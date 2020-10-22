Поехавший на Донбасс "слуга народа" Камельчук: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук поделился впечатлениями от приезда на Донбасс. По его словам, в зоне ООС иногда бывают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По словам парламентария, настроение у воинов "в целом положительное", они находятся в спокойном состоянии и "радуются тому, что есть режим тишины".

"Хотя можно сказать, что во многих местах выстрелов не слышно уже давно, но каждая точка, я не буду называть конкретику, от другой отличается. В некоторых, где линия разграничения узкая - 100-400 метров, там выстрелы все еще звучали и иногда раздаются, обстрелы бывают", - заявил Камельчук.

В то же время нардеп добавил, что в некоторых местах выстрелы "не слышно уже очень давно, и некоторые из ребят вообще не знают, что такое обстрелы".

"Второй вывод - все, кто здесь, прекрасно понимают, что это не выдуманная история, и прекрасно понимают, что оттуда не отдают приказ прекращать огонь. И это остается проблемой для Украины, которую надо решать в том числе дипломатическим путем", - добавил Камельчук.

Напомним, ранее около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.

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