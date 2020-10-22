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Новости
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В Мариуполе сложилась критическая ситуация из-за нехватки кислорода для пациентов с COVID-19. У властей есть 10-12 суток, - врач Сорокин

В Мариуполе сложилась критическая ситуация из-за нехватки кислорода для пациентов с COVID-19. У властей есть 10-12 суток, - врач Сорокин

Медучреждения Мариуполя почти не справляются с наплывом больных COVID-19.

Об этом рассказал в Facebook врач Михаил Сорокин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, потребность в госпитализации больных с ковидом обусловлена в основном необходимостью их кислородной поддержки.

"Наличие стационарных коек, отданых под коронавирус например в отделениях травматологии и хирургии ГБ 4 без кислородных линий - полный абсурд. Плюс работа "мало" подготовленных высококвалифицированных хирургов и травматологов с больными ковидного профиля", - пишет Сорокин.

Он почеркивает, что выделенные на пборьбу с коронавирусом средства города пошли, в основном, на строительство новой инфраструктуры. В то же время о самом главном – подводе кислорода – чиновники забыли.

"Потрачены за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры, пирс. Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы, не проведены кислородные линии в запланированных медучреждениях 2-3 этапа задействования", - написал он.

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Также Сорокин пояснил, что из-за недостатка кислорода медики вынуждены отключать его подачу пациентам на 1-2 часа. Кроме того, ощущается дефицит коек с подведенным кислородом.

Врач призвал создать "реальный оперативный штаб с большими, практически абсолютными полномочиями для решения проблемы коронавируса" в городе.

"Сегодня есть ещё 10-12 суток для радикального решения вопроса, не больше.... Я больше не хочу хоронить своих коллег, знакомых и друзей их-за отсутствия готовности города к прогнозируемой атаке коронавируса", - заявил Сорокин.

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В Мариуполе сложилась критическая ситуация из-за нехватки кислорода для пациентов с COVID-19. У властей есть 10-12 суток, - врач Сорокин 01

Мариуполь (5704) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Зато 35 млрд. грн. потратили из "ковидного" фонда" (66 млрд. грн.) на ремонт дорог перед выборами.
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22.10.2020 10:04
+4
Та то неправда! Бубочка зуб з трибуни ВР дав, що всьо чьотко і "трєугольнік будєт в піт, будь то параллєлєпіпєд", тобто вірус переможно вже 5 разів.
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22.10.2020 10:24
+4
Кстати в Мариуполе блок Ахметова ( Бойченко ) и слуга народа практически одно и то же Первая замша Бойченко возглавляет список слуги народа Думаю в других городах такая же картина
Это к тому как нынешняя власть служит олигархам
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22.10.2020 10:39
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Є привозний кисень який возять в цистернах.
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22.10.2020 10:04 Ответить
Кисень весь привозний.
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22.10.2020 11:46 Ответить
Зато 35 млрд. грн. потратили из "ковидного" фонда" (66 млрд. грн.) на ремонт дорог перед выборами.
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22.10.2020 10:04 Ответить
Та то неправда! Бубочка зуб з трибуни ВР дав, що всьо чьотко і "трєугольнік будєт в піт, будь то параллєлєпіпєд", тобто вірус переможно вже 5 разів.
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22.10.2020 10:24 Ответить
Кстати в Мариуполе блок Ахметова ( Бойченко ) и слуга народа практически одно и то же Первая замша Бойченко возглавляет список слуги народа Думаю в других городах такая же картина
Это к тому как нынешняя власть служит олигархам
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22.10.2020 10:39 Ответить
Азмєтов розклав свої яйця у різні кошики .
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22.10.2020 11:48 Ответить
Зато "дорог " остануться. Да, ЗеДолбоДятлы?
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22.10.2020 10:42 Ответить
А зачем им кислород? В Марике и в атмосфере кислорода давно нет. Там давно уже все жители - анаэробные организмы.
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22.10.2020 11:01 Ответить
Кислород то Херня , Главное Асфальт - цитата найвеличайшего *********** Мира -мира
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22.10.2020 11:26 Ответить
Это не у властей 10-12 суток, а у поциентов. Властям то что?
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22.10.2020 11:29 Ответить
Слышь, "честный" Сорокин, ты за кого на выборах голосовал? А теперь прозрел?
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22.10.2020 11:46 Ответить
Звідкіля знаєш, за кого він "на выборах голосовал"?
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22.10.2020 11:50 Ответить
Не знаю. Поэтому и спрашиваю. Но учитывая то, что это Мариуполь ... Почти уверен, что вата ватная.
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22.10.2020 11:57 Ответить
Дивна позиція. А якщо він голосував не ахмєтовських, в чому він повинен прозрівати?
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22.10.2020 12:02 Ответить
не ЗА ахмєтовських
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22.10.2020 12:02 Ответить
и ждешь пока он тебе ответит?а если бы и ответил и случись чудо и он голосовал за ЕС то что это меняет? с Зебилом во главе Украина уверенно летит в пропасть
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26.10.2020 15:27 Ответить
C "Зе" все понятно. Он ваще не президент, а случайный человек. Если бы не "суперреформы" Пороха, то и Зе бы небыло.
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27.10.2020 11:15 Ответить
О чем можно разговаривать с цифрами (911), которые не видят взаимосвязи между тем что происходит в медицине и тем за кого мы голосуем?
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22.10.2020 13:01 Ответить
За кого проголосовал Мариуполь? Какая ситуация в Мариуполе? Неужели не видно взаимосвязи между ватой мозга и безопасностью граждан?!
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06.11.2020 17:55 Ответить
В Мариуполе надо больше выбирать "ОПЗЖ",слуг урода,петушариевцев и прочую нечисть,и жизнь тут же наладится
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06.11.2020 17:59 Ответить
 
 