работа "мало" подготовленных высококвалифицированных хирургов и травматологов с больными ковидного профиля", - пишет Сорокин.

Он почеркивает, что выделенные на пборьбу с коронавирусом средства города пошли, в основном, на строительство новой инфраструктуры. В то же время о самом главном – подводе кислорода – чиновники забыли.

"Потрачены за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры, пирс. Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы, не проведены кислородные линии в запланированных медучреждениях 2-3 этапа задействования", - написал он.

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Также Сорокин пояснил, что из-за недостатка кислорода медики вынуждены отключать его подачу пациентам на 1-2 часа. Кроме того, ощущается дефицит коек с подведенным кислородом.

Врач призвал создать "реальный оперативный штаб с большими, практически абсолютными полномочиями для решения проблемы коронавируса" в городе.

"Сегодня есть ещё 10-12 суток для радикального решения вопроса, не больше.... Я больше не хочу хоронить своих коллег, знакомых и друзей их-за отсутствия готовности города к прогнозируемой атаке коронавируса", - заявил Сорокин.

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