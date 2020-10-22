В Украине может не хватить медработников для борьбы с COVID-19, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста количества больных коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников.
Об этом Степанов во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
Станов отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.
"Но как бы мы не хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы предоставлять эту помощь. Мы ограничены количеством коек, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. И мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить", - сказал Степанов.
По его словам, Украина может выделить лишь 52 тысячи кроватей для лечения коронавируса, так как в стране продолжаются и другие болезни.
"Это 30% от общего количества коек. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Что мешало 7мь месяцев подгатавливать кадры и готовится к осенние-зимнему обострению?
А другие врачи не всегда хотят быть задействованными. Мелицина - это не армия, нельзя человеку приказать переобучиться и перейти на Ковид. Люди отказываются, особенно немолодые, и это их право.
Эдак ты еще и Мендель предложишь санитаркой в госпитале поработать, как какая-нибудь Елизавета II во время войны!