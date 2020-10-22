Поехавший на Донбасс "слуга народа" Камельчук: На некоторых участках выстрелы все еще звучат, иногда бывают обстрелы
Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук поделился впечатлениями от приезда на Донбасс. По его словам, в зоне ООС иногда бывают обстрелы, несмотря на режим прекращения огня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Украина 24".
По словам парламентария, настроение у воинов "в целом положительное", они находятся в спокойном состоянии и "радуются тому, что есть режим тишины".
"Хотя можно сказать, что во многих местах выстрелов не слышно уже давно, но каждая точка, я не буду называть конкретику, от другой отличается. В некоторых, где линия разграничения узкая - 100-400 метров, там выстрелы все еще звучали и иногда раздаются, обстрелы бывают", - заявил Камельчук.
В то же время нардеп добавил, что в некоторых местах выстрелы "не слышно уже очень давно, и некоторые из ребят вообще не знают, что такое обстрелы".
"Второй вывод - все, кто здесь, прекрасно понимают, что это не выдуманная история, и прекрасно понимают, что оттуда не отдают приказ прекращать огонь. И это остается проблемой для Украины, которую надо решать в том числе дипломатическим путем", - добавил Камельчук.
Напомним, ранее около сотни народных депутатов из фракции партии "Слуга народа" утром 21 октября выехали с рабочей поездкой на Донбасс, которая продлится в течение двух дней.
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А можно шашку под морду и шнур см 30-35. Или сам,или прнудитнльно.
21 жовтня російсько-окупаційні війська 5 разів обстрілювали наші сили. Від початку доби зафіксовано вже дві атаки ворога.
Загалом лише за 2 тижні війська РФ здійснили 46 обстрілів України!
Таким чином, ніякої тиші чи перемир'я не існує взагалі!
Негідник Зеленський бреше українцям і світовій спільноті задля особистого піару.
миркапитуляцию на суловиях Роиси:
- оккупанты обстреливают ВСУ, а отвечать запрещено;
- ВСУ отводят войска, а оккупанты нет.
Настроение отличное. Все радуются. Осталось только флаг сменить в Киеве на триколор и будет окончательно мир.
І так, як свого часу Рахманін сказав, справжнє припинення вогню - це мінімум ПІВРОКУ БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ! Якщо цього немає, то треба відгороджуванится від лугандонців мінними полями і колючим дротом, закривати пункти пропуску і припиняти видачу пенсій! Тільки тотальна блокаа ОРДЛО, хай на них кацапи тратяться...
Официально об"является что едет дохрена депутатов, которые принимают решения . Неужели не перестанут стрелять?. Идиоты и предатели зеленые.
Я просто в ах-е. Может вам блд напомнить про проверку наших позиций, напомнить на отказ использования дронов, про неиспользование групп разведки, засадных действий - противопоставление минированию. Могу напомнить про зафронтовую агентуру... диверов.
Вт еслиб от ЄС...
Навіть "ЯВАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!" і тут збрехав!
І я тільки можу уявити цей треш на позиціях батальйонів:
- О, ***! А шо это за крутилка?
- Це «тапік».
- (Здивовано) Тапок?
- Ні… телефонний апарат ТА-57, «тапік» якщо скорочено.
- Вайфай на нём какой?
- Це військова техніка.
- А покрутить можно?
- Ні… Не можна. Краще взагалі нічого не чіпайте. Ось ваше ліжко. Ось тут кава. Тут цукор. Декілька днів всидіти зможете?
- (Розчаровано) Не знаааааюююю… А ресторан далеко?
- Дуже!
- Метрів сто?
- Кілометрів…
- Тю… А это что такое мигает? ПлейСтейшн?
- Ні… Фарлеп!
- Фар… Шо?
- Супутниковий зв'язок!
- О! (Радісно підскочив)… А какие каналы ловит? Порнуха есть?
- (Роздратовано) Це канал супутникового зв'язку, а не супутникове телебачення! Різницю відчуваєте?
- Пааааняяяятно… А это что за пластмассовая фигня?
- Теплік… Тобто тепловізор.
- А посмотреть можно?
- Ні!
- Чиво?
- Таво… Розвідка заборонена!
- Как так? Какой идиот такое придумал?
- Тобі пальцем показати, чи сам здогадаєшся?
- Хм! А если они пойдут в атаку?
- Нам п#зда!
- Нам? Всем?
- Угу… Тобі так точно!
- (заикаясь от волнения) А… А… А почему? У вас же есть эти, как их… Пулемёты?
- Ну є!
- Вы же будете стрелять в ответ?
- Ні… Заборонено!
