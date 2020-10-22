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Новости Коронавирус и карантин
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Врач-инфекционист Голубовская назвала три этапа развития COVID-19: "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет"

Врач-инфекционист Голубовская назвала три этапа развития COVID-19:

Инфекционист Ольга Голубовская рассказала о трех фазах развития коронавируса. Около 80% больных выздоравливают на первой стадии заболевания.

Как информирует Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина, об этом она заявила на брифинге.

Она говорит, что этот вирус нельзя сравнивать с гриппом.

"Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет. Ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного. Коронавирусная инфекция - это длительное заболевание", - сказала она.

Голубовская рассказала о трех этапах развития COVID-19:

1 этап - это первая неделя заболевания, когда больные себя чуствуют, в основном, практически здоровыми. У 80% людей заболевание и заканчивается на этой стадии. Пациенты должны обращатся к врачу, пить витамины. Инфекционист призвала не принимать антибактериальные и гормональные препараты.

2 этап - в этой фазе от 10 до 30% заболевших. Это поражение органов и системы организма. Все лечение направлено на сдерживание "шторма" имунной системы. Длится эта фаза до трех недель. Применяют все методы лечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы на грани коллапса, а еще даже не вошли в самый тяжелый сезон. С ноября по январь будут такие пики, что все прозреют, - врач-инфекционист Голубовская

3 этап - "постковидный синдром". Пациентам нужно находиться под наблюденим. Человек может до месяца находится на больничном после выздоровления.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 22 октября, зафиксированы 7 053 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости в Украине с начала пандемии.

грипп (573) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+4
Если так - то я ковидом переболел лет 15 назад...
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...

На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
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22.10.2020 10:47
+3
Видимо наблюдать за больными и делать выводы наши "светилы" не научились.
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
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22.10.2020 11:37
+2
В рамках работы Внепарламентской Следственной Комиссии по коронавирусу 10 октября 2020 года состоялось очередное заседание группы докторов и учёных Всемирного Альянса Врачей. На заседании выступили представители Германии, Нидерландов, Ирландии, Британии и Швеции.
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
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22.10.2020 10:48
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Интересно сколько ей заплатили, что она несет такую херню? Не унимается дурачье. Идите мышей пугайте своим ковидом шредингера.
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22.10.2020 10:13 Ответить
можно поспорить с этим как протекает ковид... у меня сразу штурм имунной системы и похоже на грипп
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22.10.2020 10:16 Ответить
Кто статью писал? Это не у Вас выпало?: Ь Ь Ь
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22.10.2020 10:20 Ответить
Если 80% выздоравливают практически не замечай болезни.. Тогда почему у нас такие удручающие цифры... Или просто они еще страшнее в действительности ( но люди переносят ковид на ногах ( практически чувству я себя здоровыми) не обращаясь в мед учреждения при этом являясь разносчиками. Знаю случай когда заболел серьезно один из членов семьи, а второй и не болел ну немного побаливала голова ( у женщин такое бывает), но когда сдала анализы то выяснилось что у нее ковид, а если бы муж не заболел серьезно, естественно она бы ни куда не обращалась и думала что здорова.
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22.10.2020 10:23 Ответить
« они страшнее в действительности»
МОЗ фальсифицирует данные
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22.10.2020 10:29 Ответить
Медсестра Ерин Мари Ольшевски (Erin Marie Olszewski) США
https://www.youtube.com/watch?v=WKwzRJqR7Bk&ab_channel=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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22.10.2020 10:58 Ответить
у меня Ковид(подтвержден ПЦР тестом) протекал как обычный грипп
только обычно грипп проходил за 3-4 дня (высокая температура)
а Ковид держал +38,5 - 12 дней
а все симптомы очень похожи
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22.10.2020 10:41 Ответить
Если так - то я ковидом переболел лет 15 назад...
Тогда так и не смогли выяснить в чём проблема только после второго рентгена обнаружили затемнение в лёгких...

На тот момент ещё не научились на ковиде мыть бабло...
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22.10.2020 10:47 Ответить
схоже, що в мене хвороба була у 2008
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22.10.2020 11:39 Ответить
Найняли продажну мерзоту лохів лякати. Треба лікувати тих, хто звернувся до лікарні і, за потреби, збільшувати кількість койко-місць. І все. А ці тварі зібралися дурантінити людей скільки завгодно.
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22.10.2020 13:41 Ответить
В рамках работы Внепарламентской Следственной Комиссии по коронавирусу 10 октября 2020 года состоялось очередное заседание группы докторов и учёных Всемирного Альянса Врачей. На заседании выступили представители Германии, Нидерландов, Ирландии, Британии и Швеции.
https://www.bitchute.com/video/H7lVEs56Fsjf/
показать весь комментарий
22.10.2020 10:48 Ответить
Почти год понадобился, чтобы прийти к баналбьным выводам. И потом, к какому врачу пациенты должны обращаться, к домашнему? И как - по телевизору? Не порите ерунды.
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22.10.2020 11:14 Ответить
Видимо наблюдать за больными и делать выводы наши "светилы" не научились.
1 этап у "инфекционистов 20 века"- паника
2 этап сбор информации мировой по Короновирусу- составление протоколов, корекция протоколов закупка лекарств, осознание бесполезности этих средств, даже вредности для пациента, корекция протоколов закупка лекарств испытание на пациетах приход к неутешительным выводам, создание утешительного прогноза на март.
3 этап создание стадийности и этапности заболевания, не претендующего на мировое признание и Нобелевской премии по медицине. Создание монографии про вредные советы в Инфектологии
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22.10.2020 11:37 Ответить
Проблема в тому, що в таких організаціях як МОЗ, ВОЗ... правлять балом функціонери (манагери). Поки до них дійде, що їх висновки, рекомендації тупорилі та незгарбі і треба звертатися до спеціалістів, то проходить дуже багато часу.
Десь так.
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22.10.2020 11:52 Ответить
 
 