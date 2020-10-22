Врач-инфекционист Голубовская назвала три этапа развития COVID-19: "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет"
Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.
Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина, об этом она заявила на брифинге.
Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.
"Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание", - сказала она.
Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:
1 этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чуствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращатся к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.
2 этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" имунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.
3 этап - "постковидный синдром". Пациентам нужно находиться под наблюденим. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.
Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.
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МОЗ фальсифицирует данные
https://www.youtube.com/watch?v=WKwzRJqR7Bk&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
только обычно грипп проходил за 3-4 дня (высокая температура)
а Ковид держал +38,5 - 12 дней
а все симптомы очень похожи
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...
На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
Десь так.