- КЕЕЕЕЕМ? Они там что, ненормальные?
- Звідкіля я знаю?.. Сам спитай у свого шефа.
- Фигня какая-то. А душ есть у вас?
- Є…
- Вода горячая постоянно?
- Влітку постійно. Якщо не гаряча, то дуже тепла. Як сонце нагріє, так і буде! А зараз як нагрієш собі, так і буде горяча…
- Эта… А туалет де?
- Тут! Поруч. Виходите з бліндажу, наліво і через п'ятдесят метрів за хащами буде туалет! Побачете, зелений такий! Там ще написано… Кгм! Офіс… Ну Ви зрозумієте!
- А если ночью захочу писять! Куда идти?
- Як це куди? Туди ж. Тільки не пройдіть повз. Далі вже міни! Один крок і все, гаплик усій кар'єрі!
- Блииииин!.. Мне срочно нужно в штаб! Дела у меня там. Важные… Государственно важные!
- Я так і зрозумів!
- Ну я поехал! Вы тут держитесь, солдатики! Мы же там, в своей фракции за вас! Вы же знаете…
- (З сумом в голосі) Знаємо! Навіть чуємо та бачимо!
- Кто меня отвезёт в штаб?
- Так ось, Микола підкине на свому пепелаці.
- (С ужасом в голосе) Чтооооооо эта?
- Де? Ах це?.. Наша «буханка». Та ви не турбуйтесь, пане депутате. Ось тут сідайте на ящик з гранатами. Та тримайтесь міцніше…
Дверцята зачинились, і автівка боком по багнюці повезла верховну дупу в штаб!
- Степане! А куди це Слуга поїхав? Він же тільки годину як приіхав!
- Все, Сашко, навоювався депутат. Терміново в штаб приспичило!
- Зрозуміло… Кава є у вас?
- Як завжди! Є… Став чайник!
Войны нет,но обстреливают регулярно.
Олег, позывной «Филин», старший сержант: «Очень хотел бы спросить у господ депутатов, по какому поводу они нацепили на себя армейский камуфляж? Если повоевать собрались, то милости просим ко мне на опорный пункт. Пусть готовятся траншеи копать! Это лучшее применение для нардепов - «десантников». Ни для чего больше они не годятся. Но сразу предупреждаю, у нас здесь сухой закон. Все давно в курсе, как они любят покурить травы и прибухнуть. Поэтому бесплатно будут копать окопы. Кстати, напоминаю, в окопы проститутки по вызову не ездят. Даже с «анал - табу».
Сергей, лейтенант, на фронте с 2014 года: «Мы здесь не за правительство воюем, а за Украину. Мне любые депутаты и все президенты по@уй. Даже новости читать противно, вроде как «слуги народа», а не служат. И лишь пилят и пилят деньги государственные. Их вообще разогнать давно пора, только небо коптят. Если приедут ко мне на опорник, покажу им, в чем мы ходим, в какой обуви и в какой форме. В которой летом жарко, а зимой холодно. А ноги грибком болеют, если носить то, что государство выдает. И сразу предложу махнуться их модным камуфляжем и супер-кроссовками на мой «пиксель» и «таланы» (обмундирование и берцы - Ред.).
Юрий, капитан. На фронте с 2015 года: «Читал сегодня про депутатский выезд на фронт. Непонятна сама цель выезда в ООС. Если это пиар депутатов и их фракции, то очень глупый и бесполезный. А почему они раньше не приезжали к нам? И вообще, кто все эти люди? Что они полезного сделали для армии? Видел уже в новостях, как они селфи делают с героическим видом. А лет через двадцать будут по школам ходить и вешать лапшу школярам, как они танки зубами грызли…»
Ярослав, сержант: «Раздражает, что военных заставили их сопровождать, охранять. Как будто их на сафари к туземцам привезли. Нам что, больше делать нечего? У нас других задач нет? Какой практический смысл поездки кроме пиара перед выборами? Ничего нет. Кроме того, не думаю, что они за свой счет едут. Плюс их возить по передку будут, кормить - поить, охранять. Поселят в отелях за госсчет. Кто за эту трату ответит? Может лучше эти пару миллионов гривен потратить на премии для солдат?».
Сергей, рядовой: «Почему они перед выборами устремились к нам? Они что, считают, что если приехать на передовую, то сразу у них рейтинг вырастет? Может они думают, что армия за них проголосует, за их партию? Пусть посидят с нами с годик в окопах. Без теплого сортира и воды. Пусть грязь помесят окопную, рядом с растяжками и минами походят. Если не обосрутся и проявят себя как мужчины, вот тогда и подумаем, голосовать за них, или нет…»