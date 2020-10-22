В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста количества больных коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников.

Об этом Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Станов отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.

"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. И мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.

По его словам, Украина может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.

"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.

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