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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов

В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста количества больных коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников.

Об этом Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

Станов отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.

"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. И мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.

По его словам, Украина может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.

"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А вы долги по заплате отдайте. И обещанное повышение все-таки дайте. И адекватные средства защиты обеспечьте. Тогда врачи и перестанут увольняться.
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22.10.2020 10:16
+5
В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2923
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22.10.2020 10:17
+4
А слабо обучить волонтеров, шоб помагали медикам, волонтеров, которые будут на выборах опрос проводить, а, Степанов?
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22.10.2020 10:12
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Шо, дзьобнув смажений півень?
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22.10.2020 10:12 Ответить
Переведите на удаленку усащихся, на полгода хоть, никто не умрет от этого в отличии от наоборот! Пока были каникулы не было роста заражения....
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22.10.2020 10:12 Ответить
А слабо обучить волонтеров, шоб помагали медикам, волонтеров, которые будут на выборах опрос проводить, а, Степанов?
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22.10.2020 10:12 Ответить
Краще Зе-депутатів, може хоч якась користь з них буде.
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22.10.2020 13:18 Ответить
волонтеры тоже за 5000 работать не будут. единственный выход повышение зп,может перестанут увольняться
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26.10.2020 15:21 Ответить
До д#била начинает доходить.

Что мешало 7мь месяцев подгатавливать кадры и готовится к осенние-зимнему обострению?
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22.10.2020 10:15 Ответить
В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2923
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22.10.2020 10:17 Ответить
Якщо дорога до кладовищя освітленна та заасфальтована!
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22.10.2020 10:25 Ответить
Это даже лучше. Скоростной хайвей на тот свет.
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22.10.2020 12:00 Ответить
то, что металлическим стулом его не били...
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22.10.2020 10:29 Ответить
Отсутствие мозгов и компетентность?
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22.10.2020 10:45 Ответить
как подготовить кадры за 7 месяцев? Отправить на курсы в Трускавец?
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22.10.2020 11:47 Ответить
Вы сильно удивитесь, но подготовить (перепрофилировать других врачей и подготовить тех персонал, задействовать студентов вузов (как медиков, так и ветеринаров). Это не кардиохирургия. Научить человека с улицы , сшивать нервы можно за 2 дня, с помощью необходимого оборудования!
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22.10.2020 12:15 Ответить
Студентов привлекают во всех странах но все равно не хватает.
А другие врачи не всегда хотят быть задействованными. Мелицина - это не армия, нельзя человеку приказать переобучиться и перейти на Ковид. Люди отказываются, особенно немолодые, и это их право.
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22.10.2020 12:43 Ответить
Мєнтів перепрофілюйте. Вони ого го які розумні, дивлячись на їхню зарплату.
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22.10.2020 13:17 Ответить
А вы долги по заплате отдайте. И обещанное повышение все-таки дайте. И адекватные средства защиты обеспечьте. Тогда врачи и перестанут увольняться.
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22.10.2020 10:16 Ответить
Якщо в три рази, то за 12 тисяч також не дуже хочуть робить
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22.10.2020 10:20 Ответить
Слава рехформе Супрун!!!!
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22.10.2020 10:36 Ответить
Головне - щоб вистачило міністрів. А то за період епідемії тільки у Мінбудьздоров'я вже третій, та й той закінчується...
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22.10.2020 11:17 Ответить
"Может не хватить"?! А сейчас, при 50% штатной укомплектованности, типа, хватает? Ваще дебил?
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22.10.2020 11:40 Ответить
Ващета во всех странах та же проблема - медперсонал быстро заражается и на 2 месяцв минимум отходит от работы. В Польше например студентов-медиков зазывают и все равно не хватает.
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22.10.2020 11:48 Ответить
Ментів і прокурорів з суддями залучайте, в них зарплата більша мабуть і кваліфікація теж краща. Як там в прєкіздєнта? Какаяразніца!
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22.10.2020 13:15 Ответить
Ты меру-то знай, на святое посягаешь!
Эдак ты еще и Мендель предложишь санитаркой в госпитале поработать, как какая-нибудь Елизавета II во время войны!
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22.10.2020 13:18 Ответить
ну да, у сцарька дочери так делали то
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22.10.2020 19:23 Ответить
 
 