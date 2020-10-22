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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине ситуация с коронавирусом может улучшится ближе к марту, - врач-инфекционист Голубовская

В Украине ситуация с коронавирусом может улучшится ближе к марту, - врач-инфекционист Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что ближайшие несколько месяцев ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом Голубовская сказала во время брифинга Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает, - может быть ситуация несколько улучшится", - сказала Голубовская.

Врач-инфекционист напомнила, что коронавирус является длительным заболеванием. Пациенты, которые переболели COVID-19, до месяца могут находиться на больничном листе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врач-инфекционист Голубовская назвала три этапа развития COVID-19: "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет"

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская (72)


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Топ комментарии
+5
Ключевое слово " МОЖЕТ", а может и нет.. Одному Аллаху известно ( как говорят на Востоке) Но такой "прогноз" мог бы сделать и любой " профессор" у пивного ларька, конец холодов в марте и вместе с гриппом ( может быть) улучшится положение с ковидом.
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22.10.2020 10:27
+4
А может и не улучшиться. Тут как повезет. Ибо с зебилами страна летит у прирву
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22.10.2020 10:26
+4
Это когдв вымрет миллиона 2-3 граждан? Ну, зато "дороги" остануться.
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22.10.2020 10:38
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А может и не улучшиться. Тут как повезет. Ибо с зебилами страна летит у прирву
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22.10.2020 10:26 Ответить
Ключевое слово " МОЖЕТ", а может и нет.. Одному Аллаху известно ( как говорят на Востоке) Но такой "прогноз" мог бы сделать и любой " профессор" у пивного ларька, конец холодов в марте и вместе с гриппом ( может быть) улучшится положение с ковидом.
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22.10.2020 10:27 Ответить
значит мор будет зимой
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22.10.2020 10:29 Ответить
Это когдв вымрет миллиона 2-3 граждан? Ну, зато "дороги" остануться.
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22.10.2020 10:38 Ответить
Вопрос в том, как надолго останутся?
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22.10.2020 10:42 Ответить
Ориентировочно до весны 2021 года. Асфальт сойдет вместе со снегом.
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22.10.2020 10:44 Ответить
Вот как раз, и оставшимся людям хватит, каждому по "дороге". )
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22.10.2020 10:43 Ответить
По дороге на кладбище.
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22.10.2020 10:46 Ответить
но это неточно
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22.10.2020 10:47 Ответить
"...В Україні ситуація з коронавірусом може покращитися ближче до березня..."
===
Для кого покращиться? Для українців чи для covid-у?
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22.10.2020 11:03 Ответить
Якщо ситуація з протидією поширенню коронавірусу в нас не зміниться, то до лютого слід очікувати ще тисяч тридцять "додаткових" смертей, а прогнозів до березня ніхто навіть не робив. У той же час, якщо населення буде поголовно ходити в масках та "дотримуватися дистанції", ця цифра може бути вдвічі меншою:
https://covid19.healthdata.org/ukraine?view=total-deaths&tab=trend
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22.10.2020 11:44 Ответить
 
 