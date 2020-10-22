Загрузка коек в больницах превышает 70% в семи областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 22 октября ни одна область Украины не соответствует всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Всего по Украине загрузка коек составляет 63,2%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Таким образом требованиям для смягчение карантина не соответствует ни одна область Украины.
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Что такое "онтикрест"?
это тупо высер веропитеков то.
а то шо клоун - так он и вроде не скрывал(я на выборы не ходил и не пойду)
ну да, на стадионе - обосрал ПАП-а шо типо не клоун, нувыпонел?
Я надеялась, что власть включится, а все мы - фонды, волонтеры, бизнесмены будем рядом, станем костылем, который поддержит государство, пока нога немного срастется. И локдаун даст возможность собраться с силами.
А они все просрали. Они могли войти в историю как люди, спасшие тысячи жизней. А выбрали самосохранение у кормушки.
Я понимаю, что у того же Степанова (глава МОЗ - УП) пальцы в тисках. Политическая целесообразность, выборы. Нельзя возбуждать избирателя, который сейчас хочет только одного - чтобы все было как раньше. Любой ценой. Эпидемия слепоты снизу и шкурные интересы сверху.
Но Степанов не только чиновник, он же врач. И как врач понимает, чем все закончится. В критические моменты даже чиновникам иногда нужно идти против толпы" Волонтер Катя Ножевникова, Одесса https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/