В Украине ситуация с коронавирусом может улучшится ближе к марту, - врач-инфекционист Голубовская

Врач-инфекционист Ольга Голубовская считает, что ближайшие несколько месяцев ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом Голубовская сказала во время брифинга Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает, - может быть ситуация несколько улучшится", - сказала Голубовская.

Врач-инфекционист напомнила, что коронавирус является длительным заболеванием. Пациенты, которые переболели COVID-19, до месяца могут находиться на больничном листе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Врач-инфекционист Голубовская назвала три этапа развития COVID-19: "Ничего общего с гриппом эта болезнь не имеет"